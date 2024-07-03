Rus topçular bir Abrams tankını daha yok etti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Yüz yıkama jellerinin içinden bulaşık deterjanı çıkıyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Musa Özuğurlu: Türkiye-Suriye arasında uzlaşı sağlanması yönünde ortak bir irade olabilir
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Suriye’de yaşanan olaylar
12:05
83 dk
HABER MASASI
Ülkemizde kentsel dönüşüm çalışmaları ne durumda..
13:30
34 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Çiftçi buğday fiyatlarına ne diyor?
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan yeni 'İstanbul' açıklaması: Kriz çözüme çok yakındı
17:45
3 dk
SESLİ HABER
Rus uzmanlar, ATACMS füzesinin güdüm sistemini ele geçirdi
17:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Devlet başkanı duyurdu: ABD ile diyalog süreci yeniden başlıyor
18:15
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'nin eşi 4.5 milyon avroluk Bugatti aldı
18:25
2 dk
SESLİ HABER
Bazı mesleklerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi
18:35
3 dk
TARİHTE BUGÜN
Madımak katliamının üzerinden 31 yıl geçti: Neler olmuştu?
18:44
3 dk
SESLİ HABER
Dünya Ticaret Örgütü açıkladı: Türkiye’nin dünya ticaretindeki payı ne?
18:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Morales’ten darbe girişimi iddiası: Kurmaca
19:14
3 dk
TARİHTE BUGÜN
Milli mücadelenin kadın kahramanı: Kara Fatma
19:22
1 dk
SESLİ HABER
NASA'dan açıklama: Astronotlar uzayda mahsur mu kaldı?
19:32
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon Avrupa ülkelerinde alarm seviyesini yükseltti
19:42
3 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci Carlson’dan seçim tahmini
19:51
3 dk
SESLİ HABER
Yargıtay’dan zina yapan eşe emsal niteliğinde karar
20:11
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YEŞİLÇAM'IN GÜLEN YÜZÜ
'Atamın vefat ettiği günde doğum günümü kutlayamam'
18:34
5 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/rus-topcular-bir-abrams-tankini-daha-yok-etti-1085468272.html
Rus topçular bir Abrams tankını daha yok etti
Rus topçular bir Abrams tankını daha yok etti
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Avdeevka istikametinde etkili olan Tsentr (Merkez) Askeri Grubu’na bağlı topçuların Ukrayna ordusuna ait Amerikan yapımı bir... 03.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-03T08:12+0300
2024-07-03T08:08+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
askeri operasyon
ukrayna
ukrayna ordusu
abd
abrams
abrams tankı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1e/1083327535_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f31fc53c733ab72060f71d52bc4e0a6b.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Tsentr Askeri Grubu topçuları, özel askeri harekat bölgesinin Avdeyevka istikametinde, Krasnopol hassas güdümlü mermi kullanarak Ukrayna ordusunun bir M1 Abrams tankını daha yok etti” ifadesine yer verildi.Tankı imha eden atışın, 152 mm kalibreli 2S19 Msta-S kundağı motorlu topçu sisteminden gerçekleştirildiği kaydedildi.Daha önce Batı medyası, Rus İHA'ların etkin faaliyetleri nedeniyle ABD'den alınan Abrams tanklarının çok savunmasız hale geldiğini ve Ukrayna ordusunun bu tankları kullanmayı bıraktığını yazmıştı. Ukrayna'nın teslim aldığı 31 Abrams tankından 5'i Rus ordusu tarafından imha edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/rus-ordusu-harkovda-iha-ureten-isletme-ve-muhimmat-depolarini-vurdu-1085460581.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1e/1083327535_63:0:1023:720_1920x0_80_0_0_2396aadcf8472463b02c804e863deab2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu, abd, abrams, abrams tankı, iha, topçu ateşi
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu, abd, abrams, abrams tankı, iha, topçu ateşi

Rus topçular bir Abrams tankını daha yok etti

08:12 03.07.2024
© Fotoğraf : Ministry of Defense of the Russian FederationAn American Abrams M1 tank destroyed in the special military operation zone
An American Abrams M1 tank destroyed in the special military operation zone - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2024
© Fotoğraf : Ministry of Defense of the Russian Federation
Abone ol
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Avdeevka istikametinde etkili olan Tsentr (Merkez) Askeri Grubu’na bağlı topçuların Ukrayna ordusuna ait Amerikan yapımı bir Abrams tankını lazer ışınlarıyla yönlendirilen yüksek hassasiyetli Krasnopol mermisiyle vurarak imha ettiği duyuruldu.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Tsentr Askeri Grubu topçuları, özel askeri harekat bölgesinin Avdeyevka istikametinde, Krasnopol hassas güdümlü mermi kullanarak Ukrayna ordusunun bir M1 Abrams tankını daha yok etti” ifadesine yer verildi.
Tankı imha eden atışın, 152 mm kalibreli 2S19 Msta-S kundağı motorlu topçu sisteminden gerçekleştirildiği kaydedildi.
İHA mürettebatından hedef koordinatlarını alan askerler atış pozisyonuna gelerek savaş aracını hedefe doğrultup Ukrayna ordusunun tankını güdümlü mühimmatla isabetli bir vuruş sonucu yok etti. Görevini yerine getiren askerler derhal atış pozisyonunu değiştirerek savaş aracını kamufle edip bir sığınağa saklandı.
Daha önce Batı medyası, Rus İHA'ların etkin faaliyetleri nedeniyle ABD'den alınan Abrams tanklarının çok savunmasız hale geldiğini ve Ukrayna ordusunun bu tankları kullanmayı bıraktığını yazmıştı. Ukrayna'nın teslim aldığı 31 Abrams tankından 5'i Rus ordusu tarafından imha edilmişti.
Rus çoklu roketatar Grad - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2024
Ukrayna krizi
‘Rus ordusu, Harkov’da İHA üreten işletme ve mühimmat depolarını vurdu’
00:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала