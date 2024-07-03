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45 ilde ortak operasyonu Yerlikaya duyurdu: Yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi
45 ilde ortak operasyonu Yerlikaya duyurdu: Yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 45 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 320 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını açıkladı. 03.07.2024, Sputnik Türkiye
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 45 ilde emniyet ve jandarma ekipleri tarafından “Narkoçelik-25” operasyonu gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 538 kg uyuşturucu madde, 2 milyon 30 bin 500 adet kök kenevir ve kök skunk, 188 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 320 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını bildirdi.
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45 ilde ortak operasyonu Yerlikaya duyurdu: Yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi

08:19 03.07.2024
© İHA / İHA-AW187060operasyon, Ali Yerlikaya
operasyon, Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2024
© İHA / İHA-AW187060
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 45 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 320 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 45 ilde emniyet ve jandarma ekipleri tarafından “Narkoçelik-25” operasyonu gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 538 kg uyuşturucu madde, 2 milyon 30 bin 500 adet kök kenevir ve kök skunk, 188 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 320 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını bildirdi.
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