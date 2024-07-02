Orban'dan Zelenskiy'e: 'Önce ateşkes, sonra müzakere' formülünü düşünmeni isterim
© AP Photo / Oficina de Prensa de la Presidencia de UcraniaVolodímir Zelenski recibe al primer ministro húngaro Viktor Orban en Kiev, Ucrania, el 2 de julio de 2024
© AP Photo / Oficina de Prensa de la Presidencia de Ucrania
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Rusya'nın özel askeri harekata başlaması sonrası Kiev'i ilk kez ziyaret eden Orban, Zelenskiy'e ateşkes çağrısı yaparak bunun müzakerelerin hızlanmasını sağlayabileceğini vurguladı.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya'nın Donbass ve Ukrayna'da özel askeri harekata başlamasının ardından Kiev'e ilk kez resmi ziyaret gerçekleştirdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le düzenledikleri ortak basın toplantısında mevcut durumun Avrupa'nın güvenliğini ciddi şekilde etkilediğine dikkat çeken Orban, muhatabına 'önce ateşkes, sonra müzakere' formülünü düşünmesini önerdi.
Barışın önemli bir konu olduğuna işaret eden Orban, "Şu an içinde bulunduğumuz savaş Avrupa'nın da güvenliğini çok yoğun şekilde etkiliyor. Zelenskiy'in barışın tesisi için yaptığı tüm girişimlerini takdir ediyoruz. Zelenskiy'e bu girişimlerin çok zaman aldığını söyledim. Uluslararası diplomasinin kuralları nedeniyle bu girişimler çok karmaşık. Zelenskiy'den bunun farklı şekilde yapılıp yapılmayacağını düşünmesini istedim, önce ateşkes, sonra barış görüşmeleri. Çünkü ateşkes bu müzakerelerin hızlanmasını sağlayabilir" ifadelerini kullandı.
Orban, Ukrayna ile ilişkiler kurmak istediklerini de belirterek, "Diğer komşu ülkelerimizle yaptığımız anlaşmalara benzer şekilde Ukrayna ile de ikili küresel işbirliği anlaşması imzalamak istiyoruz" dedi.
Viktor Orban, geçmişteki tüm anlaşmazlıkları kapatmaya ve geleceğe odaklanmaya çalıştıklarını kaydetti.
Macaristan ile Ukrayna arasında çözülmesi gereken ve geçen yıllarda müzakere ettikleri pek çok konu olduğuna dikkati çeken Orban, "Buraya ikili meselelerin çözümünde ilerleme kaydetmek için geldim" diye konuştu.
Macaristan Başbakanı Orban, ayrıca Macaristan'ın mevcut fırsatlara göre Ukrayna ekonomisinin iyileştirilmesinde yer alacağını aktardı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le düzenledikleri ortak basın toplantısında mevcut durumun Avrupa'nın güvenliğini ciddi şekilde etkilediğine dikkat çeken Orban, muhatabına 'önce ateşkes, sonra müzakere' formülünü düşünmesini önerdi.
Barışın önemli bir konu olduğuna işaret eden Orban, "Şu an içinde bulunduğumuz savaş Avrupa'nın da güvenliğini çok yoğun şekilde etkiliyor. Zelenskiy'in barışın tesisi için yaptığı tüm girişimlerini takdir ediyoruz. Zelenskiy'e bu girişimlerin çok zaman aldığını söyledim. Uluslararası diplomasinin kuralları nedeniyle bu girişimler çok karmaşık. Zelenskiy'den bunun farklı şekilde yapılıp yapılmayacağını düşünmesini istedim, önce ateşkes, sonra barış görüşmeleri. Çünkü ateşkes bu müzakerelerin hızlanmasını sağlayabilir" ifadelerini kullandı.
Orban, Ukrayna ile ilişkiler kurmak istediklerini de belirterek, "Diğer komşu ülkelerimizle yaptığımız anlaşmalara benzer şekilde Ukrayna ile de ikili küresel işbirliği anlaşması imzalamak istiyoruz" dedi.
Viktor Orban, geçmişteki tüm anlaşmazlıkları kapatmaya ve geleceğe odaklanmaya çalıştıklarını kaydetti.
Macaristan ile Ukrayna arasında çözülmesi gereken ve geçen yıllarda müzakere ettikleri pek çok konu olduğuna dikkati çeken Orban, "Buraya ikili meselelerin çözümünde ilerleme kaydetmek için geldim" diye konuştu.
Macaristan Başbakanı Orban, ayrıca Macaristan'ın mevcut fırsatlara göre Ukrayna ekonomisinin iyileştirilmesinde yer alacağını aktardı.