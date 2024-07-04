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Rasim Ozan Kütahyalı'nın Nagehan Alçı'ya attığı mesajlar ortaya çıktı: 'Öldün sen öldüüünnnn'
Rasim Ozan Kütahyalı'nın Nagehan Alçı'ya attığı mesajlar ortaya çıktı: 'Öldün sen öldüüünnnn'
Sputnik Türkiye
Gazeteci Nagehan Alçı''nın eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı hakkında açtığı davanın dilekçesinde, "Davalı mütemadi olarak davacı müvekkile hakaret etmekte... 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T20:36+0300
2024-07-04T20:50+0300
türkiye
nagehan alçı
rasim ozan kütahyalı
mesaj
kısa mesaj
dava
dilekçe
şikayet dilekçesi
boşanma
boşanma davası
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Nagehan Alçı, avukatı aracılığıyla eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı hakkında hem ceza hem de 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.X sosyal medya hesabı B Yüzü’nün yayınladığı davaya ait olduğu belirtilen dilekçede; Nagehan Alçı, evlilik boyunca Kütahyalı tarafından ağır psikolojik, fiziksel ve ekonomik şiddete uğradığını, tehdit edildiğini ileri sürdü. Alçı’nın tanınan biri olduğu ve küçük yaştaki çocuklarının olumsuz etkilenmemesi için çekişmeli açılan boşanma davasının anlaşmalı olarak sonlandırıldığı belirtildi.'Artık can güvenliği de tehlikede' Gazete Duvar'ın aktardığına göre Nagehan Alçı’nın boşanma kararından sonra da Rasim Ozan Kütahyalı’nın ağır şiddetinden kurtulamadığının ileri sürüldüğü dilekçede, “Artık can güvenliği de tehlikede olan müvekkil bakımından şikayet yapmak zorunlu olmuştur. İşbu dilekçemiz ekinde sunacağımız WhatsApp mesaj örnekleri ile de kanıtlayacağımız üzere davalı mütemadi olarak davacı müvekkile hakaret etmekte, davacıyı tehdit etmekte ve ayrıca kendisini polis memuru olarak tanıtmak suretiyle üçüncü kişilere mesajlar göndererek davacı aleyhine asılsız suçlamalarda bulunmakta, iftira atmaktadır” ifadeleri kullanıldı. 'loser insan', 'loser yaratık'Dilekçede Rasim Ozan Kütahyalı’nın attığı belirtilen mesajlardan örnekler de sunuldu. Buna göre Kütahyalı’nın Alçı’ya attığı mesajlardan bazıları şöyle:Aydın Doğan Ve Cavit Çağlar’a küfür mesajlarıDilekçede, 28 Mayıs’ta aralarında Nagehan Alçı’nın da bulunduğu pek çok gazetecinin de katıldığı bir yemek davetinden sonra Rasim Ozan Kütahyalı’nın hakaret mesajları attığı belirtildi. Kütahyalı’nın küfür ettiği isimler arasında Aydın Doğan ve eski Bakan Cavit Çağlar da bulunuyor.Alçı’nın avukatının verdiği dilekçede, konu şöyle anlatıldı:Rasim Ozan Kütahyalı’nın aynı anda birden çok telefon numarası kullandığı da belirtildi.'Alçı adına çok sayıda yüksek limitli kredi kartı çıkartmış, bazı kartları üçüncü kişiler kullanmış'Dilekçenin dikkat çeken bir diğer bölümü ise, Nagehan Alçı adına çıkarılan kredi kartları oldu. Dilekçede, konuyla ilgili şunlar kaydedildi:“Rasim Ozan Kütahyalı, evlilik birliği devam ettiği sırada davacı müvekkile çok sayıda banka evrakını zorla imzalatmış, müvekkilden aldığı vekaleti de kötüye kullanarak davacı Nagehan Alçı adına çok sayıda yüksek limitli kredi kartı çıkartmış, bunların bir kısmını kendisi kullanmış bir kısmını ise müvekkilin bilgi ve onayı dışında üçüncü kişilere kullandırarak bu kullandırmadan haksız kazanç elde etmiştir.Söz konusu kredi kartlarının üçüncü kişiler tarafından kullanıldığından müvekkilin kendisine T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 261 017 ** vergi kimlik no’lu Elif D. isimli şahsa ilişkin yapılan soruşturma kapsamında tebligat gönderilerek müvekkilin ifadeye çağrılması sonucu haberi olmuştur. Davacı müvekkil gerek evlilik birliği devam ederken, gerek boşanma aşamasında, gerekse de boşanma kesinleştikten sonra bu kredi kartlarını iptal ettirmek istediğini defalarca dile getirmişse de her defasında davalı tarafından ağır şekilde tehdit ve manipüle edilmiştir.Davacı müvekkilin söz konusu kredi kartlarının borçlarının ödenerek bunların kullanıma kapatılmasına ilişkin isteğini dile getirdiği ve karşılığında davalı tarafından tehdit edildiği sayısız mesaj tarafımızdan şikayet dosyamıza sunulacaktır.”'Babasıyla birlikte Alçı’nın arkadaşlarını aradı'Nagehan Alçı’nın avukatının verdiği dilekçede Kütahyalı ve babasının Alçı’nın arkadaşlarını arayarak asılsız beyanda bulundukları öne sürüldü:“Davalı Rasim Ozan Kütahyalı, devamlı suretle müvekkili ‘üzerine iftira atmak, rezil etmek, insan içine çıkamaz hale getirmekle’ tehdit etmektedir.Nitekim, davalı ve babası davacının gazeteci arkadaş ve tanıdıklarını arayarak müvekkil hakkında asılsız beyanlarda bulunmuştur. Davalı ve babası tarafından telefon ile aranan gazetecilerin tarafımızdan huzurda tanığımız olarak dinletilecek olup davalının babasına ilişkin tüm şikayet ve dava haklarımızı da ayrıca saklı tutarız.”Kendisini polis olarak tanıtıp mesaj attı: ‘Nagehan Alçı vatan hainidir’Dilekçede, Nagehan Alçı’nın Rasim Ozan Kütahyalı’ya ait bir telefonu kendisinin sanarak çantasına koyduğunu, daha sonra baktığında Kütahyalı’ya ait olduğunu fark ettiği iddia edildi. Telefon savcılığa teslim edilirken içinde yer alan mesajlardan örnekler verildi:‘Tehdit ederek kredi kartını kullanmaya devam ediyor’ iddiasıRasim Ozan Kütahyalı’nın Nagehan Alçı’yı "avukatlarım sana medya savaşı başlatmamı söylüyor" şeklinde mesajlar göndererek tehdit ettiği ve bu yolla Alçı adına olan kredi kartlarını kullanmaya devam etmeyi sağlamaya çalıştığının ileri sürüldüğü şikayet dilekçesinde şunlar kaydedildi:“Açıkladığımız tüm nedenler ve işbu dilekçemiz ekinde sunacağımız bir kısım WhatsApp mesaj çıktılarında da görüleceği üzere uzun süredir davalının hakaret ve tehditlerine maruz kalan müvekkilin kişilik hakları davalının haksız ve ağır filleri neticesinde zarara uğramış, aile yaşantısı ve toplumsal itibarı olumsuz yönde etkilemiştir. Müvekkil, davalının tehditleri nedeniyle işini dahi huzurlu bir şekilde yerine getirememektedir. Aynı şekilde davalının, kişilik haklarına aykırı eylemleri neticesinde müvekkilin itibar ve saygınlığı zedelenmiştir.Maalesef ki müvekkil bu yaşanılanlar neticesinde derin bir üzüntü, elem, ızdırap ve keder yaşamış, sürekli olarak davalı tarafından kendisine zarar verileceği korkusuna maruz bırakılmıştır. Bu nedenlerle manevi tazminat talepli işbu davayı açma zorunluluğumuz doğmuştur.”
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nagehan alçı, rasim ozan kütahyalı, mesaj, kısa mesaj, dava, dilekçe, şikayet dilekçesi, boşanma, boşanma davası, boşanmak
nagehan alçı, rasim ozan kütahyalı, mesaj, kısa mesaj, dava, dilekçe, şikayet dilekçesi, boşanma, boşanma davası, boşanmak

Rasim Ozan Kütahyalı'nın Nagehan Alçı'ya attığı mesajlar ortaya çıktı: 'Öldün sen öldüüünnnn'

20:36 04.07.2024 (güncellendi: 20:50 04.07.2024)
© Fotoğraf : TwitterNagehan Alçı - Rasim Ozan Kütahyalı
Nagehan Alçı - Rasim Ozan Kütahyalı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
© Fotoğraf : Twitter
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Gazeteci Nagehan Alçı''nın eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı hakkında açtığı davanın dilekçesinde, "Davalı mütemadi olarak davacı müvekkile hakaret etmekte, müvekkili tehdit etmekte ve asılsız iftiralar atmaktadır" denildi. Kütahyalı’nın Alçı’ya attığı mesajların birinde "Öldün sen öldüüünnnn" ifadesi yer aldı.
Nagehan Alçı, avukatı aracılığıyla eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı hakkında hem ceza hem de 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.
X sosyal medya hesabı B Yüzü’nün yayınladığı davaya ait olduğu belirtilen dilekçede; Nagehan Alçı, evlilik boyunca Kütahyalı tarafından ağır psikolojik, fiziksel ve ekonomik şiddete uğradığını, tehdit edildiğini ileri sürdü. Alçı’nın tanınan biri olduğu ve küçük yaştaki çocuklarının olumsuz etkilenmemesi için çekişmeli açılan boşanma davasının anlaşmalı olarak sonlandırıldığı belirtildi.

'Artık can güvenliği de tehlikede'

Gazete Duvar'ın aktardığına göre Nagehan Alçı’nın boşanma kararından sonra da Rasim Ozan Kütahyalı’nın ağır şiddetinden kurtulamadığının ileri sürüldüğü dilekçede, “Artık can güvenliği de tehlikede olan müvekkil bakımından şikayet yapmak zorunlu olmuştur. İşbu dilekçemiz ekinde sunacağımız WhatsApp mesaj örnekleri ile de kanıtlayacağımız üzere davalı mütemadi olarak davacı müvekkile hakaret etmekte, davacıyı tehdit etmekte ve ayrıca kendisini polis memuru olarak tanıtmak suretiyle üçüncü kişilere mesajlar göndererek davacı aleyhine asılsız suçlamalarda bulunmakta, iftira atmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

'loser insan', 'loser yaratık'

Dilekçede Rasim Ozan Kütahyalı’nın attığı belirtilen mesajlardan örnekler de sunuldu. Buna göre Kütahyalı’nın Alçı’ya attığı mesajlardan bazıları şöyle:
"loser insan", "loser yaratık", "düşük seviyeli başarısız zavallı", "şımarık, küstah", "sahte ve sinsi insan", "yeteneksiz", "aptal", "cahil",
"köpek oldun", "köpek gibi hizmetçilik ediyorsun", "tiksiniyorum senin alaturka rezil kimliğinden", "onurlu ol, gururlu ol",
"Nagehan sen idiotsun, salaksın", "ruhen çirkin bir insansın”, “için çürümüş, bunamış, bunak",
"Öldün sen öldüüünnnn", "seninle ROK'un karısı diye fantezi yapıyorlar, buradan iş çıkar mı diye düşünüyorlar"

Aydın Doğan Ve Cavit Çağlar’a küfür mesajları

Dilekçede, 28 Mayıs’ta aralarında Nagehan Alçı’nın da bulunduğu pek çok gazetecinin de katıldığı bir yemek davetinden sonra Rasim Ozan Kütahyalı’nın hakaret mesajları attığı belirtildi. Kütahyalı’nın küfür ettiği isimler arasında Aydın Doğan ve eski Bakan Cavit Çağlar da bulunuyor.
Alçı’nın avukatının verdiği dilekçede, konu şöyle anlatıldı:
“Yemek davetine katıldığı için hem müvekkile hem de davette bulunan aralarında Cavit Çağlar, Aydın Doğan gibi kamuoyunda tanınmış son derece saygın kişilere ‘sen o şerefsizlerin cumartesi masasında meze olan, onlara yalakalık eden 47 yaşında kart bir kadınsın, Cavit Çağlar başta olmak üzere tüm o...çocuklarını anasından doğduğuna pişman edeceğim", "Git o itlere de okut cumartesi onların masasında meze olurken" demek (yazmak) suretiyle hakaret etmiştir.”
Rasim Ozan Kütahyalı’nın aynı anda birden çok telefon numarası kullandığı da belirtildi.

'Alçı adına çok sayıda yüksek limitli kredi kartı çıkartmış, bazı kartları üçüncü kişiler kullanmış'

Dilekçenin dikkat çeken bir diğer bölümü ise, Nagehan Alçı adına çıkarılan kredi kartları oldu. Dilekçede, konuyla ilgili şunlar kaydedildi:
“Rasim Ozan Kütahyalı, evlilik birliği devam ettiği sırada davacı müvekkile çok sayıda banka evrakını zorla imzalatmış, müvekkilden aldığı vekaleti de kötüye kullanarak davacı Nagehan Alçı adına çok sayıda yüksek limitli kredi kartı çıkartmış, bunların bir kısmını kendisi kullanmış bir kısmını ise müvekkilin bilgi ve onayı dışında üçüncü kişilere kullandırarak bu kullandırmadan haksız kazanç elde etmiştir.
Söz konusu kredi kartlarının üçüncü kişiler tarafından kullanıldığından müvekkilin kendisine T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 261 017 ** vergi kimlik no’lu Elif D. isimli şahsa ilişkin yapılan soruşturma kapsamında tebligat gönderilerek müvekkilin ifadeye çağrılması sonucu haberi olmuştur. Davacı müvekkil gerek evlilik birliği devam ederken, gerek boşanma aşamasında, gerekse de boşanma kesinleştikten sonra bu kredi kartlarını iptal ettirmek istediğini defalarca dile getirmişse de her defasında davalı tarafından ağır şekilde tehdit ve manipüle edilmiştir.
Davacı müvekkilin söz konusu kredi kartlarının borçlarının ödenerek bunların kullanıma kapatılmasına ilişkin isteğini dile getirdiği ve karşılığında davalı tarafından tehdit edildiği sayısız mesaj tarafımızdan şikayet dosyamıza sunulacaktır.”

'Babasıyla birlikte Alçı’nın arkadaşlarını aradı'

Nagehan Alçı’nın avukatının verdiği dilekçede Kütahyalı ve babasının Alçı’nın arkadaşlarını arayarak asılsız beyanda bulundukları öne sürüldü:
“Davalı Rasim Ozan Kütahyalı, devamlı suretle müvekkili ‘üzerine iftira atmak, rezil etmek, insan içine çıkamaz hale getirmekle’ tehdit etmektedir.
Nitekim, davalı ve babası davacının gazeteci arkadaş ve tanıdıklarını arayarak müvekkil hakkında asılsız beyanlarda bulunmuştur. Davalı ve babası tarafından telefon ile aranan gazetecilerin tarafımızdan huzurda tanığımız olarak dinletilecek olup davalının babasına ilişkin tüm şikayet ve dava haklarımızı da ayrıca saklı tutarız.”

Kendisini polis olarak tanıtıp mesaj attı: ‘Nagehan Alçı vatan hainidir’

Dilekçede, Nagehan Alçı’nın Rasim Ozan Kütahyalı’ya ait bir telefonu kendisinin sanarak çantasına koyduğunu, daha sonra baktığında Kütahyalı’ya ait olduğunu fark ettiği iddia edildi. Telefon savcılığa teslim edilirken içinde yer alan mesajlardan örnekler verildi:
“Söz konusu telefonun incelenmesi ile de görüleceği üzere davalı hem söz konusu telefonu hem de aktif kullanmakta olduğu diğer hat ve telefonları kullanarak kendisini ‘polis’ olarak tanıtmakta, ‘Rasim Ozan 3’ şeklinde kaydettiği telefonda profil fotoğrafını polis amblemi yaparak ve açıkça ‘Sayın Mustafa Ertekin Başkanım şu anda sizi izliyorum KRT kanalında ve hayran oldum dik duruşunuza. Ben Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğunda görevli bir polis memuruyum. Koruma Şubede görevliyim. Bu mesajı sizi Nagehan Alçı denen Yunan yandaşı sözde gazeteciyle aynı programda görünce yazmak istedim. Nihal Bengisu da vatan haini, Nagehan Alçı da vatan haini’; ‘Nagehan Alçı da bu Yunan ajanına uzun zamandır angaje olmuş durumda. Tamamen Chrissodoulis'in kontrolünde. Yunan menfaatleri tarafından Nagehan Alçı yönlendiriliyor’ demek suretiyle ülkesine, milletine ve vatanına en derin kalbi hislerle bağlı müvekkili ‘vatan haini’ olmakla suçlamakta, müvekkil aleyhine en çirkin şekilde iftira ve hakaret suçlarını işlemekte, kendisini hukuka aykırı şekilde kamu görevlisi olarak tanıtarak yine ayrı bir suçun konusu olmaktadır. Davalının söz konusu fillerinin tamamı davacı müvekkilin kişilik haklarına açıkça ağır ve telafisi imkansız zarar vermiştir.”

‘Tehdit ederek kredi kartını kullanmaya devam ediyor’ iddiası

Rasim Ozan Kütahyalı’nın Nagehan Alçı’yı "avukatlarım sana medya savaşı başlatmamı söylüyor" şeklinde mesajlar göndererek tehdit ettiği ve bu yolla Alçı adına olan kredi kartlarını kullanmaya devam etmeyi sağlamaya çalıştığının ileri sürüldüğü şikayet dilekçesinde şunlar kaydedildi:
“Açıkladığımız tüm nedenler ve işbu dilekçemiz ekinde sunacağımız bir kısım WhatsApp mesaj çıktılarında da görüleceği üzere uzun süredir davalının hakaret ve tehditlerine maruz kalan müvekkilin kişilik hakları davalının haksız ve ağır filleri neticesinde zarara uğramış, aile yaşantısı ve toplumsal itibarı olumsuz yönde etkilemiştir. Müvekkil, davalının tehditleri nedeniyle işini dahi huzurlu bir şekilde yerine getirememektedir. Aynı şekilde davalının, kişilik haklarına aykırı eylemleri neticesinde müvekkilin itibar ve saygınlığı zedelenmiştir.
Maalesef ki müvekkil bu yaşanılanlar neticesinde derin bir üzüntü, elem, ızdırap ve keder yaşamış, sürekli olarak davalı tarafından kendisine zarar verileceği korkusuna maruz bırakılmıştır. Bu nedenlerle manevi tazminat talepli işbu davayı açma zorunluluğumuz doğmuştur.”
Nagehan Alçı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
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