https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/uzmanindan-yaslanma-karsiti-13-besin-onerisi-genc-kalmak-bu-kadar-kolay-miymis--1085518681.html

Uzmanından ‘yaşlanma karşıtı 13 besin’ önerisi: Genç kalmak bu kadar kolay mıymış?

Uzmanından ‘yaşlanma karşıtı 13 besin’ önerisi: Genç kalmak bu kadar kolay mıymış?

Sputnik Türkiye

Düzenli ve sağlıklı beslenmenin hücre hasarını önlediğini ve yaşlanmayı yavaşlattığını belirten Dermatoloji Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Derya Can, hücreleri... 04.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-04T14:24+0300

2024-07-04T14:24+0300

2024-07-04T14:24+0300

gıda

yaşam

yaşlanma

yaşlanma geciktirici

beyin yaşlanması

gençlik

güzellik

güzellik

doğal güzellik

güzellik yarışması

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/02/1053383301_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_608824ac7539b8e7fc60c8e4cf624b70.jpg

Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Derya Can, hücrelerin enerji elde etmek, tamir olmak, büyümek ve çoğalmak için tıpkı bir fabrika gibi çalışması gerektiğini söyledi. Hücre yaşlanmasının doku veya organ yaşlanması ile eşdeğer olduğunu da aktaran Dr. Öğr. Üyesi Derya Can, düzenli ve sağlıklı beslenerek hücrelerin daha çok enerji üretip daha az atık madde biriktirdiğini ve böylelikle hücre hasarını önlenerek yaşlanmanın yavaşladığını belirtti.Tükettiğimiz bazı yiyeceklerin vücudun daha sağlıklı yaşlanmasına yardımcı olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Can, vücudu ‘zırh' gibi koruyan besinleri şöyle sıraladı sıraladı:SuAvokadoÜzümKoyu yeşil sebzeler (Ispanak, brokoli, marul vb.)Bitter çikolata Balık

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/5-dakika-bakmak-2-gunde-olduruyor-dunyanin-en-tehlikeli-maddesi-yalnizca-bir-kac-kez-fotograflandi-1085065628.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gıda, yaşlanma, yaşlanma geciktirici, beyin yaşlanması, gençlik, güzellik, güzellik, doğal güzellik, güzellik yarışması, güzellik merkezi, cilt, cilt bakımı, hassas cilt