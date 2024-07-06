https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/tasit-konut-ve-bireysel-krediler-icin-merkez-bankasi-o-tarihi-isaret-etti-sona-erecek-1085590076.html
Taşıt, konut ve bireysel krediler için Merkez Bankası o tarihi işaret etti: 'Sona erecek'
Taşıt, konut ve bireysel krediler için Merkez Bankası o tarihi işaret etti: 'Sona erecek'
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı 2024 yılı ikinci çeyrek Banka Kredileri Eğilim Anketi, kredilerdeki sıkılaşma ve kredi taleplerindeki... 06.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-06T10:50+0300
2024-07-06T10:50+0300
2024-07-06T10:51+0300
merkez bankası
ekonomi
kredi
kredi kartı
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Ankete göre, ikinci çeyrekte işletme ve bireysel kredilerde sıkılaşma devam etti. Bankalar, işletmelere kullandırdıkları kredilere uyguladıkları standartları sıkılaştırmaya devam ederken, bireysel kredilerdeki sıkılaşma üçüncü çeyrek itibariyle sona erecek. Özellikle taşıt kredisi talebinde ikinci çeyrekte görülen artışın, üçüncü çeyrekte düşüşe geçmesi bekleniyor.Döviz kredilerinde talep azaldıİkinci çeyrekte döviz kredileri hariç tüm kredilerde talep azalırken, üçüncü çeyrek için bu sıkılaşmanın devam edeceği öngörülüyor. Döviz kredilerindeki artış sermaye yeterliliği ve teminat riskleri nedeniyle sürse de, diğer kredi türlerinde talep düşüş gösterdi.Konut ve bireysel kredilerde değişimler2024 yılının ikinci çeyreğinde konut ve diğer bireysel kredi taleplerinde azalma devam etti, ancak taşıt kredisi talebi güçlü bir artış gösterdi. Üçüncü çeyrek için beklentiler, konut ve diğer bireysel kredi taleplerindeki azalmanın yerini artışa bırakacağı, taşıt kredi talebindeki artışın ise düşeceği yönünde.Bankaların fon sağlama koşullarıAnkete göre, ikinci çeyrekte yurt içi fonlama koşullarındaki sıkılaşma hafiflerken, yurt dışı fonlama koşullarındaki gevşeme güçlendi. Üçüncü çeyrek için yurt içi fonlama koşullarının gevşemesi, yurt dışı fonlama koşullarındaki gevşemenin ise devam etmesi bekleniyor.Borçlanma maliyeti ve enflasyon beklentileriHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borçlanma faiz oranlarının ve ülke risk priminin (CDS) gerilemeye devam ettiğini belirtti. Şimşek, makro göstergelerdeki iyileşmelerle birlikte borçlanma maliyetlerinin düşeceğini ve kamu maliyesinin güçleneceğini vurguladı.ABD'li yatırım bankası J.P. Morgan, Türkiye'nin 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 43.5'ten yüzde 42.5'e düşürdü. Benzer şekilde, Morgan Stanley ve Barclays de enflasyon tahminlerini aşağı yönlü revize etti. UBS, yıllık enflasyonun ağustos ayında %50'nin altına düşeceğini ve yıl sonunda yüzde 45 seviyelerinde olacağını öngördü.Bu sonuçlar, Türkiye'deki kredi ve finans piyasalarında önemli değişimlerin habercisi. Kredilerdeki sıkılaşmanın sona ermesi ve fonlama koşullarındaki gevşeme, ekonomide olumlu bir dönemin başlayacağını işaret ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/ucuz-oldugu-icin-tercih-ediliyordu-yarin-yeni-donem-basliyor-zam-700-bin-tlyi-bulacak-1085589039.html
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taşıt kredisi, konut kredisi, bireysel kredi, kredi faizleri, kredi faiz hesaplama, taşıt kredisi nedir, taşıt kredisi hesaplama
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Taşıt, konut ve bireysel krediler için Merkez Bankası o tarihi işaret etti: 'Sona erecek'
10:50 06.07.2024 (güncellendi: 10:51 06.07.2024)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı 2024 yılı ikinci çeyrek Banka Kredileri Eğilim Anketi, kredilerdeki sıkılaşma ve kredi taleplerindeki değişikliklere dair önemli veriler sundu. Anket sonuçlarına göre, bireysel kredilerde sıkılaşma üçüncü çeyrekte sona erecek. Taşıt kredisi talebindeki artış ise düşüşe geçecek.
Ankete göre, ikinci çeyrekte işletme ve bireysel kredilerde sıkılaşma devam etti. Bankalar, işletmelere kullandırdıkları kredilere uyguladıkları standartları sıkılaştırmaya devam ederken, bireysel kredilerdeki sıkılaşma üçüncü çeyrek itibariyle sona erecek. Özellikle taşıt kredisi talebinde ikinci çeyrekte görülen artışın, üçüncü çeyrekte düşüşe geçmesi bekleniyor.
Döviz kredilerinde talep azaldı
İkinci çeyrekte döviz kredileri hariç tüm kredilerde talep azalırken, üçüncü çeyrek için bu sıkılaşmanın devam edeceği öngörülüyor. Döviz kredilerindeki artış sermaye yeterliliği ve teminat riskleri nedeniyle sürse de, diğer kredi türlerinde talep düşüş gösterdi.
Konut ve bireysel kredilerde değişimler
2024 yılının ikinci çeyreğinde konut ve diğer bireysel kredi taleplerinde azalma devam etti, ancak taşıt kredisi talebi güçlü bir artış gösterdi. Üçüncü çeyrek için beklentiler, konut ve diğer bireysel kredi taleplerindeki azalmanın yerini artışa bırakacağı, taşıt kredi talebindeki artışın ise düşeceği yönünde.
Bankaların fon sağlama koşulları
Ankete göre, ikinci çeyrekte yurt içi fonlama koşullarındaki sıkılaşma hafiflerken, yurt dışı fonlama koşullarındaki gevşeme güçlendi. Üçüncü çeyrek için yurt içi fonlama koşullarının gevşemesi, yurt dışı fonlama koşullarındaki gevşemenin ise devam etmesi bekleniyor.
Borçlanma maliyeti ve enflasyon beklentileri
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borçlanma faiz oranlarının ve ülke risk priminin (CDS) gerilemeye devam ettiğini belirtti. Şimşek, makro göstergelerdeki iyileşmelerle birlikte borçlanma maliyetlerinin düşeceğini ve kamu maliyesinin güçleneceğini vurguladı.
ABD'li yatırım bankası J.P. Morgan, Türkiye'nin 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 43.5'ten yüzde 42.5'e düşürdü. Benzer şekilde, Morgan Stanley ve Barclays de enflasyon tahminlerini aşağı yönlü revize etti. UBS, yıllık enflasyonun ağustos ayında %50'nin altına düşeceğini ve yıl sonunda yüzde 45 seviyelerinde olacağını öngördü.
Bu sonuçlar, Türkiye'deki kredi ve finans piyasalarında önemli değişimlerin habercisi. Kredilerdeki sıkılaşmanın sona ermesi ve fonlama koşullarındaki gevşeme, ekonomide olumlu bir dönemin başlayacağını işaret ediyor.