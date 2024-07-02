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CHP’li Gürer: 2020 yılında bayram ikramiyesiyle 1 kurban alınıyordu, şimdi 3 kilo et alınıyor

CHP’li Gürer: 2020 yılında bayram ikramiyesiyle 1 kurban alınıyordu, şimdi 3 kilo et alınıyor

Sputnik Türkiye

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer emekli ve asgari ücretlinin alım gücünün gittikçe daraldığını söyledi. Ekonomik krizin köylerde yeni hissedilmeye... 02.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-02T15:00+0300

2024-07-02T15:00+0300

2024-07-03T14:02+0300

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emekli ikramiyesi

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CHP’li Gürer: 2020 yılında bayram ikramiyesiyle 1 kurban alınıyordu, şimdi 3 kilo et alınıyor Sputnik Türkiye CHP’li Gürer: 2020 yılında bayram ikramiyesiyle 1 kurban alınıyordu, şimdi 3 kilo et alınıyor

Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programının konuğu CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer oldu. Gürer programda, tarıma ve ekonomiye yönelik birçok konu başlığını değerlendirdi.‘Alım gücü düştü’Asgari ücretlinin ve emeklilerin açlık sınırının altında kaldığını ifade eden Gürer, şunları kaydetti:Asgari ücretli son 6 ayda ne kaybetti?Asgari ücretin alım gücünün daraldığını söyleyen ve yılbaşından bu yana alım gücünü ürünler üzerinden karşılaştıran Gürer, asgari ücretlinin sepetinden eksilen bazı ürünleri şöyle sıraladı:‘Tarım yeniden planlanmalı’Tarımdaki planlama eksikliğinin gelecek nesiller için de bir felaket yaratacağını sözlerine ekleyen Gürer, “Türkiye’nin en büyük eksiği planlama ve öngörü ile yönetim anlayışı. Bunun sonuçlarının hepimiz için felaket olacağını, çocuklarımızın geleceğini çaldığımızı fark etmiyoruz. Küresel ısınmaya karşı dünyanın aldığı önlemlere rağmen Türkiye bu işi ıskalıyor. 10-15 çalıştay yapmakla, farklı yerlerde demeçler vermekle bu işler çözülmüyor. Bu yıl farklı bölgelerde iklim değişikliğini de etkisiyle aşırı sıcaklar sebzede, meyvede aşırı zararlar verdi. Bir iş yapılırken bu işin sonuçlarını değerlendirmiyorsunuz. Plansızlığın temel olduğu bir yerde sorunlar daha da ağırlaşacaktır” dedi.‘Çiftçiye destek üretim öncesi verilmeli’Çiftçiye verilen desteğin üretim sonrası verildiğini, bu durumun da çiftçiyi zarara uğrattığını kaydeden Gürer, şöyle konuştu:‘Tarımda üretici ve tüketici kaybediyor, ithalatçı tüccar kazanıyor’Tarım ürünlerinin yurt dışından getirilmesinin üretici ve tüketiciyi zarara urattığını söyleyen Gürer, “Toprak Mahsulleri Ofisi yurt dışından 2,5 milyon tonun üzerinde buğday getirdi. Geçen yıldan da aldığı ürünler hala kiraladığı yerlerde duruyor, depolar dolu. Bu yılki buğdaya da düşük fiyat uygulanarak yüzde 12’lik fiyat artışıyla 1 tonu 9 bin 250 liradan alınacağı duyuruldu. Şu an Türkiye’de 8-10 milyon ton yurt dışından getirilen buğday işleniyor. Sayın Cumhurbaşkanı ‘un yapıyoruz yurt dışına yapıyoruz, para kazanıyoruz’ diyor. Sanayici para kazanıyor olabilir, ama bunu neden Türkiye’de üretmiyorsunuz?” şeklinde konuştu.‘Çiftçi sayısı düşüyor’Gürer, çiftçi sayısındaki düşüşe de dikkat çekerek, şunları söyledi:‘İcra dosyası sayısı 21 milyonu aştı’İcra takibinde olan esnaf ve çiftçi sayısının artış gösterdiğini sözlerine ekleyen Gürer, “2 milyar 446 milyon lira tarım kesiminin icra takibindeki borcu. Burada kredi kullanımı artıyor. Borçsuz artık ne esnaf ne de çiftçi yok. Borçlanarak döngüyü sağlıyorlar. Türkiye’de dosya sayısı da 21 milyonu aşmış durumda. Eğer siz bir ürün üretiyorsanız ve o üründen gelir sağlayamıyorsanız sonra da borcunuzu karşılayamıyorsunuz” dedi.‘Suriyeli işletmeler kayıt altına alınmalı’Suriyelilerin kayıt dışı yollarla gelir elde ettiğini, bunun da toplumsal sorunlara yol açtığını ifade eden Gürer, şunları kaydetti:

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2024

İsmet Özçelik https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/0d/1066989326_0:0:192:192_100x100_80_0_0_ee8cef4f79fd9fdf6ceed2669b3bc23c.jpg

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asgari ücret, alım gücü, ekonomi haberleri