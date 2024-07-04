Gülay Yedekçi: Aile bütünlüğünü korumak için bir kadının illa kocasının soyadını alması gerekmiyor
12:05 04.07.2024 (güncellendi: 10:14 05.07.2024)
Gülay Yedekçi: Aile bütünlüğünü korumak için bir kadının illa kocasının soyadını alması gerekmiyor
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Okan Aslan'la Gün Ortası programına konuk olan CHP 26. Dönem Milletvekili Gülay Yedekçi, 9. Yargı Paketi'nde yer alan kadının kocasının soyadını kullanması kararını değerlendirdi. Yedekçi, "Aile bütünlüğünü korumak için bir kadının illa kocasının soyadını almasının gerekmediğini bilmek gerekiyor" dedi.
Kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu. Teklifte Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına rağmen, kadınların bekarlık soyadını tek başına kullanmasının önüne geçiliyor.
Radyo Sputnik’te Okan Aslan’ın konuğu olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 26. Dönem Milletvekili Gülay Yedekçi, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 187. Maddesi'nin iptal edildiğini ve TBMM'ye kanunu düzenlemek için dokuz ay süre verildiğini belirten Yedekçi, kanunu şöyle açıkladı:
“Evli kadın eğer isterse kendi soyadını kullanabilsin. Bu zorunlu değil, önce onun altını çizmek isterim. Zaten Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırılıktan dolayı yani cinsiyetçi bir temeli olduğu için ve eşitliğe aykırı olduğu için Yargıtay, uluslararası anlaşmaları da gerekçe göstererek kadının kendi soyadını almasına hükmediyordu. Son 10 yıldır da bu tür davalar açılıyordu ve kadınlar kendi soyadını kullanıyordu. Şu anda bu mevcut durumu yasal hale getirdi TBMM, yani kadın isterse kendi soyadını illa Yargıtay’ı gerekçe göstererek almasın, tercihen alsın diye karar verildi. Bu süre 28 Ocak’ta sona erdi ve aradan geçen altı aya rağmen hiçbir işlem yapılmadı ve eskiye dönüldü. Yani eşin soyadı alınsın hükmüne geri dönüldü. Bir olumlu adım atacağız derken yeniden geriye gidildi. 6284. Sayılı kanun için tartışmalar devam ederken, kadın ikinci plana atılırken, kadın bakanlığının adı aile bakanlığı haline getirilmişken 9. Yargı Paketi aracılığıyla ‘aile bütünlüğünün sağlanması için’ diye gerekçe gösterilerek böyle bir değişiklik getirdiler."
Bu durumun kadınlar arasında da bir ayrıma sebep olduğunu belirten Yedekçi, şunları söyledi:
"Kadının kendi soyadını alması için dava açması gerekiyor. Bunun için de harç yatırması lazım, avukat tutması lazım, yine bedel kadına ödetiliyor. Kadınlar arasında da bir ayrım yapılıyor, parası olan kadın yapabilir ve hakkını alabilir."
'Aile bütünlüğünü korumak için bir kadının illa kocasının soyadını alması gerekmiyor'
Gerekçe olarak aile bütünlüğünün gösterildiğini belirten Yedekçi, "Aile bütünlüğünü korumak için bir kadının illa kocasının soyadını almasının gerekmediğini bilmek gerekiyor. Ayrıca böyle bir kanun olduğunda evlenmeden önce bu durum ortaya çıkacağı için aslında boşanmalar da uygulamada azalır" dedi.