https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/milyonlarin-gozu-3-temmuzda-en-dusuk-maaslar-da-degisiyor-memur-ve-emekliler-ne-kadar-zam-alacak-1085392297.html

Milyonların gözü 3 Temmuz'da, en düşük maaşlar da değişiyor: Memur ve emekliler ne kadar zam alacak?

Milyonların gözü 3 Temmuz'da, en düşük maaşlar da değişiyor: Memur ve emekliler ne kadar zam alacak?

Sputnik Türkiye

Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği ara dönem zam oranı, 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon rakamlarıyla belli olacak. Peki, en düşük emekli maaşı... 01.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-01T07:24+0300

2024-07-01T07:24+0300

2024-07-01T07:48+0300

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Milyonlarca memur ve emekli, Temmuz ayında açıklanacak enflasyon verileri ile zam oranlarını netleştirecek. Uzmanlar, zam oranlarının belirlenmesinde enflasyon farkının önemli rol oynayacağını belirtiyor. Tüm gözler 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. TÜİK, haziran ayı tüketici fiyatları verisini açıklayarak yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon oranını duyuracak. Bu gelişme, memur ve emeklilerin alacağı enflasyon farkını netleştirecek.Enflasyon farkı ne kadar olacak?Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcı Anketi'ne göre, 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25.81 olarak tahmin ediliyor. Ocak ve Mayıs ayları arasında açıklanan enflasyon verilerine göre, yüzde 22.72'lik enflasyon farkı oluştu. Haziran ayı enflasyonunun yüzde 2.50 ile yüzde 3 arasında olması bekleniyor. Bu durumda, SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 25-26 aralığında zam alacak. Ancak, memur emeklileri toplu sözleşme gereği 5 puan daha az zam farkı alacaklar.Uzman görüşleri: Zam oranları eşitlenecek mi?Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, Milliyet'e verdiği röportajda memur emeklilerinin yüzde 5 puan kayıplarını vurgularken, Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, memur ve SSK, Bağkur emeklilerinin zam oranlarının eşitleneceğini öngörüyor. Yılmaz’a göre, memurlar yüzde 20.34, SSK ve Bağkur emeklileri ise yüzde 25.81 oranında zam alacak.En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?Hazine tarafından desteklenen en düşük emekli maaşı şu an 10 bin TL. Enflasyon oranlarına göre bu maaşın yüzde 25 civarında bir zamla 12.500 TL'ye çıkması bekleniyor. Ancak mevcut ekonomik koşullar gereği bu rakamın asgari ücret seviyesine ulaşması olası görünmüyor.Memur Temmuz zammı nasıl hesaplanacak?Memur ve memur emeklileri, yılın ilk altı ayı için yüzde 15 toplu sözleşme zammı almıştı. Haziran enflasyonu tahminlerine göre, 6 aylık enflasyon yüzde 25.81 olacak. Bu durumda memurlar, yüzde 6,40 enflasyon farkıyla birlikte toplamda yüzde 20.35 zam alacak.En düşük memur maaşı ne kadar olacak?Mevcut tahminlere göre, en düşük memur maaşı 32 bin 861 TL’den 39 bin 548 TL’ye yükselecek.Örnek Memur Maaşları:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/bugun-resmen-uygulamaya-baslandi-kredi-kartlari-icin-2-yil-sonra-degisiklik--1085392927.html

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