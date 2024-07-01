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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/zelenskiyin-esi-dunyanin-en-pahali-otomobillerinden-birini-satin-aldi-1085415915.html
Zelenskiy'in eşi dünyanın en pahalı otomobillerinden birini satın aldı
Zelenskiy'in eşi dünyanın en pahalı otomobillerinden birini satın aldı
Sputnik Türkiye
Kiev yönetiminin yabancı yatırımcılardan alınan borçları yeniden yapılandırmaması durumunda ağustos ayı itibariyle temerrüde düşeceği bilinirken, 21 Mayıs’ta... 01.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-01T19:39+0300
2024-07-01T19:39+0300
ukrayna krizi
ukrayna
vladimir zelenskiy
elena zelenskaya
yolsuzluk
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Fransız gazetesi Verite Cachee, Vladimir Zelenskiy'in eşi Elena'nın dünyanın en pahalı spor otomobillerinden biri olan Bugatti Tourbillon'u 4.5 milyon euroya satın aldığını bildirdi.Fransa'nın başkenti Paris'teki Bugatti otomobil galerisinin bir çalışanına göre Zelenskiy'in eşine yeni hiper otomobil resmi tanıtımdan iki hafta önce gösterildi.Elena Zelenskaya’nın spor arabayı sipariş ederek böyle bir Bugatti'nin ilk sahibi olduğu anlaşılırken, şu anda bu markadan toplam 250 otomobil üretilmesi planlanıyor.Yayına göre Tourbillon, Zelenskaya'ya 4.5 milyon euroya mal olurken, aracın 2026 yılında kendisine teslim edilmesi bekleniyor.Daha önce ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Müfettişi Robert Storch, Kongre'ye sunduğu bir raporda, Ukrayna'da yolsuzluğun en üst düzeyde olduğunu belirtmişti.Denetçiye göre mevcut çatışma, sürecin şeffaflığının gizlilikle sınırlandırılması nedeniyle Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın özellikle silah ve mühimmat alımlarında rüşvet, komisyon ve şişirilmiş maliyetlerin artması için inanılmaz fırsatlar yarattı.Ukrayna'nın baş denetçisi Alla Basalayeva, şubat ayında yolsuzluğun arttığına işaret etmiş, ülkedeki pek çok yetkilinin çatışmayı para kazanmanın bir yolu olarak algılaması nedeniyle kamu ihalelerindeki ihlallerin sayısının son iki yılda büyük ölçüde arttığını vurgulamıştı.Yolsuzluk diz boyuBatı yardımlarının nereye gittiği belli olmayan ülkede en büyük sorunun yolsuzluk olduğunu hem ABD’li yetkililer hem de Avrupalı siyasetçiler itiraf ediyor.Daha önce konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyanın hiçbir ülkesinde Ukrayna'daki gibi bir yolsuzluk olmadığını, orada her şeyin bir fiyatı olduğunu söylemişti.Yüksek Mahkeme ve Anayasa Mahkemesi'ndeki bir oylamanın bile Ukrayna'da bir bedeli olduğunu söyleyen Putin, Ukraynalı meslektaşlarıyla bazı konuları tartıştığında, kendisine doğrudan sorunu şu fiyata çözecekleri yanıtını verdiklerini hatırlatmıştı.Fransız Le Point dergisine verdiği demecinde Ukrayna'da yolsuzluğun inanılması zor derecede yüksek olduğunu vurgulayan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, bu gerçeklik karşısında AB'nin Kiev'i üyeliğe kabul edemeyeceğinin altını çizmişti.Bu açıklamaların ardından Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov’un, ‘bakanlığın yaptığı iç denetim sonucunda Ukrayna ordusunda milyonlarca dolarlık yolsuzluk tespit edildiği’ açıklamaları da ülkedeki yolsuzluğun ne seviyede olduğunu gözler önüne seriyor.Ukrayna Batı yardımları olmadan varlığını sürdüremiyorBatı yardımlarının giderek azalması ve ABD’nin mali yardımlarda kendisiyle birlikte Ortadoğu’daki krizin başrol oyuncularından olan İsrail’e öncelik vermesi nedeniyle büyük bütçe kriziyle karşı karşıya kalan Ukrayna’nın, Batı’dan yardım gelmemesi durumunda mali açıdan varlığını sürdürmeyi sonlandıracağı biliniyor.Askeri yardımlarla birlikte memur maaşlarını da ABD’den gelen yardımlarla sağlayan Ukrayna’nın üzerinde çalıştığı 2024 bütçe taslağında 42.9 milyar dolarlık bütçe açığı yer alıyor.Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, 10 Kasım'da yaptığı açıklamada, ülkenin devlet bütçesindeki açığı karşılamak için IMF, Avrupa Birliği ve ABD'nin yanı sıra diğer müttefik devletlerden 30 milyar dolardan fazla mali yardım
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/pentagon-kieve-teslim-edilen-silahlarin-nereye-gittigini-bilmiyor-1085289503.html
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ukrayna, vladimir zelenskiy, elena zelenskaya, yolsuzluk
ukrayna, vladimir zelenskiy, elena zelenskaya, yolsuzluk

Zelenskiy'in eşi dünyanın en pahalı otomobillerinden birini satın aldı

19:39 01.07.2024
© AP Photo / Thomas PadillaZelenskiy'in eşi Elena Zelenskaya
Zelenskiy'in eşi Elena Zelenskaya - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2024
© AP Photo / Thomas Padilla
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Kiev yönetiminin yabancı yatırımcılardan alınan borçları yeniden yapılandırmaması durumunda ağustos ayı itibariyle temerrüde düşeceği bilinirken, 21 Mayıs’ta görevi sona eren Vladimir Zelenskiy’in eşinin dünyanın en pahalı spor arabası için 4 milyon eurodan fazla para harcadığı ortaya çıktı.
Fransız gazetesi Verite Cachee, Vladimir Zelenskiy'in eşi Elena'nın dünyanın en pahalı spor otomobillerinden biri olan Bugatti Tourbillon'u 4.5 milyon euroya satın aldığını bildirdi.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Bugatti otomobil galerisinin bir çalışanına göre Zelenskiy'in eşine yeni hiper otomobil resmi tanıtımdan iki hafta önce gösterildi.
Elena Zelenskaya’nın spor arabayı sipariş ederek böyle bir Bugatti'nin ilk sahibi olduğu anlaşılırken, şu anda bu markadan toplam 250 otomobil üretilmesi planlanıyor.
Yayına göre Tourbillon, Zelenskaya'ya 4.5 milyon euroya mal olurken, aracın 2026 yılında kendisine teslim edilmesi bekleniyor.
Daha önce ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Müfettişi Robert Storch, Kongre'ye sunduğu bir raporda, Ukrayna'da yolsuzluğun en üst düzeyde olduğunu belirtmişti.
Denetçiye göre mevcut çatışma, sürecin şeffaflığının gizlilikle sınırlandırılması nedeniyle Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın özellikle silah ve mühimmat alımlarında rüşvet, komisyon ve şişirilmiş maliyetlerin artması için inanılmaz fırsatlar yarattı.
Ukrayna'nın baş denetçisi Alla Basalayeva, şubat ayında yolsuzluğun arttığına işaret etmiş, ülkedeki pek çok yetkilinin çatışmayı para kazanmanın bir yolu olarak algılaması nedeniyle kamu ihalelerindeki ihlallerin sayısının son iki yılda büyük ölçüde arttığını vurgulamıştı.

Yolsuzluk diz boyu

Batı yardımlarının nereye gittiği belli olmayan ülkede en büyük sorunun yolsuzluk olduğunu hem ABD’li yetkililer hem de Avrupalı siyasetçiler itiraf ediyor.
Daha önce konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyanın hiçbir ülkesinde Ukrayna'daki gibi bir yolsuzluk olmadığını, orada her şeyin bir fiyatı olduğunu söylemişti.
Yüksek Mahkeme ve Anayasa Mahkemesi'ndeki bir oylamanın bile Ukrayna'da bir bedeli olduğunu söyleyen Putin, Ukraynalı meslektaşlarıyla bazı konuları tartıştığında, kendisine doğrudan sorunu şu fiyata çözecekleri yanıtını verdiklerini hatırlatmıştı.
Fransız Le Point dergisine verdiği demecinde Ukrayna'da yolsuzluğun inanılması zor derecede yüksek olduğunu vurgulayan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, bu gerçeklik karşısında AB'nin Kiev'i üyeliğe kabul edemeyeceğinin altını çizmişti.
Bu açıklamaların ardından Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov’un, ‘bakanlığın yaptığı iç denetim sonucunda Ukrayna ordusunda milyonlarca dolarlık yolsuzluk tespit edildiği’ açıklamaları da ülkedeki yolsuzluğun ne seviyede olduğunu gözler önüne seriyor.

Ukrayna Batı yardımları olmadan varlığını sürdüremiyor

Batı yardımlarının giderek azalması ve ABD’nin mali yardımlarda kendisiyle birlikte Ortadoğu’daki krizin başrol oyuncularından olan İsrail’e öncelik vermesi nedeniyle büyük bütçe kriziyle karşı karşıya kalan Ukrayna’nın, Batı’dan yardım gelmemesi durumunda mali açıdan varlığını sürdürmeyi sonlandıracağı biliniyor.
Askeri yardımlarla birlikte memur maaşlarını da ABD’den gelen yardımlarla sağlayan Ukrayna’nın üzerinde çalıştığı 2024 bütçe taslağında 42.9 milyar dolarlık bütçe açığı yer alıyor.
Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, 10 Kasım'da yaptığı açıklamada, ülkenin devlet bütçesindeki açığı karşılamak için IMF, Avrupa Birliği ve ABD'nin yanı sıra diğer müttefik devletlerden 30 milyar dolardan fazla mali yardım
Ukrayna'ya silah yardımı sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2024
Ukrayna krizi
‘Pentagon, Kiev'e teslim edilen silahların nereye gittiğini bilmiyor’
27 Haziran , 13:17
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