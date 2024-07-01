https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/milyonlarin-gozu-3-temmuzda-en-dusuk-maaslar-da-degisiyor-memur-ve-emekliler-ne-kadar-zam-alacak-1085392297.html
Milyonların gözü 3 Temmuz'da, en düşük maaşlar da değişiyor: Memur ve emekliler ne kadar zam alacak?
Milyonların gözü 3 Temmuz'da, en düşük maaşlar da değişiyor: Memur ve emekliler ne kadar zam alacak?
Sputnik Türkiye
Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği ara dönem zam oranı, 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon rakamlarıyla belli olacak. Peki, en düşük emekli maaşı... 01.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-01T07:24+0300
2024-07-01T07:24+0300
2024-07-01T07:48+0300
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Milyonlarca memur ve emekli, Temmuz ayında açıklanacak enflasyon verileri ile zam oranlarını netleştirecek. Uzmanlar, zam oranlarının belirlenmesinde enflasyon farkının önemli rol oynayacağını belirtiyor. Tüm gözler 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. TÜİK, haziran ayı tüketici fiyatları verisini açıklayarak yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon oranını duyuracak. Bu gelişme, memur ve emeklilerin alacağı enflasyon farkını netleştirecek.Enflasyon farkı ne kadar olacak?Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcı Anketi'ne göre, 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25.81 olarak tahmin ediliyor. Ocak ve Mayıs ayları arasında açıklanan enflasyon verilerine göre, yüzde 22.72'lik enflasyon farkı oluştu. Haziran ayı enflasyonunun yüzde 2.50 ile yüzde 3 arasında olması bekleniyor. Bu durumda, SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 25-26 aralığında zam alacak. Ancak, memur emeklileri toplu sözleşme gereği 5 puan daha az zam farkı alacaklar.Uzman görüşleri: Zam oranları eşitlenecek mi?Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, Milliyet'e verdiği röportajda memur emeklilerinin yüzde 5 puan kayıplarını vurgularken, Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, memur ve SSK, Bağkur emeklilerinin zam oranlarının eşitleneceğini öngörüyor. Yılmaz’a göre, memurlar yüzde 20.34, SSK ve Bağkur emeklileri ise yüzde 25.81 oranında zam alacak.En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?Hazine tarafından desteklenen en düşük emekli maaşı şu an 10 bin TL. Enflasyon oranlarına göre bu maaşın yüzde 25 civarında bir zamla 12.500 TL'ye çıkması bekleniyor. Ancak mevcut ekonomik koşullar gereği bu rakamın asgari ücret seviyesine ulaşması olası görünmüyor.Memur Temmuz zammı nasıl hesaplanacak?Memur ve memur emeklileri, yılın ilk altı ayı için yüzde 15 toplu sözleşme zammı almıştı. Haziran enflasyonu tahminlerine göre, 6 aylık enflasyon yüzde 25.81 olacak. Bu durumda memurlar, yüzde 6,40 enflasyon farkıyla birlikte toplamda yüzde 20.35 zam alacak.En düşük memur maaşı ne kadar olacak?Mevcut tahminlere göre, en düşük memur maaşı 32 bin 861 TL’den 39 bin 548 TL’ye yükselecek.Örnek Memur Maaşları:
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Milyonların gözü 3 Temmuz'da, en düşük maaşlar da değişiyor: Memur ve emekliler ne kadar zam alacak?
07:24 01.07.2024 (güncellendi: 07:48 01.07.2024)
Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği ara dönem zam oranı, 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon rakamlarıyla belli olacak. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Zam oranları eşitlenecek mi? Hangi̇ memur ne kadar zam alacak? Uzman isimler son zam tablosunu açıkladı.
Milyonlarca memur ve emekli, Temmuz ayında açıklanacak enflasyon verileri ile zam oranlarını netleştirecek. Uzmanlar, zam oranlarının belirlenmesinde enflasyon farkının önemli rol oynayacağını belirtiyor. Tüm gözler 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. TÜİK, haziran ayı tüketici fiyatları verisini açıklayarak yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon oranını duyuracak. Bu gelişme, memur ve emeklilerin alacağı enflasyon farkını netleştirecek.
Enflasyon farkı ne kadar olacak?
Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcı Anketi'ne göre, 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25.81 olarak tahmin ediliyor. Ocak ve Mayıs ayları arasında açıklanan enflasyon verilerine göre, yüzde 22.72'lik enflasyon farkı oluştu. Haziran ayı enflasyonunun yüzde 2.50 ile yüzde 3 arasında olması bekleniyor. Bu durumda, SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 25-26 aralığında zam alacak. Ancak, memur emeklileri toplu sözleşme gereği 5 puan daha az zam farkı alacaklar.
Uzman görüşleri: Zam oranları eşitlenecek mi?
Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, Milliyet'e verdiği röportajda memur emeklilerinin yüzde 5 puan kayıplarını vurgularken, Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, memur ve SSK, Bağkur emeklilerinin zam oranlarının eşitleneceğini öngörüyor. Yılmaz’a göre, memurlar yüzde 20.34, SSK ve Bağkur emeklileri ise yüzde 25.81 oranında zam alacak.
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Hazine tarafından desteklenen en düşük emekli maaşı şu an 10 bin TL. Enflasyon oranlarına göre bu maaşın yüzde 25 civarında bir zamla 12.500 TL'ye çıkması bekleniyor. Ancak mevcut ekonomik koşullar gereği bu rakamın asgari ücret seviyesine ulaşması olası görünmüyor.
Memur Temmuz zammı nasıl hesaplanacak?
Memur ve memur emeklileri, yılın ilk altı ayı için yüzde 15 toplu sözleşme zammı almıştı. Haziran enflasyonu tahminlerine göre, 6 aylık enflasyon yüzde 25.81 olacak. Bu durumda memurlar, yüzde 6,40 enflasyon farkıyla birlikte toplamda yüzde 20.35 zam alacak.
En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Mevcut tahminlere göre, en düşük memur maaşı 32 bin 861 TL’den 39 bin 548 TL’ye yükselecek.
Memur (9/1):
Ocak-Haziran 34 bin 235 TL, Temmuz-Aralık 41 bin 202 TL
Şube Müdürü (1/4):
Ocak-Haziran 49 bin 467 TL, Temmuz-Aralık 59 bin 533 TL
Uzman Öğretmen (1/4):
Ocak-Haziran 44 bin 85 TL, Temmuz-Aralık 53 bin 56 TL
Öğretmen (1/4):
Ocak-Haziran 39 bin 781 TL, Temmuz-Aralık 47 bin 876 TL
Başkomiser (3/1):
Ocak-Haziran 48 bin 920 TL, Temmuz-Aralık 58 bin 875 TL
Polis Memuru (8/1):
Ocak-Haziran 44 bin 292 TL, Temmuz-Aralık 53 bin 305 TL
Uzman Doktor (1/4):
Ocak-Haziran 82 bin 26 TL, Temmuz-Aralık 98 bin 718 TL
Hemşire (5/1):
Ocak-Haziran 40 bin 179 TL, Temmuz-Aralık 48 bin 355 TL
Mühendis (1/4):
Ocak-Haziran 50 bin 869 TL, Temmuz-Aralık 61 bin 221 TL
Teknisyen (11/1):
Ocak-Haziran 35 bin 490 TL, Temmuz-Aralık 42 bin 712 TL
Profesör (1/4):
Ocak-Haziran 72 bin 422 TL, Temmuz-Aralık 87 bin 160 TL
Araştırma Görevlisi (7/1):
Ocak-Haziran 48 bin 3 TL, Temmuz-Aralık 57 bin 772 TL
Vaiz (1/4):
Ocak-Haziran 41 bin 582 TL, Temmuz-Aralık 50 bin 44 TL
Avukat (1/4):
Ocak-Haziran 47 bin 823 TL, Temmuz-Aralık 57 bin 555 TL