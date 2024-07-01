Bugün resmen uygulamaya başlandı: Kredi kartları için 2 yıl aradan sonra değişiklik

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Hamas siyasi ofisini taşımayı planlıyor
09:04
1 dk
ÖZEL HABER
Dr. Gökhan Çınkara: Avrupa halkları Rusya ile yeni bir anlaşma düzeyine geçilmesini istedi
09:19
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:31
7 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Biden, Rusya’ya yönelik yaptırımlarda daha ileriye gidemiyor
09:49
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Canan Karatay 'kelliğe yol açıyor' diyerek uyardı
11:10
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
11:18
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: Batı'nın sermaye birikimi zaten gasp üzerine kurulu
12:10
8 dk
SESLİ HABER
TDK cinsiyetçi ifadeleri kaldırmaya hazırlanıyor
12:24
1 dk
SESLİ HABER
AYM’den emeklileri ilgilendiren karar
12:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Vatandaşın belini büken vergileri kimler getirdi?
18:08
10 dk
SESLİ HABER
Çin'den dünyada ilk: Oradan örnek getirdi
18:40
2 dk
SESLİ HABER
Ronaldo ile selfie çekildi, turnuvadan men edildi
18:50
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanından BRICS yorumu: ABD kendini izole etti
19:04
3 dk
ÖZEL HABER
Dr. Gökhan Çınkara: Avrupa halkları Rusya ile yeni bir anlaşma düzeyine geçilmesini istedi
19:16
5 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: Batı'nın sermaye birikimi zaten gasp üzerine kurulu
19:31
8 dk
SESLİ HABER
Otomotiv sektöründe önemli karar
19:50
2 dk
SESLİ HABER
AB’den vize açıklaması: Daha ağır bir boyuta evrilebilir
20:05
2 dk
SESLİ HABER
Bolivya'daki darbenin arka planında o maden rezervi mi var?
20:16
3 dk
SESLİ HABER
Putin'in Vietnam ziyaretindeki kritik detay
20:31
2 dk
SESLİ HABER
Wikileaks sayesinde dünya neler öğrendi?
20:42
5 dk
SESLİ HABER
Sağlık Bakanlığı'ndan aşırı sıcak uyarısı
21:16
3 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanından BRICS yorumu: ABD kendini izole etti
21:30
3 dk
SESLİ HABER
Rus vekil: BRICS geleceğe bakıyor
21:44
2 dk
SESLİ HABER
ABD'nin Pasifik hamleleri sürüyor: Yeni anlaşma imzalandı
21:53
1 dk
ÖZEL HABER
Öğretmene şiddeti önlemenin yolları neler?
22:03
5 dk
SESLİ HABER
İşverene 'ücret farkı' uyarısı
22:21
3 dk
SESLİ HABER
Yüksek promosyon için tarih verildi
22:36
3 dk
SESLİ HABER
ABD'nin misket bombası ikiyüzlülüğü
22:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Fransa'nın artık sağa doğru iyice kaydığını anlıyoruz'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye’de memur sayısı tartışması
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/bugun-resmen-uygulamaya-baslandi-kredi-kartlari-icin-2-yil-sonra-degisiklik--1085392927.html
Bugün resmen uygulamaya başlandı: Kredi kartları için 2 yıl aradan sonra değişiklik
Bugün resmen uygulamaya başlandı: Kredi kartları için 2 yıl aradan sonra değişiklik
Sputnik Türkiye
Kredi kartı kullanan milyonlarca kişiyi ilgilendiren değişiklik bugün yürürlüğe girdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kararıyla, kredi... 01.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-01T07:43+0300
2024-07-01T08:37+0300
ekonomi
kredi kartı
kredi
kredi notu
kredi borcu
kredi kartı limiti
temassız ödeme
temassız mastercard
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103153/53/1031535336_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_71522f97d06cedb6f0d4ae5184023e7d.jpg
Geçen yıla göre yüzde 33 oranında artan temassız ödeme işlemleri, 2 yıl aradan sonra yeniden düzenleniyor. BDDK’nın Nisan ayında bankalara gönderdiği yazıya göre, bugünden itibaren kredi kartlarıyla şifresiz temassız ödeme limiti bin 500 TL olacak. Temassız işlem limiti en son 1 Temmuz 2022'de 750 TL’ye çıkarılmıştı.Pandemiyle birlikte temassız ödemeler arttı2020 yılında koronavirüs salgınının etkisiyle temassız ödeme yöntemlerine talep arttı. Tüketicilerin hijyen hassasiyeti, güvenli ödeme yöntemlerine yönelimi hızlandırdı.Kart kullanımında artış yaşandıBankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 2023 yılı Mayıs ayında kredi kartı sayısında yüzde 15, banka kartı sayısında yüzde 8, ön ödemeli kart sayısında ise yüzde 21 artış kaydedildi. Toplam kart sayısı 409,5 milyona ulaştı ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 arttı.Mayıs ayında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam ödeme tutarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 103 artarak 1.273 milyar TL oldu. Bu ödemelerin 1.072,9 milyar TL’si kredi kartları, 176.7 milyar TL’si banka kartları, 23.4 milyar TL’si ise ön ödemeli kartlarla gerçekleştirildi.Kartlı ödemelerde büyüme oranıKredi kartıyla yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 111, banka kartıyla yapılan ödemelerde yüzde 64, ön ödemeli kartlarla yapılan ödemelerde ise yüzde 129 oldu. Mayıs ayında toplam ödeme adedi yüzde 22 artarak 1.58 milyar adede ulaştı. Bu ödemelerin 897.7 milyon adedi kredi kartları, 569.2 milyon adedi banka kartları, 118 milyon adedi ise ön ödemeli kartlarla yapıldı.Temassız ödemelerde yüzde 33 artışKredi kartlarıyla yapılan temassız ödemelerde geçen yıla göre yüzde 25, banka kartlarıyla yapılan temassız ödemelerde yüzde 13, ön ödemeli kartlarla yapılan temassız ödemelerde ise yüzde 46 artış yaşandı. İnternetten kartlı ödemeler yüzde 108 artarak 374.3 milyar TL’ye yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı yüzde 29 oldu.Mayıs ayında temassız ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artarak 1.028,2 milyon adede ulaştı. Temassız ödeme tutarı ise yüzde 137 artarak 377.6 milyar TL oldu. Mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden yaklaşık 4’ü temassız gerçekleşti.Bu değişiklikler, kredi kartı kullanıcılarının ödeme alışkanlıklarını kolaylaştıracak ve güvenli ödeme seçeneklerini artıracak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/ev-sahipleri-ve-kiracilar-icin-kritik-donem-basladi-sinir-kalkti-zam-orani-neye-gore-belirlenecek-1085393981.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103153/53/1031535336_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_a4d7130f2a729fa0974375610e7a6dce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kredi kartı, kredi kartı faiz hesaplama, kredi kartı düzenlemesi, temassız ödeme limiti, yeni temassız ödeme limiti, temassız işlem limiti, temassız işlem limiti ne kadar, temassız işlem limiti artırma, temassız işlem limiti 2024, temassız işlem limiti günlük mü aylık mı
kredi kartı, kredi kartı faiz hesaplama, kredi kartı düzenlemesi, temassız ödeme limiti, yeni temassız ödeme limiti, temassız işlem limiti, temassız işlem limiti ne kadar, temassız işlem limiti artırma, temassız işlem limiti 2024, temassız işlem limiti günlük mü aylık mı

Bugün resmen uygulamaya başlandı: Kredi kartları için 2 yıl aradan sonra değişiklik

07:43 01.07.2024 (güncellendi: 08:37 01.07.2024)
© AAKredi kartı
Kredi kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2024
© AA
Abone ol
Kredi kartı kullanan milyonlarca kişiyi ilgilendiren değişiklik bugün yürürlüğe girdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kararıyla, kredi kartı temassız işlem limit yükseltildi. Bu karar, şifre gerektirmeden yapılan temassız ödemelerde önemli bir dönüm noktası oluşturuyor. Peki, temassız işlem limiti ne kadar oldu?
Geçen yıla göre yüzde 33 oranında artan temassız ödeme işlemleri, 2 yıl aradan sonra yeniden düzenleniyor. BDDK’nın Nisan ayında bankalara gönderdiği yazıya göre, bugünden itibaren kredi kartlarıyla şifresiz temassız ödeme limiti bin 500 TL olacak. Temassız işlem limiti en son 1 Temmuz 2022'de 750 TL’ye çıkarılmıştı.

Pandemiyle birlikte temassız ödemeler arttı

2020 yılında koronavirüs salgınının etkisiyle temassız ödeme yöntemlerine talep arttı. Tüketicilerin hijyen hassasiyeti, güvenli ödeme yöntemlerine yönelimi hızlandırdı.

Kart kullanımında artış yaşandı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 2023 yılı Mayıs ayında kredi kartı sayısında yüzde 15, banka kartı sayısında yüzde 8, ön ödemeli kart sayısında ise yüzde 21 artış kaydedildi. Toplam kart sayısı 409,5 milyona ulaştı ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 arttı.
Mayıs ayında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam ödeme tutarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 103 artarak 1.273 milyar TL oldu. Bu ödemelerin 1.072,9 milyar TL’si kredi kartları, 176.7 milyar TL’si banka kartları, 23.4 milyar TL’si ise ön ödemeli kartlarla gerçekleştirildi.

Kartlı ödemelerde büyüme oranı

Kredi kartıyla yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 111, banka kartıyla yapılan ödemelerde yüzde 64, ön ödemeli kartlarla yapılan ödemelerde ise yüzde 129 oldu. Mayıs ayında toplam ödeme adedi yüzde 22 artarak 1.58 milyar adede ulaştı. Bu ödemelerin 897.7 milyon adedi kredi kartları, 569.2 milyon adedi banka kartları, 118 milyon adedi ise ön ödemeli kartlarla yapıldı.

Temassız ödemelerde yüzde 33 artış

Kredi kartlarıyla yapılan temassız ödemelerde geçen yıla göre yüzde 25, banka kartlarıyla yapılan temassız ödemelerde yüzde 13, ön ödemeli kartlarla yapılan temassız ödemelerde ise yüzde 46 artış yaşandı. İnternetten kartlı ödemeler yüzde 108 artarak 374.3 milyar TL’ye yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı yüzde 29 oldu.
Mayıs ayında temassız ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artarak 1.028,2 milyon adede ulaştı. Temassız ödeme tutarı ise yüzde 137 artarak 377.6 milyar TL oldu. Mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden yaklaşık 4’ü temassız gerçekleşti.
Bu değişiklikler, kredi kartı kullanıcılarının ödeme alışkanlıklarını kolaylaştıracak ve güvenli ödeme seçeneklerini artıracak.
Ev, bina, site, tokalaşma - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2024
EKONOMİ
Ev sahipleri ve kiracılar için kritik dönem başladı, sınır kalktı: Zam oranı neye göre belirlenecek?
08:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала