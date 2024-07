https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/rasim-ozan-kutahyalinin-nagehan-alciya-attigi-mesajlar-ortaya-cikti-oldun-sen-olduuunnnn-1085537743.html

Rasim Ozan Kütahyalı'nın Nagehan Alçı'ya attığı mesajlar ortaya çıktı: 'Öldün sen öldüüünnnn'

04.07.2024

Nagehan Alçı, avukatı aracılığıyla eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı hakkında hem ceza hem de 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.X sosyal medya hesabı B Yüzü’nün yayınladığı davaya ait olduğu belirtilen dilekçede; Nagehan Alçı, evlilik boyunca Kütahyalı tarafından ağır psikolojik, fiziksel ve ekonomik şiddete uğradığını, tehdit edildiğini ileri sürdü. Alçı’nın tanınan biri olduğu ve küçük yaştaki çocuklarının olumsuz etkilenmemesi için çekişmeli açılan boşanma davasının anlaşmalı olarak sonlandırıldığı belirtildi.'Artık can güvenliği de tehlikede' Gazete Duvar'ın aktardığına göre Nagehan Alçı’nın boşanma kararından sonra da Rasim Ozan Kütahyalı’nın ağır şiddetinden kurtulamadığının ileri sürüldüğü dilekçede, “Artık can güvenliği de tehlikede olan müvekkil bakımından şikayet yapmak zorunlu olmuştur. İşbu dilekçemiz ekinde sunacağımız WhatsApp mesaj örnekleri ile de kanıtlayacağımız üzere davalı mütemadi olarak davacı müvekkile hakaret etmekte, davacıyı tehdit etmekte ve ayrıca kendisini polis memuru olarak tanıtmak suretiyle üçüncü kişilere mesajlar göndererek davacı aleyhine asılsız suçlamalarda bulunmakta, iftira atmaktadır” ifadeleri kullanıldı. 'loser insan', 'loser yaratık'Dilekçede Rasim Ozan Kütahyalı’nın attığı belirtilen mesajlardan örnekler de sunuldu. Buna göre Kütahyalı’nın Alçı’ya attığı mesajlardan bazıları şöyle:Aydın Doğan Ve Cavit Çağlar’a küfür mesajlarıDilekçede, 28 Mayıs’ta aralarında Nagehan Alçı’nın da bulunduğu pek çok gazetecinin de katıldığı bir yemek davetinden sonra Rasim Ozan Kütahyalı’nın hakaret mesajları attığı belirtildi. Kütahyalı’nın küfür ettiği isimler arasında Aydın Doğan ve eski Bakan Cavit Çağlar da bulunuyor.Alçı’nın avukatının verdiği dilekçede, konu şöyle anlatıldı:Rasim Ozan Kütahyalı’nın aynı anda birden çok telefon numarası kullandığı da belirtildi.'Alçı adına çok sayıda yüksek limitli kredi kartı çıkartmış, bazı kartları üçüncü kişiler kullanmış'Dilekçenin dikkat çeken bir diğer bölümü ise, Nagehan Alçı adına çıkarılan kredi kartları oldu. Dilekçede, konuyla ilgili şunlar kaydedildi:“Rasim Ozan Kütahyalı, evlilik birliği devam ettiği sırada davacı müvekkile çok sayıda banka evrakını zorla imzalatmış, müvekkilden aldığı vekaleti de kötüye kullanarak davacı Nagehan Alçı adına çok sayıda yüksek limitli kredi kartı çıkartmış, bunların bir kısmını kendisi kullanmış bir kısmını ise müvekkilin bilgi ve onayı dışında üçüncü kişilere kullandırarak bu kullandırmadan haksız kazanç elde etmiştir.Söz konusu kredi kartlarının üçüncü kişiler tarafından kullanıldığından müvekkilin kendisine T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 261 017 ** vergi kimlik no’lu Elif D. isimli şahsa ilişkin yapılan soruşturma kapsamında tebligat gönderilerek müvekkilin ifadeye çağrılması sonucu haberi olmuştur. Davacı müvekkil gerek evlilik birliği devam ederken, gerek boşanma aşamasında, gerekse de boşanma kesinleştikten sonra bu kredi kartlarını iptal ettirmek istediğini defalarca dile getirmişse de her defasında davalı tarafından ağır şekilde tehdit ve manipüle edilmiştir.Davacı müvekkilin söz konusu kredi kartlarının borçlarının ödenerek bunların kullanıma kapatılmasına ilişkin isteğini dile getirdiği ve karşılığında davalı tarafından tehdit edildiği sayısız mesaj tarafımızdan şikayet dosyamıza sunulacaktır.”'Babasıyla birlikte Alçı’nın arkadaşlarını aradı'Nagehan Alçı’nın avukatının verdiği dilekçede Kütahyalı ve babasının Alçı’nın arkadaşlarını arayarak asılsız beyanda bulundukları öne sürüldü:“Davalı Rasim Ozan Kütahyalı, devamlı suretle müvekkili ‘üzerine iftira atmak, rezil etmek, insan içine çıkamaz hale getirmekle’ tehdit etmektedir.Nitekim, davalı ve babası davacının gazeteci arkadaş ve tanıdıklarını arayarak müvekkil hakkında asılsız beyanlarda bulunmuştur. Davalı ve babası tarafından telefon ile aranan gazetecilerin tarafımızdan huzurda tanığımız olarak dinletilecek olup davalının babasına ilişkin tüm şikayet ve dava haklarımızı da ayrıca saklı tutarız.”Kendisini polis olarak tanıtıp mesaj attı: ‘Nagehan Alçı vatan hainidir’Dilekçede, Nagehan Alçı’nın Rasim Ozan Kütahyalı’ya ait bir telefonu kendisinin sanarak çantasına koyduğunu, daha sonra baktığında Kütahyalı’ya ait olduğunu fark ettiği iddia edildi. Telefon savcılığa teslim edilirken içinde yer alan mesajlardan örnekler verildi:‘Tehdit ederek kredi kartını kullanmaya devam ediyor’ iddiasıRasim Ozan Kütahyalı’nın Nagehan Alçı’yı "avukatlarım sana medya savaşı başlatmamı söylüyor" şeklinde mesajlar göndererek tehdit ettiği ve bu yolla Alçı adına olan kredi kartlarını kullanmaya devam etmeyi sağlamaya çalıştığının ileri sürüldüğü şikayet dilekçesinde şunlar kaydedildi:“Açıkladığımız tüm nedenler ve işbu dilekçemiz ekinde sunacağımız bir kısım WhatsApp mesaj çıktılarında da görüleceği üzere uzun süredir davalının hakaret ve tehditlerine maruz kalan müvekkilin kişilik hakları davalının haksız ve ağır filleri neticesinde zarara uğramış, aile yaşantısı ve toplumsal itibarı olumsuz yönde etkilemiştir. Müvekkil, davalının tehditleri nedeniyle işini dahi huzurlu bir şekilde yerine getirememektedir. Aynı şekilde davalının, kişilik haklarına aykırı eylemleri neticesinde müvekkilin itibar ve saygınlığı zedelenmiştir.Maalesef ki müvekkil bu yaşanılanlar neticesinde derin bir üzüntü, elem, ızdırap ve keder yaşamış, sürekli olarak davalı tarafından kendisine zarar verileceği korkusuna maruz bırakılmıştır. Bu nedenlerle manevi tazminat talepli işbu davayı açma zorunluluğumuz doğmuştur.”

