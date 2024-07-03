https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/ukraynali-esir-silah-arkadasimiz-catisma-sirasinda-bizi-sirtimizdan-vurdu-1085469608.html
Ukraynalı esir: Silah arkadaşımız çatışma sırasında bizi sırtımızdan vurdu
Ukraynalı esir: Silah arkadaşımız çatışma sırasında bizi sırtımızdan vurdu
Sputnik Türkiye
Ukraynalı asker, şiddetli çatışma sırasında, iki silah arkadaşını sırtından kurşunlamaya çalıştı. Sırtından vurulan askerlerden biri olan Davıdenko, yaralı... 03.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-03T09:17+0300
2024-07-03T09:17+0300
2024-07-03T09:13+0300
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Kiev bölgesi sakini olan Aleksey Davıdenko, mevzileri saldırıya uğradığında saldırıyı püskürtmek için bir arkadaşıyla öne çıktıklarını, ama geride kalan bir askerin onlara sırtından ateş açtığını söyledi.Ateş açanın kaçmaya çalıştığını belirten Davıdenko, “Sokağa çıktı. Arkadaşların anlattığına göre, orada FPV dron onu vurdu. Çok uzağa kaçamadı” ifadesini kullandı.Bu olay üzerine teslim olan Ukraynalı asker, Rus doktorların onu iki kez ameliyat ederek yaralı bacağını iyileştirdiğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/rus-topcular-bir-abrams-tankini-daha-yok-etti-1085468272.html
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Ukraynalı esir: Silah arkadaşımız çatışma sırasında bizi sırtımızdan vurdu
Ukraynalı asker, şiddetli çatışma sırasında, iki silah arkadaşını sırtından kurşunlamaya çalıştı. Sırtından vurulan askerlerden biri olan Davıdenko, yaralı halde Rus askerlere teslim oldu. Geçirdiği iki ameliyatın ardından iyileşen esir, yaşadıklarını Sputnik’e anlattı.
Kiev bölgesi sakini olan Aleksey Davıdenko, mevzileri saldırıya uğradığında saldırıyı püskürtmek için bir arkadaşıyla öne çıktıklarını, ama geride kalan bir askerin onlara sırtından ateş açtığını söyledi.
Arkadan ateş sesi duydum. İkimiz de yere yığıldık. Ateş açan siperden çıktı. Bizden biriydi. Ben düştüm. Bizimkilerden biri hemen bana ve diğer yaralıya yardım etti, ama o hayatta kalamadı, çok kan kaybetti, kalçası paramparça olmuştu.
Ateş açanın kaçmaya çalıştığını belirten Davıdenko, “Sokağa çıktı. Arkadaşların anlattığına göre, orada FPV dron onu vurdu. Çok uzağa kaçamadı” ifadesini kullandı.
Bu olay üzerine teslim olan Ukraynalı asker, Rus doktorların onu iki kez ameliyat ederek yaralı bacağını iyileştirdiğini kaydetti.