https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/bankalar-hazirlik-asamasinda-emekliye-zammin-ardindan-bu-odemeler-30-bin-liraya-kadar-yukselebilir-1085592635.html

Bankalar hazırlık aşamasında: Emekliye zammın ardından bu ödemeler 30 bin liraya kadar yükselebilir

Bankalar hazırlık aşamasında: Emekliye zammın ardından bu ödemeler 30 bin liraya kadar yükselebilir

Sputnik Türkiye

Emekli maaşlarının artmasıyla birlikte, bankaların vereceği promosyon ödemeleri de yeniden düzenleniyor. Bankalar, ek ödüllerle birlikte 20 bin TL’ye kadar... 06.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-06T12:38+0300

2024-07-06T12:38+0300

2024-07-06T12:38+0300

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Bankalar, halihazırda 5.000 ila 20.000 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor. Ancak yeni düzenlemelerle birlikte bu rakamların artırılması bekleniyor. Bankacılık kaynaklarına göre, emekli maaşlarına göre promosyon ödemeleri en az 10.000 TL, en fazla 30.000 TL olacak şekilde güncellenecek.Banka değiştirme ve promosyon güncellemesiEmekliler, yeni düzenlemelerle birlikte promosyonlarını güncelleyebilir veya başka bir bankaya geçebilirler. Bankaların promosyon farkını vermemesi durumunda, emekliler promosyon ödemesini iade ederek yeni bir bankaya geçiş yapabilirler.Bankaların güncel promosyon ödemeleriHalkbank:ING:DenizBank:Fibabanka:İş Bankası:QNB Finansbank:Türkiye Finans:VakıfBank:Akbank:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/tasit-konut-ve-bireysel-krediler-icin-merkez-bankasi-o-tarihi-isaret-etti-sona-erecek-1085590076.html

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