Nagehan Alçı: Gül'ün cumhurbaşkanı olduğu zaman resmi gezilere katıldım, uçakta şarap içerdik

"Orada gördüğüm problem şu benim anladığım kadarıyla. Ben 23 yıldır gazetecilik yapıyorum, birçok resmi geziye katıldım. Cumhurbaşkanı, başbakanken Tayyip Bey, Dışişleri Bakanları, liderlerin gezilerine falan... Belki 1,2 istisna olabilir hatırlamadığım, bazı şeyleri unutabiliyorum ama bu gezilerde "accommodation" denen konaklama masrafını kurumunuz karşılar. Çok iyi hatırlamıyorum ama Mevlüt Bey ile gittiğim bir iki seyahatte çok küçük bir gruptu acaba oteli dışişleri mi karşılamıştı ama zannetmiyorum. Onun dışında cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık seyahatlerini muhakkak kurum karşılar. Siz bir tek devlet uçağıyla gidersiniz başbakana cumhurbaşkanıyla gidersiniz orada tabii ki ücret alınmaz uçak zaten kalkıyordur. Oradaki yemekleri de kurum karşılar. Ha ancak orada bir iş adamı eşlik ediyordur, biri vardır bir vakıf başkanı o ayrı. Hepsi öyledir. Ekrem İmamoğlu'nun belediye bütçesindense bu yanlış. İmamoğlu'nun Karadeniz gezisini Ekrem Bey karşıladı ama ulaşım desteği alındı falan denmişti. Bu çok kalabalık bir grup ve Roma'ya gidiyorsunuz. Söylenen çok pahalı bir otel. Kurumlar ödeyebilir."