Gülay Yedekçi: Aile bütünlüğünü korumak için bir kadının illa kocasının soyadını alması gerekmiyor

“Evli kadın eğer isterse kendi soyadını kullanabilsin. Bu zorunlu değil, önce onun altını çizmek isterim. Zaten Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırılıktan dolayı yani cinsiyetçi bir temeli olduğu için ve eşitliğe aykırı olduğu için Yargıtay, uluslararası anlaşmaları da gerekçe göstererek kadının kendi soyadını almasına hükmediyordu. Son 10 yıldır da bu tür davalar açılıyordu ve kadınlar kendi soyadını kullanıyordu. Şu anda bu mevcut durumu yasal hale getirdi TBMM, yani kadın isterse kendi soyadını illa Yargıtay’ı gerekçe göstererek almasın, tercihen alsın diye karar verildi. Bu süre 28 Ocak’ta sona erdi ve aradan geçen altı aya rağmen hiçbir işlem yapılmadı ve eskiye dönüldü. Yani eşin soyadı alınsın hükmüne geri dönüldü. Bir olumlu adım atacağız derken yeniden geriye gidildi. 6284. Sayılı kanun için tartışmalar devam ederken, kadın ikinci plana atılırken, kadın bakanlığının adı aile bakanlığı haline getirilmişken 9. Yargı Paketi aracılığıyla ‘aile bütünlüğünün sağlanması için’ diye gerekçe gösterilerek böyle bir değişiklik getirdiler."