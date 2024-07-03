https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/45-ilde-ortak-operasyonu-yerlikaya-duyurdu--yuzlerce-kilo-uyusturucu-ele-gecirildi-1085468699.html
45 ilde ortak operasyonu Yerlikaya duyurdu: Yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi
45 ilde ortak operasyonu Yerlikaya duyurdu: Yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 45 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 320 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını açıkladı. 03.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-03T08:19+0300
2024-07-03T08:19+0300
2024-07-03T08:19+0300
türkiye
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 45 ilde emniyet ve jandarma ekipleri tarafından “Narkoçelik-25” operasyonu gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 538 kg uyuşturucu madde, 2 milyon 30 bin 500 adet kök kenevir ve kök skunk, 188 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 320 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/emekli-ve-memur-maasi-dahil-tum-maas-ve-zam-oranlari-bugunku-aciklamaya-bagli-neler-degisecek-1085467848.html
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45 ilde ortak operasyonu Yerlikaya duyurdu: Yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 45 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 320 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 45 ilde emniyet ve jandarma ekipleri tarafından “Narkoçelik-25” operasyonu gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 538 kg uyuşturucu madde, 2 milyon 30 bin 500 adet kök kenevir ve kök skunk, 188 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 320 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını bildirdi.