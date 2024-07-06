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Bankalar hazırlık aşamasında: Emekliye zammın ardından bu ödemeler 30 bin liraya kadar yükselebilir
Bankalar hazırlık aşamasında: Emekliye zammın ardından bu ödemeler 30 bin liraya kadar yükselebilir
Sputnik Türkiye
Emekli maaşlarının artmasıyla birlikte, bankaların vereceği promosyon ödemeleri de yeniden düzenleniyor. Bankalar, ek ödüllerle birlikte 20 bin TL’ye kadar... 06.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-06T12:38+0300
2024-07-06T12:38+0300
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Bankalar, halihazırda 5.000 ila 20.000 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor. Ancak yeni düzenlemelerle birlikte bu rakamların artırılması bekleniyor. Bankacılık kaynaklarına göre, emekli maaşlarına göre promosyon ödemeleri en az 10.000 TL, en fazla 30.000 TL olacak şekilde güncellenecek.Banka değiştirme ve promosyon güncellemesiEmekliler, yeni düzenlemelerle birlikte promosyonlarını güncelleyebilir veya başka bir bankaya geçebilirler. Bankaların promosyon farkını vermemesi durumunda, emekliler promosyon ödemesini iade ederek yeni bir bankaya geçiş yapabilirler.Bankaların güncel promosyon ödemeleriHalkbank:ING:DenizBank:Fibabanka:İş Bankası:QNB Finansbank:Türkiye Finans:VakıfBank:Akbank:
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emekli promosyon, banka promosyonu, hangi banka ne kadar promosyon veriyor, emekli promosyonu, emekli ikramiyesi, 5 bin tl emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, emekli ikramiyesi ayın kaçında yatacak, emekli ikramiyesinden kimler yararlanabilir, çalışanlar emekli ikramiyesi alacak mı
emekli promosyon, banka promosyonu, hangi banka ne kadar promosyon veriyor, emekli promosyonu, emekli ikramiyesi, 5 bin tl emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, emekli ikramiyesi ayın kaçında yatacak, emekli ikramiyesinden kimler yararlanabilir, çalışanlar emekli ikramiyesi alacak mı

Bankalar hazırlık aşamasında: Emekliye zammın ardından bu ödemeler 30 bin liraya kadar yükselebilir

12:38 06.07.2024
© AAMemur maaş zammı
Memur maaş zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2024
© AA
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Emekli maaşlarının artmasıyla birlikte, bankaların vereceği promosyon ödemeleri de yeniden düzenleniyor. Bankalar, ek ödüllerle birlikte 20 bin TL’ye kadar çıkan promosyon rakamlarını güncellemeye hazırlanıyor. Temmuz ayında emekli promosyonları, en düşük 10 bin TL, en yüksek 30 bin TL seviyelerine yükseltilebilecek.
Bankalar, halihazırda 5.000 ila 20.000 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor. Ancak yeni düzenlemelerle birlikte bu rakamların artırılması bekleniyor. Bankacılık kaynaklarına göre, emekli maaşlarına göre promosyon ödemeleri en az 10.000 TL, en fazla 30.000 TL olacak şekilde güncellenecek.

Banka değiştirme ve promosyon güncellemesi

Emekliler, yeni düzenlemelerle birlikte promosyonlarını güncelleyebilir veya başka bir bankaya geçebilirler. Bankaların promosyon farkını vermemesi durumunda, emekliler promosyon ödemesini iade ederek yeni bir bankaya geçiş yapabilirler.

Bankaların güncel promosyon ödemeleri

Halkbank:
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar için 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için 12.000 TL
ING:
10.000 TL’ye kadar olan maaşlar için 6.250 TL
10.000 TL - 15.000 TL arası maaşlar için 10.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL arası maaşlar için 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaşlar için 15.000 TL
Otomatik Fatura Talimatı ile toplam 18.000 TL'ye varan nakit promosyon
DenizBank:
0 - 9.999 TL arası maaş alanlar için 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar için 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için 12.000 TL
Fibabanka:
10.000 TL’ye kadar olan maaşlar için 5.000 TL
10.000 TL - 15.000 TL arası maaşlar için 8.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL arası maaşlar için 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaşlar için 12.000 TL
İş Bankası:
10.000 TL’ye kadar olan maaşlar için 5.000 TL
10.000 TL - 15.000 TL arası maaşlar için 8.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL arası maaşlar için 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaşlar için 12.000 TL
QNB Finansbank:
10.000 TL’ye kadar olan maaşlar için 6.250 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaşlar için 10.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaşlar için 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaşlar için 15.000 TL
Türkiye Finans:
10.000 TL’ye kadar olan maaşlar için 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaşlar için 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaşlar için 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaşlar için 12.000 TL
Davet edilen her emekli yakını için 250 TL, toplamda 2.500 TL'ye varan nakit ödül
VakıfBank:
10.000 TL’ye kadar olan maaşlar için 5.000 TL
10.000 TL - 15.000 TL arası maaşlar için 8.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL arası maaşlar için 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaşlar için 12.000 TL
Akbank:
10.000 TL’ye kadar olan maaşlar için 6.250 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaşlar için 10.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaşlar için 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaşlar için 15.000 TL
Ek olarak 2.500 TL chip-para, toplamda 17.500 TL ödül
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