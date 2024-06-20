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Akkuyu NGS'de kritik görevdeydi: Sercons İstanbul'daki Nükleer Santraller Zirvesi'ne katılacak
Akkuyu NGS'de kritik görevdeydi: Sercons İstanbul'daki Nükleer Santraller Zirvesi'ne katılacak
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Sercons, Türkiye'nin ilk ve tek nükleer enerji etkinliği olan 10. Nükleer Santraller Zirvesi'ne (NPPES 2024) katılacağını duyurdu. Sputnik'in medya... 20.06.2024, Sputnik Türkiye
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1996 yılında kurulan ve hizmetleri arasında nükleer enerji, inşaat ve imalat sektörleri bulunan Sercons, belgelendirme, test ve uyumluluk alanında lider bir şirket olarak bilinirken; Türk nükleer endüstrisi için de önemiyle ön plana çıkıyor.Sputnik'in medya partnerliğini yaptığı ve 2-3 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek olan 10. Nükleer Santraller Zirvesi'ne (NPPES 2024) katılacağını duyuran Sercons, Akkuyu Nükleer Güç Santrali gibi önemli projelerde ekipmanların Avrupa sertifikasyonu ve testlerini gerçekleştirmesi bakımında önem taşıyor.Akkuyu projesinin başarıyla tamamlanması, Sinop nükleer güç santrali gibi gelecekteki projeler için yeni fırsatlar sunan şirketin Nükleer Enerji Bölüm Başkanı Evgenia Yelnikova, "NPPES'e katılımımız bilgi paylaşımı ve yeni ortaklıkların kurulması için bir platform oluşturacak ve Türkiye'de nükleer enerjinin gelişimine katkıda bulunmaya devam etmemizi sağlayacaktır," dedi.Akkuyu NGS projesinde Sercons'un rolüSercons, Akkuyu NGS projesinde test ve Avrupa ekipman sertifikasyonu hizmetleri sağlayarak önemli bir rol oynuyor. Bu katılım, santralin emniyet ve güvenilirliğinin sağlanmasına büyük katkı sunarak Türk-Rus nükleer işbirliğinde temel bir öncelik teşkil ediyor.Türkiye piyasasına çeşitli nedenlerle aktif ilgi gösterdiğini belirten şirket yetkilileri, bunu şu şekilde açıklıyor:
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Akkuyu NGS'de kritik görevdeydi: Sercons İstanbul'daki Nükleer Santraller Zirvesi'ne katılacak

13:44 20.06.2024 (güncellendi: 13:57 20.06.2024)
© Fotoğraf : FND5. Nükleer Santraller Fuarı ve 9. Nükleer Santraller Zirvesi
5. Nükleer Santraller Fuarı ve 9. Nükleer Santraller Zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2024
© Fotoğraf : FND
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Sercons, Türkiye'nin ilk ve tek nükleer enerji etkinliği olan 10. Nükleer Santraller Zirvesi'ne (NPPES 2024) katılacağını duyurdu. Sputnik'in medya sponsorluğunu üstlendiği bu etkinliğe katılan, Sercons'un Türkiye'nin nükleer endüstrisine olan özel ilgisini de ortaya koydu.
1996 yılında kurulan ve hizmetleri arasında nükleer enerji, inşaat ve imalat sektörleri bulunan Sercons, belgelendirme, test ve uyumluluk alanında lider bir şirket olarak bilinirken; Türk nükleer endüstrisi için de önemiyle ön plana çıkıyor.
Sputnik'in medya partnerliğini yaptığı ve 2-3 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek olan 10. Nükleer Santraller Zirvesi'ne (NPPES 2024) katılacağını duyuran Sercons, Akkuyu Nükleer Güç Santrali gibi önemli projelerde ekipmanların Avrupa sertifikasyonu ve testlerini gerçekleştirmesi bakımında önem taşıyor.
Akkuyu projesinin başarıyla tamamlanması, Sinop nükleer güç santrali gibi gelecekteki projeler için yeni fırsatlar sunan şirketin Nükleer Enerji Bölüm Başkanı Evgenia Yelnikova, "NPPES'e katılımımız bilgi paylaşımı ve yeni ortaklıkların kurulması için bir platform oluşturacak ve Türkiye'de nükleer enerjinin gelişimine katkıda bulunmaya devam etmemizi sağlayacaktır," dedi.

Akkuyu NGS projesinde Sercons'un rolü

Sercons, Akkuyu NGS projesinde test ve Avrupa ekipman sertifikasyonu hizmetleri sağlayarak önemli bir rol oynuyor. Bu katılım, santralin emniyet ve güvenilirliğinin sağlanmasına büyük katkı sunarak Türk-Rus nükleer işbirliğinde temel bir öncelik teşkil ediyor.
Türkiye piyasasına çeşitli nedenlerle aktif ilgi gösterdiğini belirten şirket yetkilileri, bunu şu şekilde açıklıyor:
Stratejik konum: Avrupa ile Asya arasında bir köprü olan Türkiye, pazarın genişletilmesi için önemli fırsatlar sunuyor.
Hızla gelişen enerji sektörü: Akkuyu NGS projesi, Türkiye'nin enerji kaynaklarını çeşitlendirme konusundaki kararlılığını göstermekte ve gelişmiş sertifikasyon ve test hizmetlerine ihtiyaç duyulmasına neden oluyor.
Uluslararası belgelendirme: Sercons, ürünlerin uluslararası standartlara uygunluğunu garantileyen kapsamlı uluslararası sertifikasyon hizmetleri sunuyor. Bu hizmetler, Türk üreticilerin standartları karşılamalarına yardımcı olarak pazar erişimlerini ve tüketici güvenini artırıyor.
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