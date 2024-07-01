https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/yerlikaya-duyurdu-dolandiricilik-ve-cocuk-mustehcenligi-operasyonunda-onlarca-kisi-gozaltina-alindi-1085394451.html
Yerlikaya duyurdu: Dolandırıcılık ve çocuk müstehcenliği operasyonunda onlarca kişi gözaltına alındı
Yerlikaya duyurdu: Dolandırıcılık ve çocuk müstehcenliği operasyonunda onlarca kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde 'Nitelikli Dolandırıcılık ve Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği' suçlarına yönelik düzenlenen 'Sibergöz-48' operasyonlarında... 01.07.2024, Sputnik Türkiye
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2024-07-01T09:00+0300
2024-07-01T09:14+0300
türkiye
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabında 19 ilde düzenlenen Sibergöz-48' operasyonlarına ilişkin açıklamada bulundu.'Nitelikli Dolandırıcılık ve Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 65 şüphelinin açıklayan ifade eden Yerlikaya, söz konusu paylaşımında şu bilgileri verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/tarih-netlesti-akaryakit-alkol-ve-sigaraya-dev-zam-geliyor-1085394224.html
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ali yerlikaya, operasyon, son dakika
ali yerlikaya, operasyon, son dakika
Yerlikaya duyurdu: Dolandırıcılık ve çocuk müstehcenliği operasyonunda onlarca kişi gözaltına alındı
09:00 01.07.2024 (güncellendi: 09:14 01.07.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde 'Nitelikli Dolandırıcılık ve Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği' suçlarına yönelik düzenlenen 'Sibergöz-48' operasyonlarında çok sayıda kişinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabında 19 ilde düzenlenen Sibergöz-48' operasyonlarına ilişkin açıklamada bulundu.
'Nitelikli Dolandırıcılık ve Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 65 şüphelinin açıklayan ifade eden Yerlikaya, söz konusu paylaşımında şu bilgileri verdi: