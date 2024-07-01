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Tarih netleşti, hepsinin fiyatı birden artacak: Akaryakıt, alkol ve sigaraya dev zam geliyor
Tarih netleşti, hepsinin fiyatı birden artacak: Akaryakıt, alkol ve sigaraya dev zam geliyor
Sputnik Türkiye
Temmuz ayında Türkiye'de akaryakıt, alkol ve sigara ürünlerine büyük zam geliyor. 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü açıklanacak olan Yurt İçi Üretici Fiyatları... 01.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-01T08:50+0300
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ekonomi
akaryakıt
alkol
sigara
sigara paketi
zam
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benzin istasyonu
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3 Temmuz tarihinde açıklanacak olan Yİ-ÜFE oranı, akaryakıt, alkol ve sigara ürünlerine yapılacak dev zammın kesinleşmesini sağlayacak. Bu zamlarla birlikte, tüketiciler önemli ölçüde etkilenecek ve bu ürünlerin fiyatlarında ciddi artışlar yaşanacak.TÜİK'in açıklamasına göre, ilk 5 ayda üretici fiyat endeksi (ÜFE) yüzde 17.87 arttı. Haziran ayında ÜFE'nin yüzde 1.5 gerçekleşmesi durumunda 6 aylık ÜFE yüzde 19.64 olacak. Eğer yüzde 1.75 olursa yüzde 19.93 ve yüzde 2 olursa yüzde 20.22 seviyesine ulaşacak. Bu nedenle ÜFE'nin yüzde 20 civarında olması bekleniyor ve bu oran, otomatik zamları tetikleyecek.Akaryakıt zammıŞu anda litre başına benzin için 9.45 TL, motorin için 8.86 TL ÖTV alınıyor. ÜFE yüzde 20 artarsa, ÖTV tutarları benzinde 11.34 TL, motorinde ise 10.63 TL’ye yükselecek. ÖTV’den alınan KDV sonrası da benzinde 2.27 TL, motorinde 2.13 TL artış olacak.Alkol zammıRakı, viski ve cin gibi yüksek alkollü içkilerin 1 bin 62 TL olan maktu ÖTV tutarı, Temmuz ayında yüzde 20 oranında artarak 1 bin 275 TL’ye yükselecek.Sigara fiyatları artacakYüzde 20’lik zam, sigara üzerindeki hem maktu hem de asgari maktu ÖTV tutarlarına yansıyacak. Bu zamla birlikte, halen 50 TL olan vergi eşiği 60 TL’ye çıkacak ve vergi artışı en çok ucuz sigaraları etkileyecek.
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Tarih netleşti, hepsinin fiyatı birden artacak: Akaryakıt, alkol ve sigaraya dev zam geliyor

08:50 01.07.2024 (güncellendi: 08:53 01.07.2024)
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Temmuz ayında Türkiye'de akaryakıt, alkol ve sigara ürünlerine büyük zam geliyor. 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü açıklanacak olan Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) ile birlikte, bu ürünlerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) maktu tutarlarına yaklaşık yüzde 20 oranında otomatik zam yapılacak.
3 Temmuz tarihinde açıklanacak olan Yİ-ÜFE oranı, akaryakıt, alkol ve sigara ürünlerine yapılacak dev zammın kesinleşmesini sağlayacak. Bu zamlarla birlikte, tüketiciler önemli ölçüde etkilenecek ve bu ürünlerin fiyatlarında ciddi artışlar yaşanacak.
TÜİK'in açıklamasına göre, ilk 5 ayda üretici fiyat endeksi (ÜFE) yüzde 17.87 arttı. Haziran ayında ÜFE'nin yüzde 1.5 gerçekleşmesi durumunda 6 aylık ÜFE yüzde 19.64 olacak. Eğer yüzde 1.75 olursa yüzde 19.93 ve yüzde 2 olursa yüzde 20.22 seviyesine ulaşacak. Bu nedenle ÜFE'nin yüzde 20 civarında olması bekleniyor ve bu oran, otomatik zamları tetikleyecek.

Akaryakıt zammı

Şu anda litre başına benzin için 9.45 TL, motorin için 8.86 TL ÖTV alınıyor. ÜFE yüzde 20 artarsa, ÖTV tutarları benzinde 11.34 TL, motorinde ise 10.63 TL’ye yükselecek. ÖTV’den alınan KDV sonrası da benzinde 2.27 TL, motorinde 2.13 TL artış olacak.

Alkol zammı

Rakı, viski ve cin gibi yüksek alkollü içkilerin 1 bin 62 TL olan maktu ÖTV tutarı, Temmuz ayında yüzde 20 oranında artarak 1 bin 275 TL’ye yükselecek.

Sigara fiyatları artacak

Yüzde 20’lik zam, sigara üzerindeki hem maktu hem de asgari maktu ÖTV tutarlarına yansıyacak. Bu zamla birlikte, halen 50 TL olan vergi eşiği 60 TL’ye çıkacak ve vergi artışı en çok ucuz sigaraları etkileyecek.
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