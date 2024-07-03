https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/rus-topcular-bir-abrams-tankini-daha-yok-etti-1085468272.html
Rus topçular bir Abrams tankını daha yok etti
Rus topçular bir Abrams tankını daha yok etti
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Avdeevka istikametinde etkili olan Tsentr (Merkez) Askeri Grubu’na bağlı topçuların Ukrayna ordusuna ait Amerikan yapımı bir... 03.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-03T08:12+0300
2024-07-03T08:12+0300
2024-07-03T08:08+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Tsentr Askeri Grubu topçuları, özel askeri harekat bölgesinin Avdeyevka istikametinde, Krasnopol hassas güdümlü mermi kullanarak Ukrayna ordusunun bir M1 Abrams tankını daha yok etti” ifadesine yer verildi.Tankı imha eden atışın, 152 mm kalibreli 2S19 Msta-S kundağı motorlu topçu sisteminden gerçekleştirildiği kaydedildi.Daha önce Batı medyası, Rus İHA'ların etkin faaliyetleri nedeniyle ABD'den alınan Abrams tanklarının çok savunmasız hale geldiğini ve Ukrayna ordusunun bu tankları kullanmayı bıraktığını yazmıştı. Ukrayna'nın teslim aldığı 31 Abrams tankından 5'i Rus ordusu tarafından imha edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/rus-ordusu-harkovda-iha-ureten-isletme-ve-muhimmat-depolarini-vurdu-1085460581.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu, abd, abrams, abrams tankı, iha, topçu ateşi
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu, abd, abrams, abrams tankı, iha, topçu ateşi
Rus topçular bir Abrams tankını daha yok etti
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Avdeevka istikametinde etkili olan Tsentr (Merkez) Askeri Grubu’na bağlı topçuların Ukrayna ordusuna ait Amerikan yapımı bir Abrams tankını lazer ışınlarıyla yönlendirilen yüksek hassasiyetli Krasnopol mermisiyle vurarak imha ettiği duyuruldu.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Tsentr Askeri Grubu topçuları, özel askeri harekat bölgesinin Avdeyevka istikametinde, Krasnopol hassas güdümlü mermi kullanarak Ukrayna ordusunun bir M1 Abrams tankını daha yok etti” ifadesine yer verildi.
Tankı imha eden atışın, 152 mm kalibreli 2S19 Msta-S kundağı motorlu topçu sisteminden gerçekleştirildiği kaydedildi.
İHA mürettebatından hedef koordinatlarını alan askerler atış pozisyonuna gelerek savaş aracını hedefe doğrultup Ukrayna ordusunun tankını güdümlü mühimmatla isabetli bir vuruş sonucu yok etti. Görevini yerine getiren askerler derhal atış pozisyonunu değiştirerek savaş aracını kamufle edip bir sığınağa saklandı.
Daha önce Batı medyası, Rus İHA'ların etkin faaliyetleri nedeniyle ABD'den alınan Abrams tanklarının çok savunmasız hale geldiğini ve Ukrayna ordusunun bu tankları kullanmayı bıraktığını yazmıştı. Ukrayna'nın teslim aldığı 31 Abrams tankından 5'i Rus ordusu tarafından imha edilmişti.