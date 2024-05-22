Nagehan Alçı: Gül'ün cumhurbaşkanı olduğu zaman resmi gezilere katıldım, uçakta şarap içerdik
© TwitterNagehan Alçı
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Gazeteci Nagehan Alçı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gazetecilerle gittiği Roma gezisiyle ilgili tartışmalara dahil olarak, "Ben Abdullah Bey'in (Gül) Cumhurbaşkanı olduğu dönemlerde de resmî gezilere katıldım, biz o uçakta şarap içerdik. Tayyip Bey'in de ilk dönemlerinde içki vardı" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Belediyelerin görevi gazetecileri özel uçaklar tutup şarap festivallerine götürmek değil" diyerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Roma gezisini eleştirmişti.
'Gül zamanı resmi gezide şarap içerdik'
Gazeteci Nagehan Alçı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gazetecilerle gittiği Roma gezisiyle ilgili tartışmalara dahil olarak, "Ben Abdullah Bey'in (Gül) Cumhurbaşkanı olduğu dönemlerde de resmî gezilere katıldım, biz o uçakta şarap içerdik. Tayyip Bey'in de ilk dönemlerinde içki vardı" dedi.
İmamoğlu'nun 2022 yılında yine tartışma konusu olan gazetecilerle Karadeniz gezisini de hatırlatan Alçı, "İmamoğlu'nun Karadeniz gezisini Ekrem Bey karşıladı ama ulaşım desteği alındı falan denmişti." açıklamasını yaptı.
İmamoğlu'nun gazetecileri Roma'ya götürmesi ve tüm giderlerin İBB bütçesinden karşılanmasına yönelik tartışmalar sürüyor. KRT TV'de konuya ilişkin görüşlerini aktaran gazeteci Nagehan Alçı şu ifadeleri kullandı:
"Orada gördüğüm problem şu benim anladığım kadarıyla. Ben 23 yıldır gazetecilik yapıyorum, birçok resmi geziye katıldım. Cumhurbaşkanı, başbakanken Tayyip Bey, Dışişleri Bakanları, liderlerin gezilerine falan... Belki 1,2 istisna olabilir hatırlamadığım, bazı şeyleri unutabiliyorum ama bu gezilerde "accommodation" denen konaklama masrafını kurumunuz karşılar. Çok iyi hatırlamıyorum ama Mevlüt Bey ile gittiğim bir iki seyahatte çok küçük bir gruptu acaba oteli dışişleri mi karşılamıştı ama zannetmiyorum. Onun dışında cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık seyahatlerini muhakkak kurum karşılar. Siz bir tek devlet uçağıyla gidersiniz başbakana cumhurbaşkanıyla gidersiniz orada tabii ki ücret alınmaz uçak zaten kalkıyordur. Oradaki yemekleri de kurum karşılar. Ha ancak orada bir iş adamı eşlik ediyordur, biri vardır bir vakıf başkanı o ayrı. Hepsi öyledir. Ekrem İmamoğlu'nun belediye bütçesindense bu yanlış. İmamoğlu'nun Karadeniz gezisini Ekrem Bey karşıladı ama ulaşım desteği alındı falan denmişti. Bu çok kalabalık bir grup ve Roma'ya gidiyorsunuz. Söylenen çok pahalı bir otel. Kurumlar ödeyebilir."
Sunucu Hasan Basri Akdemir'in "Dün Ertuğrul Özkök'le canlı yayındaydık, "biz şarap içmedik" dedi. Hatta şöyle bir bilgi vereyim o uçakta giderken de dönerken de kimse içmedi, ben cebimden kendim çıkardım giderken..." böyle bir anısını anlattı" sözleri üzerine Alçı, şöyle konuştu:
"Ben Abdullah Bey'in (Gül) Cumhurbaşkanı olduğu dönemlerde de resmi gezilere katıldım, biz o uçakta şarap içerdik. Tayyip Bey'in de ilk dönemlerinde içki vardı. Uçaklarda içki vardı. Madem Ekrem İmamoğlu 40 küsür kişiyi götürüyor, o zaman uçağa içki de koyun. Bu ayıp değil günah değil."