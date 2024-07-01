https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/suriyede-ipler-gerildi-abd-sihasi-ve-rus-ucagi-arasinda-tehlikeli-yakinlasma-1085419479.html

Suriye'de ipler gerildi: ABD SİHA’sı ve Rus uçağı arasında tehlikeli yakınlaşma

Suriye'de ipler gerildi: ABD SİHA’sı ve Rus uçağı arasında tehlikeli yakınlaşma

Sputnik Türkiye

Suriye’den çekilmeyeceğini bölgedeki üslerine askeri takviye yollayarak gösteren ABD ordusuna ait MQ-9 Reaper insansız hava aracının, Suriye hava sahasında Rus... 01.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-01T23:06+0300

2024-07-01T23:06+0300

2024-07-01T23:06+0300

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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Yuriy Popov, ABD liderliğindeki koalisyona MQ-9 Reaper silahlı insansız hava aracının (SİHA) Suriye hava sahasında Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait bir An-30 uçağına tehlikeli bir şekilde yaklaştığını açıkladı.Popov, açıklamasının devamında, “30 Haziran günü, saat 09:23 ile 09:30 (TSİ) arasında, Humus vilayetinin el-Sukhneh bölgesi üzerinde, 6 bin 7 bin metre yükseklikte, Suriye hava sahasında rutin bir uçuş gerçekleştiren Rus Silahlı Kuvvetlerine ait bir Su-35 uçağı ile ‘koalisyonun’ MQ-9 ‘Reaper’ silahlı insansız hava aracı arasında bir kez daha tehlikeli bir yakınlaşma yaşanmıştır” ifadelerini kullandı.opov'un değerlendirmesine göre yüksek profesyonellik sergileyen Rus pilot çarpışmayı önlemek için gerekli tedbirleri zamanında aldı.Popov gün içinde koalisyona ait iki çift F-15 savaş uçağı, bir çift Rafale savaş uçağı, bir çift Typhoon savaş uçağı ve bir çift A-10 Thunderbolt saldırı uçağı tarafından El Tanf bölgesinde 10 ihlal kaydedildiğini de belirtti.Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, gün içinde Rus tarafıyla koordine edilmemiş keşif uçuşlarıyla ilgili olarak 9 Aralık 2019 tarihli çatışmasızlık protokollerinin 7 ihlali tespit edildiğini de ekledi.ABD'nin Suriye'deki varlığıABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.Terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.Washington, PKK/YPG'li teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/abd-ordusu-suriyeden-cikmamakta-kararli-1085206661.html

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