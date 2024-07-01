https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/disisleri-bakanligi-kayseride-yasanan-uzucu-hadiselerin-provokasyonlara-malzeme-edilmesi-yanlistir-1085419441.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'provokasyonlara' yönelik açıklama: 'Malzeme edilmesi yanlıştır'
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'provokasyonlara' yönelik açıklama: 'Malzeme edilmesi yanlıştır'
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'nin kuzeyinde yaşanan olaylara ilişkin, "Zanlısı hakkında devletimizin adli süreçleri işlettiği bir suçun ardından Kayseri’de... 01.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-01T23:05+0300
2024-07-01T23:05+0300
2024-07-01T23:38+0300
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dışişleri bakanlığı
son dakika
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Dışişleri Bakanlığı'nın X hesabından, Suriye'nin kuzeyinde yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, şunlar kaydedildi:
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dışişleri bakanlığı, son dakika, kayseri, suriye
dışişleri bakanlığı, son dakika, kayseri, suriye
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'provokasyonlara' yönelik açıklama: 'Malzeme edilmesi yanlıştır'
23:05 01.07.2024 (güncellendi: 23:38 01.07.2024)
Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'nin kuzeyinde yaşanan olaylara ilişkin, "Zanlısı hakkında devletimizin adli süreçleri işlettiği bir suçun ardından Kayseri’de yaşanan üzücü hadiselerin, sınırlarımızın ötesinde de birtakım provokasyonlara malzeme edilmesi yanlıştır" açıklaması geldi.
Dışişleri Bakanlığı'nın X hesabından, Suriye'nin kuzeyinde yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Zanlısı hakkında devletimizin adli süreçleri işlettiği bir suçun ardından Kayseri'de yaşanan üzücü hadiselerin, sınırlarımızın ötesinde de birtakım provokasyonlara malzeme edilmesi yanlıştır. Türkiye'nin Suriye halkının esenliği için gösterdiği çabalar ve ilkeli duruşu, her türlü provokasyonun üzerindedir."