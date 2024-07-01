https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/bugun-resmen-uygulamaya-baslandi-kredi-kartlari-icin-2-yil-sonra-degisiklik--1085392927.html

Bugün resmen uygulamaya başlandı: Kredi kartları için 2 yıl aradan sonra değişiklik

Bugün resmen uygulamaya başlandı: Kredi kartları için 2 yıl aradan sonra değişiklik

Sputnik Türkiye

Kredi kartı kullanan milyonlarca kişiyi ilgilendiren değişiklik bugün yürürlüğe girdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kararıyla, kredi... 01.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-01T07:43+0300

2024-07-01T07:43+0300

2024-07-01T08:37+0300

ekonomi

kredi kartı

kredi

kredi notu

kredi borcu

kredi kartı limiti

temassız ödeme

temassız mastercard

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Geçen yıla göre yüzde 33 oranında artan temassız ödeme işlemleri, 2 yıl aradan sonra yeniden düzenleniyor. BDDK’nın Nisan ayında bankalara gönderdiği yazıya göre, bugünden itibaren kredi kartlarıyla şifresiz temassız ödeme limiti bin 500 TL olacak. Temassız işlem limiti en son 1 Temmuz 2022'de 750 TL’ye çıkarılmıştı.Pandemiyle birlikte temassız ödemeler arttı2020 yılında koronavirüs salgınının etkisiyle temassız ödeme yöntemlerine talep arttı. Tüketicilerin hijyen hassasiyeti, güvenli ödeme yöntemlerine yönelimi hızlandırdı.Kart kullanımında artış yaşandıBankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 2023 yılı Mayıs ayında kredi kartı sayısında yüzde 15, banka kartı sayısında yüzde 8, ön ödemeli kart sayısında ise yüzde 21 artış kaydedildi. Toplam kart sayısı 409,5 milyona ulaştı ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 arttı.Mayıs ayında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam ödeme tutarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 103 artarak 1.273 milyar TL oldu. Bu ödemelerin 1.072,9 milyar TL’si kredi kartları, 176.7 milyar TL’si banka kartları, 23.4 milyar TL’si ise ön ödemeli kartlarla gerçekleştirildi.Kartlı ödemelerde büyüme oranıKredi kartıyla yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 111, banka kartıyla yapılan ödemelerde yüzde 64, ön ödemeli kartlarla yapılan ödemelerde ise yüzde 129 oldu. Mayıs ayında toplam ödeme adedi yüzde 22 artarak 1.58 milyar adede ulaştı. Bu ödemelerin 897.7 milyon adedi kredi kartları, 569.2 milyon adedi banka kartları, 118 milyon adedi ise ön ödemeli kartlarla yapıldı.Temassız ödemelerde yüzde 33 artışKredi kartlarıyla yapılan temassız ödemelerde geçen yıla göre yüzde 25, banka kartlarıyla yapılan temassız ödemelerde yüzde 13, ön ödemeli kartlarla yapılan temassız ödemelerde ise yüzde 46 artış yaşandı. İnternetten kartlı ödemeler yüzde 108 artarak 374.3 milyar TL’ye yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı yüzde 29 oldu.Mayıs ayında temassız ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artarak 1.028,2 milyon adede ulaştı. Temassız ödeme tutarı ise yüzde 137 artarak 377.6 milyar TL oldu. Mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden yaklaşık 4’ü temassız gerçekleşti.Bu değişiklikler, kredi kartı kullanıcılarının ödeme alışkanlıklarını kolaylaştıracak ve güvenli ödeme seçeneklerini artıracak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/ev-sahipleri-ve-kiracilar-icin-kritik-donem-basladi-sinir-kalkti-zam-orani-neye-gore-belirlenecek-1085393981.html

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