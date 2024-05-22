Nagehan Alçı: Gül'ün cumhurbaşkanı olduğu zaman resmi gezilere katıldım, uçakta şarap içerdik

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Schengen vizesi krizi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Huzurevine başvurular son 5 yılda yüzde 41 arttı
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Gazeteci Adem Metan anlattı 'Reisi'nin cenazesini aldıktan sonra ekiplerin büyük bir bölümü çekildi'
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Canlı yayın konuğumuz sanatçı Tuna Kiremitçi
12:07
83 dk
HABER MASASI
Engelli bireylere sağlanan haklar nelerdir ?
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Demir, İran'dan bildiriyor...
15:01
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
13 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin dünya liderleri için milli yasları
17:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'İktidar bloğundan kaçan oyların büyük çoğunluğu İmamoğlu'na yöneldi'
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Tüketici kredileri ve kredi kartlarında tehlike kapıda
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/nagehan-alci-gulun-cumhurbaskani-oldugu-zaman-resmi-gezilere-katildim-ucakta-sarap-icerdik-1084083839.html
Nagehan Alçı: Gül'ün cumhurbaşkanı olduğu zaman resmi gezilere katıldım, uçakta şarap içerdik
Nagehan Alçı: Gül'ün cumhurbaşkanı olduğu zaman resmi gezilere katıldım, uçakta şarap içerdik
Sputnik Türkiye
Gazeteci Nagehan Alçı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gazetecilerle gittiği Roma gezisiyle ilgili tartışmalara dahil olarak, "Ben... 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T10:49+0300
2024-05-22T10:49+0300
politika
şarap
abdullah gül
recep tayyip erdoğan
nagehan alçı
cumhurbaşkanı
roma
ekrem imamoğlu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104050/05/1040500595_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_cde0ec8ede3151e5f6929fee0dcbbe1c.jpg
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Belediyelerin görevi gazetecileri özel uçaklar tutup şarap festivallerine götürmek değil" diyerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Roma gezisini eleştirmişti.'Gül zamanı resmi gezide şarap içerdik'Gazeteci Nagehan Alçı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gazetecilerle gittiği Roma gezisiyle ilgili tartışmalara dahil olarak, "Ben Abdullah Bey'in (Gül) Cumhurbaşkanı olduğu dönemlerde de resmî gezilere katıldım, biz o uçakta şarap içerdik. Tayyip Bey'in de ilk dönemlerinde içki vardı" dedi.İmamoğlu'nun 2022 yılında yine tartışma konusu olan gazetecilerle Karadeniz gezisini de hatırlatan Alçı, "İmamoğlu'nun Karadeniz gezisini Ekrem Bey karşıladı ama ulaşım desteği alındı falan denmişti." açıklamasını yaptı.İmamoğlu'nun gazetecileri Roma'ya götürmesi ve tüm giderlerin İBB bütçesinden karşılanmasına yönelik tartışmalar sürüyor. KRT TV'de konuya ilişkin görüşlerini aktaran gazeteci Nagehan Alçı şu ifadeleri kullandı:Sunucu Hasan Basri Akdemir'in "Dün Ertuğrul Özkök'le canlı yayındaydık, "biz şarap içmedik" dedi. Hatta şöyle bir bilgi vereyim o uçakta giderken de dönerken de kimse içmedi, ben cebimden kendim çıkardım giderken..." böyle bir anısını anlattı" sözleri üzerine Alçı, şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/imamoglu-roma-gezisiyle-ilgili-gelen-elestirilere-yanit-verdi-1084064422.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104050/05/1040500595_197:0:1397:900_1920x0_80_0_0_46976172bd30e6cea999558412538654.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
şarap, abdullah gül, recep tayyip erdoğan, nagehan alçı, cumhurbaşkanı, roma, ekrem imamoğlu
şarap, abdullah gül, recep tayyip erdoğan, nagehan alçı, cumhurbaşkanı, roma, ekrem imamoğlu

Nagehan Alçı: Gül'ün cumhurbaşkanı olduğu zaman resmi gezilere katıldım, uçakta şarap içerdik

10:49 22.05.2024
© TwitterNagehan Alçı
Nagehan Alçı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
© Twitter
Abone ol
Gazeteci Nagehan Alçı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gazetecilerle gittiği Roma gezisiyle ilgili tartışmalara dahil olarak, "Ben Abdullah Bey'in (Gül) Cumhurbaşkanı olduğu dönemlerde de resmî gezilere katıldım, biz o uçakta şarap içerdik. Tayyip Bey'in de ilk dönemlerinde içki vardı" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Belediyelerin görevi gazetecileri özel uçaklar tutup şarap festivallerine götürmek değil" diyerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Roma gezisini eleştirmişti.

'Gül zamanı resmi gezide şarap içerdik'

Gazeteci Nagehan Alçı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gazetecilerle gittiği Roma gezisiyle ilgili tartışmalara dahil olarak, "Ben Abdullah Bey'in (Gül) Cumhurbaşkanı olduğu dönemlerde de resmî gezilere katıldım, biz o uçakta şarap içerdik. Tayyip Bey'in de ilk dönemlerinde içki vardı" dedi.
İmamoğlu'nun 2022 yılında yine tartışma konusu olan gazetecilerle Karadeniz gezisini de hatırlatan Alçı, "İmamoğlu'nun Karadeniz gezisini Ekrem Bey karşıladı ama ulaşım desteği alındı falan denmişti." açıklamasını yaptı.
İmamoğlu ile yurt dışına giden gazeteciler - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2024
POLİTİKA
İmamoğlu, Roma gezisiyle ilgili gelen eleştirilere yanıt verdi
Dün, 16:24
İmamoğlu'nun gazetecileri Roma'ya götürmesi ve tüm giderlerin İBB bütçesinden karşılanmasına yönelik tartışmalar sürüyor. KRT TV'de konuya ilişkin görüşlerini aktaran gazeteci Nagehan Alçı şu ifadeleri kullandı:
"Orada gördüğüm problem şu benim anladığım kadarıyla. Ben 23 yıldır gazetecilik yapıyorum, birçok resmi geziye katıldım. Cumhurbaşkanı, başbakanken Tayyip Bey, Dışişleri Bakanları, liderlerin gezilerine falan... Belki 1,2 istisna olabilir hatırlamadığım, bazı şeyleri unutabiliyorum ama bu gezilerde "accommodation" denen konaklama masrafını kurumunuz karşılar. Çok iyi hatırlamıyorum ama Mevlüt Bey ile gittiğim bir iki seyahatte çok küçük bir gruptu acaba oteli dışişleri mi karşılamıştı ama zannetmiyorum. Onun dışında cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık seyahatlerini muhakkak kurum karşılar. Siz bir tek devlet uçağıyla gidersiniz başbakana cumhurbaşkanıyla gidersiniz orada tabii ki ücret alınmaz uçak zaten kalkıyordur. Oradaki yemekleri de kurum karşılar. Ha ancak orada bir iş adamı eşlik ediyordur, biri vardır bir vakıf başkanı o ayrı. Hepsi öyledir. Ekrem İmamoğlu'nun belediye bütçesindense bu yanlış. İmamoğlu'nun Karadeniz gezisini Ekrem Bey karşıladı ama ulaşım desteği alındı falan denmişti. Bu çok kalabalık bir grup ve Roma'ya gidiyorsunuz. Söylenen çok pahalı bir otel. Kurumlar ödeyebilir."
Sunucu Hasan Basri Akdemir'in "Dün Ertuğrul Özkök'le canlı yayındaydık, "biz şarap içmedik" dedi. Hatta şöyle bir bilgi vereyim o uçakta giderken de dönerken de kimse içmedi, ben cebimden kendim çıkardım giderken..." böyle bir anısını anlattı" sözleri üzerine Alçı, şöyle konuştu:
"Ben Abdullah Bey'in (Gül) Cumhurbaşkanı olduğu dönemlerde de resmi gezilere katıldım, biz o uçakta şarap içerdik. Tayyip Bey'in de ilk dönemlerinde içki vardı. Uçaklarda içki vardı. Madem Ekrem İmamoğlu 40 küsür kişiyi götürüyor, o zaman uçağa içki de koyun. Bu ayıp değil günah değil."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала