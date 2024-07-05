Barış Mutlu: İngiltere'de Muhafazakarların düşüşü çok ciddi, İşçi Partisi’nin büyümesi çok önemli

"İngiltere’nin de içinde olduğu ama dünya meselelerini de etkileyen bazı başlıklar var. Yeni başbakan Keil Starmer, bunlarla ilgili ne yapacak? Seçimden önce bahsettikleri vaatleri var ama kendisi Brexit sürecinde ikinci oylama yapılsın diyen bir isim. Göçmenlerle ilgili Muhafazakar Parti’nin Ruanda ile yaptığı bir anlaşma var ama diğer yandan da bunun göstermelik anlaşma olduğu, göçmen sayısının binleri aşmayacağı iddia ediliyor. Starmer farklı bir alternatif sunacak mı? Çünkü buna karşı olanlar biraz meseleyi eşelediğinizde daha farklı bir alternatif göstermiyorlar. İngiltere’nin Hindistan’la, Bangladeş’le geçmişten gelen ilişkileri var, bunun üzerinden çözmek istiyorlar. Yani yine 3. ülkeye gönderilmesi üzerinde duruyorlar. Göçmen meselesiyle ilgili seçim sürecinde şu oldu, biz bunu sınırlarımızı koruyarak yapalım, dendi. Yani mevcut durumu kabullenmiş olmakla beraber sınırlarımızı koruyalım dediler. Ama bunu da nasıl yapacaksın? Fransa ile denizden bir sınırın var, orada da durum çok iç açıcı değil. Fransa’da da aşırı sağcıların yükselişi var. Pratikte Fransa kendi ülkesinden giden, dışarıya kaçan her türlü göçmene, mülteciye göz yumuyor. İngiltere’ye gidiyorsa da gitsin diyor. İngiltere’de ne kadar güçlü bir hükümet olursa olsun Fransa ile oturup çözmeden, bununla mücadele etmesi güç olacak."