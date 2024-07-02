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Milli Savunma Bakanı Güler'den 'kamu düzeni' açıklaması
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Güvenlik kaynakları: MİT, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet güçleri eşgüdüm halinde çalıştı
Güvenlik kaynakları: MİT, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet güçleri eşgüdüm halinde çalıştı
Sputnik Türkiye
Güvenlik kaynakları, “Milli İstihbarat Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Güçleri hem Türkiye içinde hem de Suriye’nin kuzeyinde eşgüdüm halinde yaşanan... 02.07.2024, Sputnik Türkiye
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Kayseri’de Suriyeli bir kişinin, küçük bir çocuğa tacizde bulunmasının ardından önce Kayseri’de başlayan ardından Suriye’nin kuzeyinde devam eden olaylar sonrası peş peşe açıklamalar yapıldı.İHA'nın güvenlik kaynaklarından aktardığı bilgilere göre, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/disisleri-bakanligi-kayseride-yasanan-uzucu-hadiselerin-provokasyonlara-malzeme-edilmesi-yanlistir-1085419441.html
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türkiye suriye,kayseride ne oldu,kayseride ne oluyor,türkiye suriye gerginlik,hatay mülteciler
türkiye suriye,kayseride ne oldu,kayseride ne oluyor,türkiye suriye gerginlik,hatay mülteciler

Güvenlik kaynakları: MİT, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet güçleri eşgüdüm halinde çalıştı

11:55 02.07.2024
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Türk askeri, operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2024
© AA
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Güvenlik kaynakları, “Milli İstihbarat Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Güçleri hem Türkiye içinde hem de Suriye’nin kuzeyinde eşgüdüm halinde yaşanan olayları takip etmiş ve gerekli müdahaleler yapmıştır” dedi.
Kayseri’de Suriyeli bir kişinin, küçük bir çocuğa tacizde bulunmasının ardından önce Kayseri’de başlayan ardından Suriye’nin kuzeyinde devam eden olaylar sonrası peş peşe açıklamalar yapıldı.
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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'provokasyonlara' yönelik açıklama: 'Malzeme edilmesi yanlıştır'
Dün, 23:05
İHA'nın güvenlik kaynaklarından aktardığı bilgilere göre, şunlar kaydedildi:
“Kayseri’de Suriyeli bir kişinin Suriyeli küçük bir çocuğa tacizde bulunduğu iddiaları üzerine önce Kayseri’de başlayan olaylar sonrasında Suriye’nin kuzeyinde de etkisini göstermiştir. Türkiye’de provokatörlerin Suriyelilere karşı düzenlediği eylemlere karşı olarak, Suriye’nin kuzeyinde de Türk güçlerinin kontrolü altındaki bölgelerde karışıklıklar meydana gelmiştir. Hatay, Gaziantep, Kayseri, Konya, Bursa ve İstanbul Sultanbeyli’de gece boyu Suriyelilere ve Suriyelilere ait iş yerlerine yönelik eylemler olduğu gözlemlenmiş, Suriye tarafında da Türklere karşı eylemler yapılmıştır. Milli İstihbarat Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Güçleri hem Türkiye içinde hem de Suriye’nin kuzeyinde eşgüdüm halinde yaşanan olayları takip etmiş ve gerekli müdahaleler yapmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı faaliyet gösteren, Türkiye’nin izlediği dış politikaya karşı düzeni bozmak isteyen provokatif eylemlerde bulunan kişiler ve eylemlerde yer alanlar yakalanmış, bu kişiler hakkında gerekli işlemler yapılmıştır. Eylemlere karışan ve olayları kızıştıran her kişi tespit edilerek, gerekli işlemlerin yapılmasına devam edilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yönelik yapılan bu eylemlere hiçbir şekilde izin verilmeyecektir.”
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