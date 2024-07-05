Barış Mutlu: İngiltere'de Muhafazakarların düşüşü çok ciddi, İşçi Partisi’nin büyümesi çok önemli
09:06 05.07.2024 (güncellendi: 15:23 05.07.2024)
Barış Mutlu: İngiltere'de Muhafazakarların düşüşü çok ciddi, İşçi Partisi’nin büyümesi çok önemli
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Yeri ve Zamanı'nda Güçlü Özgan'ın konuğu olan gazeteci Barış Mutlu, İngiltere'de İşçi Partisi'nin zaferini değerlendirdi. Mutlu, "Muhafazakarların düşüşü çok ciddi, İşçi Partisi’nin vekil sayısı olarak büyümesi çok önemli" dedi.
İngiltere’de dün yapılan genel seçimi İşçi Partisi kazandı. Muhafazakar Parti ise anketlerin öngördüğü üzere sandıklardan büyük bir kayıpla çıktı.
Gazeteci Barış Mutlu, Radyo Sputnik’te yayınlanan Yeri ve Zamanı programında Güçlü Özgan’ın konuğu oldu. İngiltere'deki seçim sonuçlarını değerlendiren Mutlu, şöyle konuştu:
"Fark çok büyük. Muhafazakarların düşüşü çok ciddi, İşçi Partisi’nin vekil sayısı olarak büyümesi çok önemli. Bu kadar oya bu kadar vekil alınır mı diyoruz ama diğer taraftan bakıldığında bu parti liderlerinin, oradaki karar merciinde olanların bunu düşünmemiş olması imkansız."
İşçi Partisi'nin göçmen meselesine nasıl yaklaşacağını değerlendiren Mutlu, şunları söyledi:
"İngiltere’nin de içinde olduğu ama dünya meselelerini de etkileyen bazı başlıklar var. Yeni başbakan Keil Starmer, bunlarla ilgili ne yapacak? Seçimden önce bahsettikleri vaatleri var ama kendisi Brexit sürecinde ikinci oylama yapılsın diyen bir isim. Göçmenlerle ilgili Muhafazakar Parti’nin Ruanda ile yaptığı bir anlaşma var ama diğer yandan da bunun göstermelik anlaşma olduğu, göçmen sayısının binleri aşmayacağı iddia ediliyor. Starmer farklı bir alternatif sunacak mı? Çünkü buna karşı olanlar biraz meseleyi eşelediğinizde daha farklı bir alternatif göstermiyorlar. İngiltere’nin Hindistan’la, Bangladeş’le geçmişten gelen ilişkileri var, bunun üzerinden çözmek istiyorlar. Yani yine 3. ülkeye gönderilmesi üzerinde duruyorlar. Göçmen meselesiyle ilgili seçim sürecinde şu oldu, biz bunu sınırlarımızı koruyarak yapalım, dendi. Yani mevcut durumu kabullenmiş olmakla beraber sınırlarımızı koruyalım dediler. Ama bunu da nasıl yapacaksın? Fransa ile denizden bir sınırın var, orada da durum çok iç açıcı değil. Fransa’da da aşırı sağcıların yükselişi var. Pratikte Fransa kendi ülkesinden giden, dışarıya kaçan her türlü göçmene, mülteciye göz yumuyor. İngiltere’ye gidiyorsa da gitsin diyor. İngiltere’de ne kadar güçlü bir hükümet olursa olsun Fransa ile oturup çözmeden, bununla mücadele etmesi güç olacak."
'Starmer için İngiltere'nin ihtiyacı olan radikal değişiklikleri yapamaz diyorlardı'
İşçi Partisi'nin kazanımının öneminin altını çizen Mutlu, "İşçi Partisi liderine baktığımızda çekirdekten bir İşçi Partili diyemesek de Brexit sürecindeki hukuki katkıları, bir insan hakları avukatı olması iyi ama bir Tony Blair karizması yok kendisinde. Seçim sürecinde de en önemli eleştiriler, evet liderliği aldı, 4,5 sene içinde de partiyi farklı bir yere getirdi ama böyle bir durumu var. İngiltere’nin ihtiyacı olan radikal değişiklikleri yapamaz diyorlardı ama şimdi öyle bir sonuç ortaya çıktı ki, bu sonuç bir lidere her şeyi yaptırabilir" diye konuştu.