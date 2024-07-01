Yerlikaya duyurdu: Dolandırıcılık ve çocuk müstehcenliği operasyonunda onlarca kişi gözaltına alındı

1️⃣9️⃣ ilde “Nitelikli Dolandırıcılık ve Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği” suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “SİBERGÖZ-48” operasyonlarında hesaplarında 1️⃣1️⃣ Milyar 4️⃣0️⃣0️⃣ Milyon TL işlem hacmi bulunan 6️⃣5️⃣ şüpheli yakalandı❗️



Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli… pic.twitter.com/0Ot1YFoc9y