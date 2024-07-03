https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/rus-topcular-bir-abrams-tankini-daha-yok-etti-1085468272.html

Rus topçular bir Abrams tankını daha yok etti

Rus topçular bir Abrams tankını daha yok etti

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Avdeevka istikametinde etkili olan Tsentr (Merkez) Askeri Grubu’na bağlı topçuların Ukrayna ordusuna ait Amerikan yapımı bir... 03.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-03T08:12+0300

2024-07-03T08:12+0300

2024-07-03T08:08+0300

ukrayna krizi

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abrams tankı

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Tsentr Askeri Grubu topçuları, özel askeri harekat bölgesinin Avdeyevka istikametinde, Krasnopol hassas güdümlü mermi kullanarak Ukrayna ordusunun bir M1 Abrams tankını daha yok etti” ifadesine yer verildi.Tankı imha eden atışın, 152 mm kalibreli 2S19 Msta-S kundağı motorlu topçu sisteminden gerçekleştirildiği kaydedildi.Daha önce Batı medyası, Rus İHA'ların etkin faaliyetleri nedeniyle ABD'den alınan Abrams tanklarının çok savunmasız hale geldiğini ve Ukrayna ordusunun bu tankları kullanmayı bıraktığını yazmıştı. Ukrayna'nın teslim aldığı 31 Abrams tankından 5'i Rus ordusu tarafından imha edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/rus-ordusu-harkovda-iha-ureten-isletme-ve-muhimmat-depolarini-vurdu-1085460581.html

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