https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/sercons-istanbulda-duzenlenecek-olan-nukleer-santraller-zirvesine-katilacak-1085037499.html
Akkuyu NGS'de kritik görevdeydi: Sercons İstanbul'daki Nükleer Santraller Zirvesi'ne katılacak
Akkuyu NGS'de kritik görevdeydi: Sercons İstanbul'daki Nükleer Santraller Zirvesi'ne katılacak
Sputnik Türkiye
Sercons, Türkiye'nin ilk ve tek nükleer enerji etkinliği olan 10. Nükleer Santraller Zirvesi'ne (NPPES 2024) katılacağını duyurdu. Sputnik'in medya... 20.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-20T13:44+0300
2024-06-20T13:44+0300
2024-06-20T13:57+0300
nükleer
ekonomi
akkuyu
akkuyu
akkuyu
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
akkuyu ngs
akkuyu nükleer a.ş
akkuyu nükleer güç santrali
akkuyu nükleer güç santrali
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/06/1072076948_0:54:1280:774_1920x0_80_0_0_021404b08fa9fdca586fe681cb2db2b3.jpg
1996 yılında kurulan ve hizmetleri arasında nükleer enerji, inşaat ve imalat sektörleri bulunan Sercons, belgelendirme, test ve uyumluluk alanında lider bir şirket olarak bilinirken; Türk nükleer endüstrisi için de önemiyle ön plana çıkıyor.Sputnik'in medya partnerliğini yaptığı ve 2-3 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek olan 10. Nükleer Santraller Zirvesi'ne (NPPES 2024) katılacağını duyuran Sercons, Akkuyu Nükleer Güç Santrali gibi önemli projelerde ekipmanların Avrupa sertifikasyonu ve testlerini gerçekleştirmesi bakımında önem taşıyor.Akkuyu projesinin başarıyla tamamlanması, Sinop nükleer güç santrali gibi gelecekteki projeler için yeni fırsatlar sunan şirketin Nükleer Enerji Bölüm Başkanı Evgenia Yelnikova, "NPPES'e katılımımız bilgi paylaşımı ve yeni ortaklıkların kurulması için bir platform oluşturacak ve Türkiye'de nükleer enerjinin gelişimine katkıda bulunmaya devam etmemizi sağlayacaktır," dedi.Akkuyu NGS projesinde Sercons'un rolüSercons, Akkuyu NGS projesinde test ve Avrupa ekipman sertifikasyonu hizmetleri sağlayarak önemli bir rol oynuyor. Bu katılım, santralin emniyet ve güvenilirliğinin sağlanmasına büyük katkı sunarak Türk-Rus nükleer işbirliğinde temel bir öncelik teşkil ediyor.Türkiye piyasasına çeşitli nedenlerle aktif ilgi gösterdiğini belirten şirket yetkilileri, bunu şu şekilde açıklıyor:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/unlu-ekonomist-gelmis-gecmis-en-buyuk-ekonomik-cokusu-icin-tarih-verdi-konut-fiyatlari-detayi-ne-1085035494.html
akkuyu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/06/1072076948_79:0:1216:853_1920x0_80_0_0_2099d07d2749a362761f462a0a82ed58.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nükleer, akkuyu, akkuyu, akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), akkuyu ngs, akkuyu nükleer a.ş, akkuyu nükleer güç santrali, akkuyu nükleer güç santrali, akkuyu nükleer güç santrali, akkuyu nükleer enerji santrali, nükleer santraller, 4. nükleer santraller fuarı ve 8. nükleer santraller zirvesi, 3. nükleer santraller fuarı ve 7. nükleer santraller zirvesi (nppes), 2. nükleer santraller fuarı ve 6. nükleer santraller zirvesi, 6. nükleer santraller zirvesi ve 2. nükleer santraller fuarı, 2. nükleer santraller fuarı ve 6. nükleer santraller zirvesi
nükleer, akkuyu, akkuyu, akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), akkuyu ngs, akkuyu nükleer a.ş, akkuyu nükleer güç santrali, akkuyu nükleer güç santrali, akkuyu nükleer güç santrali, akkuyu nükleer enerji santrali, nükleer santraller, 4. nükleer santraller fuarı ve 8. nükleer santraller zirvesi, 3. nükleer santraller fuarı ve 7. nükleer santraller zirvesi (nppes), 2. nükleer santraller fuarı ve 6. nükleer santraller zirvesi, 6. nükleer santraller zirvesi ve 2. nükleer santraller fuarı, 2. nükleer santraller fuarı ve 6. nükleer santraller zirvesi
Akkuyu NGS'de kritik görevdeydi: Sercons İstanbul'daki Nükleer Santraller Zirvesi'ne katılacak
13:44 20.06.2024 (güncellendi: 13:57 20.06.2024)
Sercons, Türkiye'nin ilk ve tek nükleer enerji etkinliği olan 10. Nükleer Santraller Zirvesi'ne (NPPES 2024) katılacağını duyurdu. Sputnik'in medya sponsorluğunu üstlendiği bu etkinliğe katılan, Sercons'un Türkiye'nin nükleer endüstrisine olan özel ilgisini de ortaya koydu.
1996 yılında kurulan ve hizmetleri arasında nükleer enerji, inşaat ve imalat sektörleri bulunan Sercons, belgelendirme, test ve uyumluluk alanında lider bir şirket olarak bilinirken; Türk nükleer endüstrisi için de önemiyle ön plana çıkıyor.
Sputnik'in medya partnerliğini yaptığı ve 2-3 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek olan 10. Nükleer Santraller Zirvesi'ne (NPPES 2024) katılacağını duyuran Sercons, Akkuyu Nükleer Güç Santrali gibi önemli projelerde ekipmanların Avrupa sertifikasyonu ve testlerini gerçekleştirmesi bakımında önem taşıyor.
Akkuyu projesinin başarıyla tamamlanması, Sinop nükleer güç santrali gibi gelecekteki projeler için yeni fırsatlar sunan şirketin Nükleer Enerji Bölüm Başkanı Evgenia Yelnikova, "NPPES'e katılımımız bilgi paylaşımı ve yeni ortaklıkların kurulması için bir platform oluşturacak ve Türkiye'de nükleer enerjinin gelişimine katkıda bulunmaya devam etmemizi sağlayacaktır," dedi.
Akkuyu NGS projesinde Sercons'un rolü
Sercons, Akkuyu NGS projesinde test ve Avrupa ekipman sertifikasyonu hizmetleri sağlayarak önemli bir rol oynuyor. Bu katılım, santralin emniyet ve güvenilirliğinin sağlanmasına büyük katkı sunarak Türk-Rus nükleer işbirliğinde temel bir öncelik teşkil ediyor.
Türkiye piyasasına çeşitli nedenlerle aktif ilgi gösterdiğini belirten şirket yetkilileri, bunu şu şekilde açıklıyor:
Stratejik konum
: Avrupa ile Asya arasında bir köprü olan Türkiye, pazarın genişletilmesi için önemli fırsatlar sunuyor.
Hızla gelişen enerji sektörü
: Akkuyu NGS projesi, Türkiye'nin enerji kaynaklarını çeşitlendirme konusundaki kararlılığını göstermekte ve gelişmiş sertifikasyon ve test hizmetlerine ihtiyaç duyulmasına neden oluyor.
Uluslararası belgelendirme
: Sercons, ürünlerin uluslararası standartlara uygunluğunu garantileyen kapsamlı uluslararası sertifikasyon hizmetleri sunuyor. Bu hizmetler, Türk üreticilerin standartları karşılamalarına yardımcı olarak pazar erişimlerini ve tüketici güvenini artırıyor.