https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/45-ilde-ortak-operasyonu-yerlikaya-duyurdu--yuzlerce-kilo-uyusturucu-ele-gecirildi-1085468699.html

45 ilde ortak operasyonu Yerlikaya duyurdu: Yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi

45 ilde ortak operasyonu Yerlikaya duyurdu: Yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 45 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 320 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını açıkladı. 03.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-03T08:19+0300

2024-07-03T08:19+0300

2024-07-03T08:19+0300

türkiye

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 45 ilde emniyet ve jandarma ekipleri tarafından “Narkoçelik-25” operasyonu gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 538 kg uyuşturucu madde, 2 milyon 30 bin 500 adet kök kenevir ve kök skunk, 188 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 320 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını bildirdi.

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