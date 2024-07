https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/nukleer-enerji-zirvesi-istanbulda-basladi-akkuyu-ngs-2025te-elektrik-uretmeye-baslayacak-1085440919.html

Nükleer Enerji Zirvesi İstanbul’da başladı: ‘Akkuyu NGS 2025'te elektrik üretmeye başlayacak’

Nükleer Enerji Zirvesi İstanbul’da başladı: ‘Akkuyu NGS 2025'te elektrik üretmeye başlayacak’

Sputnik Türkiye

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen ve Türkiye'nin ilk ve tek nükleer enerji etkinliği olma özelliği ile öne çıkan Nükleer Enerji Zirvesi İstanbul'da başladı.

Sputnik’in medya sponsorluğunu üstlendiği Nükleer Santraller Zirvesi (NPPES) bugün İstanbul'da başladı. Bomonti Hilton Otel’de gerçekleşen etkinliğin bu yıl 10’uncusu düzenleniyor ve 3 Temmuz’a kadar sürecek.Bu fuarın önemi Türkiye için çok anlamlı ve büyük. Çünkü bu organizasyon ülkenin ilk ve tek nükleer enerji etkinliği. Ayrıca dünyanın da sayılı nükleer etkinlikleri arasında. Yani uluslararası açıdan da değer ve önem de taşıyor. Bin 600 ziyaretçiyi ve 252 firmayı ağırlayan NPPES 2024'ya bu sene Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Almanya, İngiltere, Slovenya, İtalya, Fransa, Bulgaristan, Hindistan, Romanya ve İsviçre’den katılım oldu.Bilindiği gibi artık Türkiye Akkuyu NGS ile önemli bir nükleer enerji ülkesi olma yolunda ilerliyor. Aslında bu fuarın önemi de buradan geliyor.‘Nükleer enerjiden elektrik üreten ilk 10 ülke arasına girmiş olacağız’Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürü Yusuf Ceylan da aslında konuşmasında buraya parmak bastı ve 1965 yılından beri Türkiye’nin nükleer enerji sektöründe olmak için çaba sarf ettiğini ve bu hedefin Rusya ile ilk nükleer santralin kurulması ile gerçekleştiğine dikkat çekti.Ceylan, fuarın önemine vurgu yaptığı konuşmasında “Ülkemiz 1965 ile 2010 yılları arasında nükleer santral kurmayı bir memleket meselesi olarak görmüş, 1960’lardan bu yana 5 yıllık kalkınma planlarımıza bunu bir hedef olarak koymuştur. Ancak ihale ve yarışmalar temelinde gerçekleştirilen girişimlerde ekonomik ve siyasi sıkıntılar nedeniyle nihai bir sonuca ulaşılamamıştır. Bu nedenle projeyi milletler arası anlaşma yoluyla, 12 Mayıs 2010 tarihinde Rusya Federasyonu ile ilk nükleer santralimizin kurulmasına imkân sağlayacak milletlerarası anlaşmayı imzaladık. Her biri 1200 MW gücünde 4 reaktörden oluşacak ve toplam 4800 MW baz yük sağlayacak Akkuyu santralinin tüm üniteleri inşa halinde olup önümüzdeki yıl, santralin ilk ünitesinde elektrik üretmeye başlamayı hedefliyoruz. Santralin diğer ünitelerinin de 2028 sonuna kadar devreye alınmasıyla beraber nükleer enerjiden elektrik üreten ilk 10 ülke arasına girmiş olacağız” dedi.‘Akkuyu NGS önümüzdeki yıl ilk ünitesinde elektrik üretmeye başlayacak’Diğer yandan Yusuf Ceylan Akkuyu NGS’nin önümüzdeki yıl, santralin ilk ünitesinde elektrik üretmeye başlayacağını da belirtti. Ceylan aynı zamanda “Santralin diğer ünitelerinin de 2028 sonuna kadar devreye alınmasıyla beraber nükleer enerjiden elektrik üreten ilk 10 ülke arasına girmiş olacağız” diyerek aslında Akkuyu’nun önemini de bir kez daha ortaya koymuş oldu.Ankara Sanayi Odası Başkanı Ardıç: Ülkemiz uluslararası nükleer tedarik zincirinde söz sahibi olma hedefinde ilerliyorNükleer teknolojinin günümüzde çok uluslu iş birlikleri ile öne çıktığına vurgu yapan Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, bunun örneklerini yakın zamanda Vietnam ve Rusya’nın Nükleer Bilim ve Teknoloji Merkezi kurmak üzere imzaladığı iyi niyet anlaşmasında gördüklerini aktararak konuşmasına şöyle başladı:‘Nükleer Santraller Zirvesi dünyanın sayılı nükleer etkinlikleri arasındaki yerini aldı’Ankara Sanayi Odası’nın nükleer enerji alanındaki çalışmalarının 10 yıla yakın bir süredir sürdüğünü belirten Ardıç, “Odamız ve Nükleer Sanayi Derneği (NIATR) iş birliğinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın destek ve katkılarıyla düzenlenen Nükleer Santraller Zirvesi dünyanın sayılı nükleer etkinlikleri arasındaki yerini aldı. Ülkemiz adına bir marka değerine sahip bu etkinlik, nükleer teknolojide lider ülkelerin de katılımlarıyla her geçen yıl daha fazla ilgi görüyor. Bildiğiniz üzere, Odamızın nükleer enerji alanındaki çalışmaları 10 yıla yakın bir süredir sizlerin de katkılarıyla sürüyor. Odamız ve Nükleer Sanayi Derneği (NIATR) iş birliğinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın destek ve katkılarıyla düzenlenen Nükleer Santraller Zirvesi dünyanın sayılı nükleer etkinlikleri arasındaki yerini aldı. Ülkemiz adına bir marka değerine sahip bu etkinlik, nükleer teknolojide lider ülkelerin de katılımlarıyla her geçen yıl daha fazla ilgi görüyor. Ankara Sanayi Odası olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mızın Kümelenme Destek Programıyla desteklenen Nükleer Sanayi Kümelenmesi NÜKSAK, Türkiye çapında 75 öncü sanayicimize hizmet veriyor. İlk fazını tamamladığımız NÜKSAK Projesi, ülkemize bu alanda çok önemli tecrübeler kazandırdı. Türkiye’de ilk kez nükleer kalite paslanmaz çelik Ar-Ge çalışması, ürünlerin uluslararası sertifikasyonu ve kritik iş anlaşmaları NÜKSAK ile hayata geçirildi” dedi.Türkiye’nin rolü: Nükleer enerji neden önemli?Diğer yandan iklim krizi ve fosil yakıtların çevreye etkisine dair önemli açıklamada bulunan Ardıç, Akkuyu NGS ile nükleer enerjiye adım atan Türkiye’nin bu alandaki çalışmalarını önemine de değinerek şunları söyledi:

