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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/emekli-ve-memur-maasi-dahil-tum-maas-ve-zam-oranlari-bugunku-aciklamaya-bagli-neler-degisecek-1085467848.html
Emekli ve memur maaşı dahil tüm maaş ve zam oranları bugünkü açıklamaya bağlı: Neler değişecek?
Emekli ve memur maaşı dahil tüm maaş ve zam oranları bugünkü açıklamaya bağlı: Neler değişecek?
Sputnik Türkiye
Memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklileri, bugün saat 10.00'da açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarına odaklandı. SSK ve Bağkur maaşlarına yüzde 25... 03.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-03T07:55+0300
2024-07-03T07:56+0300
ekonomi
enflasyon
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Yaklaşık 16 milyon emekli ve 5 milyonu aşkın memurun gözü bugün açıklanacak haziran ayı enflasyonuna çevrildi.TÜİK tarafından saat 10.00’da açıklanacak enflasyon rakamı ile emeklilerin ve memurların zam oranı netlik kazanacak.Öte yandan memur maaşına göre pek çok ödeme ve ücrette de artışa gidilecek. Kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, yaşlılık ve engelli aylığı, evde bakım desteği gibi ödeme ve ücretlerde tutarlar değişecek.Peki maaşlara ne kadar zam yapılacak? En düşük SSK ve Bağkur emeklisi ile memur emeklisinin alacağı zamlı maaş ne kadar olacak?Beklenen zam oranı ne?Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, Milliyet'e yaptığı açıklamada, "Mayıs ayı itibarıyla açıklanan 5 aylık enflasyon verisi yüzde 22.72 oldu. Haziran ayında enflasyonun yüzde 2.52 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bu veriler ışığında, SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 25.81, memur ve memur emeklileri ise yüzde 20.34 oranında maaş farkı alacaklar. Refah payının gündemde olmadığı belirtiliyor, ancak 4-5 puanlık bir artış yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Memur ve memur emeklileri için durum biraz daha farklı. Onların alacakları zam oranı toplu sözleşme şartlarına göre belirleniyor. Bu hesaplamayı yaptığımızda memur ve memur emeklileri için yüzde 20.34 oranında maaş farkı karşımıza çıkıyor. Daha önceki dönemlerde mutlaka bir refah payı eklemesi oldu. Gerek memurlarda gerek emeklilerde bir refah payı eklemesi oldu. Sayın Bakan Işıkhan ‘böyle bir çalışmamız yok’ dedi ancak memur emeklisi ile SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş artış oranının ben bu dönemde eşitleneceğini düşünüyorum." dedi.Memur maaşıyla deği̇şecek ödeme ve ücretlerHaziran ayı tüketici fiyatları verisiyle birlikte memur ve emeklilerin alacağı enflasyon farkı belirlenecek. Bu farkla birlikte birçok ödeme ve ücrette de artış olacak. Kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, yaşlılık ve engelli aylığı, evde bakım desteği gibi ödemelerde tutarlar değişecek. Uzman isme göre ise yeni tablo şöyle olabilir:En düşük emekli maaşlarıMevcut durumda 10 bin TL olan en düşük SSK ve Bağkur emeklisi maaşı, yeni dönemde 12 bin 500 TL ile 13 bin TL arası bir rakama yükselmesi bekleniyor. En düşük memur emeklisi maaşı ise, 17 bin 694 TL’den 21 bin 292 TL’ye yükselecek.Enflasyon ne zaman açıklanacak?TÜİK'in bugün açıklayacağı haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte, memur ve emeklilerin alacağı zam oranları netleşecek. Beklenen enflasyon oranının gerçekleşmesi ve herhangi bir refah payı artışının olmaması halinde belirtilen rakamlar geçerli olacak. Refah payı artışı yapılması durumunda ise bu rakamlar artış oranında yükselecek.
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maaş farkı ne zaman yatacak, en düşük memur maaşı ne kadar oldu, en düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak, ssk emeklileri maaş zammı 2024, bağkur emeklileri maaş zammı 2024, zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak, emekli maaşı, memur maaşı, emekli maaşı 2024, 2024 emekli maaşı ne kadar, emekli maaşı ne kadar olacak, refah payı ne demek, refah payı, en düşük emekli maaşı, 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, temmuz zammı, temmuz ayı memur zammı, temmuz ayı emekli zammı

Emekli ve memur maaşı dahil tüm maaş ve zam oranları bugünkü açıklamaya bağlı: Neler değişecek?

07:55 03.07.2024 (güncellendi: 07:56 03.07.2024)
© AAMemur maaş zammı
Memur maaş zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2024
© AA
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Memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklileri, bugün saat 10.00'da açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarına odaklandı. SSK ve Bağkur maaşlarına yüzde 25, memur ve memur emekli maaşlarına ise yüzde 20 zam öngörülüyor. Gözler, memur ve emeklilerin alacağı enflasyon farkının belirleneceği TÜİK'in açıklamasında. Peki, en düşük maaş ne kadar olacak?
Yaklaşık 16 milyon emekli ve 5 milyonu aşkın memurun gözü bugün açıklanacak haziran ayı enflasyonuna çevrildi.
TÜİK tarafından saat 10.00’da açıklanacak enflasyon rakamı ile emeklilerin ve memurların zam oranı netlik kazanacak.
Öte yandan memur maaşına göre pek çok ödeme ve ücrette de artışa gidilecek. Kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, yaşlılık ve engelli aylığı, evde bakım desteği gibi ödeme ve ücretlerde tutarlar değişecek.
Peki maaşlara ne kadar zam yapılacak? En düşük SSK ve Bağkur emeklisi ile memur emeklisinin alacağı zamlı maaş ne kadar olacak?

Beklenen zam oranı ne?

Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, Milliyet'e yaptığı açıklamada, "Mayıs ayı itibarıyla açıklanan 5 aylık enflasyon verisi yüzde 22.72 oldu. Haziran ayında enflasyonun yüzde 2.52 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bu veriler ışığında, SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 25.81, memur ve memur emeklileri ise yüzde 20.34 oranında maaş farkı alacaklar. Refah payının gündemde olmadığı belirtiliyor, ancak 4-5 puanlık bir artış yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Memur ve memur emeklileri için durum biraz daha farklı. Onların alacakları zam oranı toplu sözleşme şartlarına göre belirleniyor. Bu hesaplamayı yaptığımızda memur ve memur emeklileri için yüzde 20.34 oranında maaş farkı karşımıza çıkıyor. Daha önceki dönemlerde mutlaka bir refah payı eklemesi oldu. Gerek memurlarda gerek emeklilerde bir refah payı eklemesi oldu. Sayın Bakan Işıkhan ‘böyle bir çalışmamız yok’ dedi ancak memur emeklisi ile SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş artış oranının ben bu dönemde eşitleneceğini düşünüyorum." dedi.

Memur maaşıyla deği̇şecek ödeme ve ücretler

Haziran ayı tüketici fiyatları verisiyle birlikte memur ve emeklilerin alacağı enflasyon farkı belirlenecek. Bu farkla birlikte birçok ödeme ve ücrette de artış olacak. Kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, yaşlılık ve engelli aylığı, evde bakım desteği gibi ödemelerde tutarlar değişecek. Uzman isme göre ise yeni tablo şöyle olabilir:
Kıdem Tazminatı Tavanı: 35 bin TL’den 42 bin 188 TL’ye
65 Yaş Aylığı: 3 bin 504 TL’den 4 bin 216 TL’ye
Engelli Aylığı: 2 bin 798 TL’den 3 bin 367 TL’ye, 4 bin 197 TL’den 5 bin 50 TL’ye
Evde Bakım Desteği: 7 bin 608 TL’den 9 bin 155 TL’ye
Bedelli Askerlik: 182 bin 609 TL’den 219 bin 751 TL’ye

En düşük emekli maaşları

Mevcut durumda 10 bin TL olan en düşük SSK ve Bağkur emeklisi maaşı, yeni dönemde 12 bin 500 TL ile 13 bin TL arası bir rakama yükselmesi bekleniyor. En düşük memur emeklisi maaşı ise, 17 bin 694 TL’den 21 bin 292 TL’ye yükselecek.

Enflasyon ne zaman açıklanacak?

TÜİK'in bugün açıklayacağı haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte, memur ve emeklilerin alacağı zam oranları netleşecek. Beklenen enflasyon oranının gerçekleşmesi ve herhangi bir refah payı artışının olmaması halinde belirtilen rakamlar geçerli olacak. Refah payı artışı yapılması durumunda ise bu rakamlar artış oranında yükselecek.
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