https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/ukraynali-esir-silah-arkadasimiz-catisma-sirasinda-bizi-sirtimizdan-vurdu-1085469608.html

Ukraynalı esir: Silah arkadaşımız çatışma sırasında bizi sırtımızdan vurdu

Ukraynalı esir: Silah arkadaşımız çatışma sırasında bizi sırtımızdan vurdu

Sputnik Türkiye

Ukraynalı asker, şiddetli çatışma sırasında, iki silah arkadaşını sırtından kurşunlamaya çalıştı. Sırtından vurulan askerlerden biri olan Davıdenko, yaralı... 03.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-03T09:17+0300

2024-07-03T09:17+0300

2024-07-03T09:13+0300

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Kiev bölgesi sakini olan Aleksey Davıdenko, mevzileri saldırıya uğradığında saldırıyı püskürtmek için bir arkadaşıyla öne çıktıklarını, ama geride kalan bir askerin onlara sırtından ateş açtığını söyledi.Ateş açanın kaçmaya çalıştığını belirten Davıdenko, “Sokağa çıktı. Arkadaşların anlattığına göre, orada FPV dron onu vurdu. Çok uzağa kaçamadı” ifadesini kullandı.Bu olay üzerine teslim olan Ukraynalı asker, Rus doktorların onu iki kez ameliyat ederek yaralı bacağını iyileştirdiğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/rus-topcular-bir-abrams-tankini-daha-yok-etti-1085468272.html

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