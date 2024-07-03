https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/yermak-kievin-moskova-ile-uzlasmaya-yanasmadigini-soyledi-1085478713.html

Yermak, Kiev'in Moskova ile uzlaşmaya yanaşmadığını söyledi

Yermak, Kiev'in Moskova ile uzlaşmaya yanaşmadığını söyledi

Sputnik Türkiye

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, Kiev’in ülkenin sınırlarının değiştirilmesi de dahil olmak üzere silahlı çatışmanın sona erdirilmesi... 03.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-03T12:41+0300

2024-07-03T12:41+0300

2024-07-03T12:41+0300

ukrayna krizi

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ABD'nin başkenti Washington'u ziyaret eden Yermak, bir gün önce Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın gerçekleştirdiği Kiev ziyareti sonrası verdiği ‘ateşkes sinyali’ hakkında açıklamalarda bulundu.Kiev'in ‘adil bir barışa’ nasıl ulaşılacağı konusunda her türlü tavsiyeyi dinleyeceğini iddia eden Yermak, “Ancak çok önemli şeylerden ve değerlerden ödün vermeye hazır değiliz” ifadelerini kullanırken, bunların arasında toprak bütünlüğü, egemenlik ve demokrasiyi saydı.Aynı zamanda, Donald Trump'ın kasım ayındaki başkanlık seçimlerinin ardından yeniden ABD başkanı olması halinde çatışmanın çözümüne yönelik olası adımlara da değinen Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı, Ukrayna'nın yeni Beyaz Saray yönetimini Kiev'i desteklemeye devam etmesi için ikna edeceğini kaydetti.2 Temmuz'da Kiev’e giden Macaristan Başbakanı Orban, Zelenskiy ile görüşmelerin ardından düzenlediği brifingde Kiev’e ateşkes önerdiklerini duyurmuştu.Görev süresi 21 Mayıs’ta sona eren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, Orban'ın, "önce ateşkes ilan etme, sonra müzakerelere başlama" önerisine cevaben, barış formülünde yer alan maddeler çerçevesinde savaşı sona erdirme planını özetlediği bildirildi.Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Igor Zhovkva, Macaristan'ın böyle bir senaryo öneren ilk ülke olmadığını belirterek, "Ukrayna Devlet Başkanı, muhatabını dinledi ancak cevaben kendi tutumunu özetledi. Ukrayna'nın tutumu oldukça açık, anlaşılır ve biliniyor. Ukrayna gerçekten barış istiyor. Bu amaçla elimizde bir araç var, bu Barış Zirvesi ve ikincisini gerçekleştirmek için hazırlık yapıyoruz" ifadelerini kullandı.Zelenskiy’in Macar lider Orban’ın ateşkes önerisini reddetmesini değerlendiren Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Güvenlik Komitesi üyesi Mihail Şeremet ise, bu tür kararların Washington’da alındığı için Zelenskiy’in ret yanıtını “beklendik bir gelişme” olarak nitelemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/zelenskiyin-esi-dunyanin-en-pahali-otomobillerinden-birini-satin-aldi-1085415915.html

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ukrayna, rusya, barış, müzakere, macaristan, viktor orban, arabulucu, arabuluculuk, andrey yermak, kiev, moskova, washington dc