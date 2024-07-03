Terör saldırıları düzenlenen Dağıstan'da müftülükten fetva: Peçe giymek yasaklandı
© AP Photo / Boris RoesslerIn this June 28, 2014 file photo veiled women attend a speech by preacher Pierre Vogel, in Offenbach, near Frankfurt, Germany. A law that forbids any kind of full-face covering, including Islamic veils such as the niqab or burqa, has come into force in Austria Sunday, Oct. 1, 2017. Only a small number of Muslim women in Austria wear full-face veils, but they have become a target for right-wing groups and political parties. France and Belgium have similar laws and the nationalist Alternative for Germany party is calling for a burqa ban there too
© AP Photo / Boris Roessler
Abone ol
Dağıstan Cumhuriyeti, başkent Mahaçkale ve bölgenin güneyindeki Derbent şehrinde meydana gelen terör saldırıları sonrası güvenlik önlemlerini artırıyor.
Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde müftülük, güvenlik gerekçesiyle kamuya açık alanlarda peçe giyilmesinin geçici olarak yasaklandığını duyurdu.
Dağıstan Cumhuriyeti Müftü Yardımcısı Abdullah Salimov, "Bölge halkına yönelik mevcut güvenlik tehdidinin bildirildiği Ulusal Politika ve Din İşleri Bakanlığı'nın başvurusunu göz önünde bulunduran ve Fetva Birimi'nin dün yayınladığı açıklamaya dayanan müftü, tespit edilen tehditler ortadan kaldırılana ve yeni bir fetva yayınlanana dek peçe giyilmesinin geçici olarak yasaklandığını ilan eder" dedi.
Dağıstan Müftülüğü'nün kararı, 23 Haziran'da düzenlenen silahlı saldırıları izledi.
Dağıstan Cumhuriyeti Müftü Yardımcısı Abdullah Salimov, "Bölge halkına yönelik mevcut güvenlik tehdidinin bildirildiği Ulusal Politika ve Din İşleri Bakanlığı'nın başvurusunu göz önünde bulunduran ve Fetva Birimi'nin dün yayınladığı açıklamaya dayanan müftü, tespit edilen tehditler ortadan kaldırılana ve yeni bir fetva yayınlanana dek peçe giyilmesinin geçici olarak yasaklandığını ilan eder" dedi.
Dağıstan Müftülüğü'nün kararı, 23 Haziran'da düzenlenen silahlı saldırıları izledi.
Ne olmuştu?
Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde, 23 Haziran'da silahlı saldırılar düzenlenmişti.
Bir polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı terör saldırılarında, 17'si polis ve 5'i sivil 22 kişi yaşamını yitirmiş, 5 saldırgan öldürülmüştü.
Rus basınına yansıyan bazı haberlerde, saldırganlardan ikisinin Dağıstan’ın Sergokalinsky bölgesinin yöneticisi Magomed Omarov’un oğulları olduğu ve öldürüldüğü iddia edilmişti. Saldırının ardından gözaltına alınan Omarov’un görevinden alındığı belirtilmişti.
Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Sergey Melikov, saldırganların arasında Omarov'un akrabalarının bulunduğunu ve bu nedenle yönetici pozisyonundakilerin soruşturmadan geçirileceğini açıklamıştı.
Rus haber ajansı İnterfax'ın ismi belirtilmeyen bir kaynağa dayandırdığı haberinde, öldürülen bir saldırganın 5 akrabasının tutuklandığı ileri sürülmüştü.
Dağıstan İçişleri Bakanı Abduraşid Magomedov, Dağıstan'ın Derbent kentinde bir Ortodoks kilisesi ve bir sinagoga saldıran teröristlerin aynı zamanda Şii camisine de saldırmayı planladıklarını söylemişti.