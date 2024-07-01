https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/dagistandaki-teror-saldirilarinda-olu-sayisi-22ye-yukseldi-1085412280.html

Dağıstan'daki terör saldırılarında ölü sayısı 22'ye yükseldi

Dağıstan'daki terör saldırılarında ölü sayısı 22'ye yükseldi

Sputnik Türkiye

Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nin lideri Sergey Melikov, başkent Mahaçkale ve bölgenin güneyindeki Derbent şehrinde meydana gelen çatışmalarda ölü... 01.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-01T16:48+0300

2024-07-01T16:48+0300

2024-07-01T17:00+0300

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Mahaçkale'de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Melikov, saldırılarda yaşamını yitirenlerden 17’sinin polis memuru olduğunu kaydederken, “Büyük bir üzüntüyle belirtmek isteriz ki Dağıstan'daki terör saldırıları sonucunda 22 kişi hayatını kaybetti. 21'i doğrudan terör saldırılarında, bir polis memuru ise ertesi gün ağır yaralar nedeniyle yaşama gözlerini yumdu” ifadelerini kullandı.Dağıstan lideri, militanların 23 Haziran'daki saldırılarında ölenlerin 17'sinin polis memuru, 5'inin ise sivil olduğunu sözlerine ekledi.Ne olmuştu?Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde, 23 Haziran'da silahlı saldırılar düzenlenmişti.Bir polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı saldırılarda, 16'sı polis ve 5'i sivil 21 kişi yaşamını yitirmiş, 5 saldırgan öldürülmüştü.Rus basınına yansıyan bazı haberlerde, saldırganlardan iki kişinin Dağıstan’ın Sergokalinsky bölgesinin yöneticisi Magomed Omarov’un oğulları olduğu ve öldürüldüğü iddia edilmişti. Saldırının ardından gözaltına alınan Omarov’un görevinden alındığı belirtilmişti.Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Sergey Melikov, saldırganların arasında Omarov'un akrabalarının bulunduğunu ve bu nedenle yönetici pozisyonundakilerin soruşturmadan geçirileceğini açıklamıştı.Rus haber ajansı İnterfax'ın ismi belirtilmeyen bir kaynağa dayandırdığı haberinde, öldürülen bir saldırganın 5 akrabasının tutuklandığı ileri sürülmüştü.Dağıstan İçişleri Bakanı Abduraşid Magomedov, Dağıstan'ın Derbent kentinde bir Ortodoks kilisesi ve bir sinagoga saldıran teröristlerin aynı zamanda Şii camisine de saldırmayı planladıklarını söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/dagistan-icisleri-bakanligi-mahackalede-catisma-ciktigina-dair-haberler-dogru-degil-1085225698.html

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