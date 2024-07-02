https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/orbandan-zelenskiye-once-ateskes-sonra-muzakere-formulunu-dusunmeni-isterim-1085444388.html

Orban'dan Zelenskiy'e: 'Önce ateşkes, sonra müzakere' formülünü düşünmeni isterim

Orban'dan Zelenskiy'e: 'Önce ateşkes, sonra müzakere' formülünü düşünmeni isterim

Sputnik Türkiye

Rusya'nın özel askeri harekata başlaması sonrası Kiev'i ilk kez ziyaret eden Orban, Zelenskiy'e ateşkes çağrısı yaparak bunun müzakerelerin hızlanmasını... 02.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-02T16:49+0300

2024-07-02T16:49+0300

2024-07-02T16:49+0300

ukrayna krizi

viktor orban

macaristan

ukrayna

vladimir zelenskiy

kiev

ateşkes

müzakere

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya'nın Donbass ve Ukrayna'da özel askeri harekata başlamasının ardından Kiev'e ilk kez resmi ziyaret gerçekleştirdi.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le düzenledikleri ortak basın toplantısında mevcut durumun Avrupa'nın güvenliğini ciddi şekilde etkilediğine dikkat çeken Orban, muhatabına 'önce ateşkes, sonra müzakere' formülünü düşünmesini önerdi.Barışın önemli bir konu olduğuna işaret eden Orban, "Şu an içinde bulunduğumuz savaş Avrupa'nın da güvenliğini çok yoğun şekilde etkiliyor. Zelenskiy'in barışın tesisi için yaptığı tüm girişimlerini takdir ediyoruz. Zelenskiy'e bu girişimlerin çok zaman aldığını söyledim. Uluslararası diplomasinin kuralları nedeniyle bu girişimler çok karmaşık. Zelenskiy'den bunun farklı şekilde yapılıp yapılmayacağını düşünmesini istedim, önce ateşkes, sonra barış görüşmeleri. Çünkü ateşkes bu müzakerelerin hızlanmasını sağlayabilir" ifadelerini kullandı.Orban, Ukrayna ile ilişkiler kurmak istediklerini de belirterek, "Diğer komşu ülkelerimizle yaptığımız anlaşmalara benzer şekilde Ukrayna ile de ikili küresel işbirliği anlaşması imzalamak istiyoruz" dedi.Viktor Orban, geçmişteki tüm anlaşmazlıkları kapatmaya ve geleceğe odaklanmaya çalıştıklarını kaydetti.Macaristan ile Ukrayna arasında çözülmesi gereken ve geçen yıllarda müzakere ettikleri pek çok konu olduğuna dikkati çeken Orban, "Buraya ikili meselelerin çözümünde ilerleme kaydetmek için geldim" diye konuştu.Macaristan Başbakanı Orban, ayrıca Macaristan'ın mevcut fırsatlara göre Ukrayna ekonomisinin iyileştirilmesinde yer alacağını aktardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/le-pen-macron-idari-darbe-hazirligi-yapiyor-1085439703.html

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viktor orban, macaristan, ukrayna, vladimir zelenskiy, kiev, ateşkes, müzakere