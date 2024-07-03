https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/emekli-ve-memur-maasi-dahil-tum-maas-ve-zam-oranlari-bugunku-aciklamaya-bagli-neler-degisecek-1085467848.html

Emekli ve memur maaşı dahil tüm maaş ve zam oranları bugünkü açıklamaya bağlı: Neler değişecek?

Emekli ve memur maaşı dahil tüm maaş ve zam oranları bugünkü açıklamaya bağlı: Neler değişecek?

Sputnik Türkiye

Memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklileri, bugün saat 10.00'da açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarına odaklandı. SSK ve Bağkur maaşlarına yüzde 25... 03.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-03T07:55+0300

2024-07-03T07:55+0300

2024-07-03T07:56+0300

ekonomi

enflasyon

açıklama

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Yaklaşık 16 milyon emekli ve 5 milyonu aşkın memurun gözü bugün açıklanacak haziran ayı enflasyonuna çevrildi.TÜİK tarafından saat 10.00’da açıklanacak enflasyon rakamı ile emeklilerin ve memurların zam oranı netlik kazanacak.Öte yandan memur maaşına göre pek çok ödeme ve ücrette de artışa gidilecek. Kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, yaşlılık ve engelli aylığı, evde bakım desteği gibi ödeme ve ücretlerde tutarlar değişecek.Peki maaşlara ne kadar zam yapılacak? En düşük SSK ve Bağkur emeklisi ile memur emeklisinin alacağı zamlı maaş ne kadar olacak?Beklenen zam oranı ne?Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, Milliyet'e yaptığı açıklamada, "Mayıs ayı itibarıyla açıklanan 5 aylık enflasyon verisi yüzde 22.72 oldu. Haziran ayında enflasyonun yüzde 2.52 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bu veriler ışığında, SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 25.81, memur ve memur emeklileri ise yüzde 20.34 oranında maaş farkı alacaklar. Refah payının gündemde olmadığı belirtiliyor, ancak 4-5 puanlık bir artış yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Memur ve memur emeklileri için durum biraz daha farklı. Onların alacakları zam oranı toplu sözleşme şartlarına göre belirleniyor. Bu hesaplamayı yaptığımızda memur ve memur emeklileri için yüzde 20.34 oranında maaş farkı karşımıza çıkıyor. Daha önceki dönemlerde mutlaka bir refah payı eklemesi oldu. Gerek memurlarda gerek emeklilerde bir refah payı eklemesi oldu. Sayın Bakan Işıkhan ‘böyle bir çalışmamız yok’ dedi ancak memur emeklisi ile SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş artış oranının ben bu dönemde eşitleneceğini düşünüyorum." dedi.Memur maaşıyla deği̇şecek ödeme ve ücretlerHaziran ayı tüketici fiyatları verisiyle birlikte memur ve emeklilerin alacağı enflasyon farkı belirlenecek. Bu farkla birlikte birçok ödeme ve ücrette de artış olacak. Kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, yaşlılık ve engelli aylığı, evde bakım desteği gibi ödemelerde tutarlar değişecek. Uzman isme göre ise yeni tablo şöyle olabilir:En düşük emekli maaşlarıMevcut durumda 10 bin TL olan en düşük SSK ve Bağkur emeklisi maaşı, yeni dönemde 12 bin 500 TL ile 13 bin TL arası bir rakama yükselmesi bekleniyor. En düşük memur emeklisi maaşı ise, 17 bin 694 TL’den 21 bin 292 TL’ye yükselecek.Enflasyon ne zaman açıklanacak?TÜİK'in bugün açıklayacağı haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte, memur ve emeklilerin alacağı zam oranları netleşecek. Beklenen enflasyon oranının gerçekleşmesi ve herhangi bir refah payı artışının olmaması halinde belirtilen rakamlar geçerli olacak. Refah payı artışı yapılması durumunda ise bu rakamlar artış oranında yükselecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/meteorolojiden-cok-siddetli-geliyor-uyarisi-istanbul-dahil-pek-cok-sehre-saganak-yagis-alarmi-1085466237.html

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