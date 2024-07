https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/kremlinden-le-penin-kazandigi-zafere-iliskin-degerlendirme-avrupadaki-egilimleri-yansitiyor-1085407830.html

Kremlin'den Le Pen'in kazandığı zafere ilişkin değerlendirme: 'Avrupa'daki eğilimleri yansıtıyor'

Kremlin'den Le Pen'in kazandığı zafere ilişkin değerlendirme: 'Avrupa'daki eğilimleri yansıtıyor'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransa'da yapılan erken genel seçimin ilk turunu sağcı Marine Le Pen'in Ulusal Birlik Partisi'nin önde tamamlamasını 'Avrupa'daki eğilimlerin yansıması' olarak niteledi.Peskov, Rusya'nın Fransa'daki seçimlerin sonuçlarına nasıl baktığının sorulması karşısında "Elbette bu seçimlerin gidişatını çok dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. Daha önce Fransa da dahil bir dizi Avrupa ülkesinde ortaya çıkan eğilimler teyit ediliyor" dedi.Peskov, Fransız seçmenlerin tercihlerinin büyük oranda belli olmasına rağmen ikinci turun yapılmasını bekleyeceklerini kaydetti.Fransa İçişleri Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre Ulusal Birlik oyların yüzde 33.4'ünü alırken Yeni Halk Cephesi yüzde 27.98'de, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u destekleyen merkez blok yüzde 20.76'da kaldı.Le Pen'in kazandığı zaferin ardından, sağcı siyasetçinin politikalarına karşı çıkan çok sayıda kişi sokaklara çıkarak protesto gösterileri düzenledi.Seçimlerin ikinci turu 7 Temmuz'da gerçekleşecek.'Ukrayna'da çözüm için her türlü diyaloğa hazırız'Peskov, Rusya'nın Ukrayna meselesinin çözümü ile ilgili her türlü diyaloğa açık olduğunu söyledi."Rusya, Ukrayna ile arabulucular aracılığıyla müzakere yürütmeye hazır mı?" sorusuna Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, belirlenen hedeflere ulaşılması için her türlü iletişim ve diyaloğa açık olduğunu defalarca söyledi. Putin buna açık ve bunu defalarca dile getirdi" yanıtını verdi.'Kiev'in Belarus sınırına asker göndermesi endişe verici'Peskov, Ukrayna'nın Belarus sınırına asker gönderme kararı almasının hem Moskova hem de Minsk için endişe verici olduğunu kaydetti.Kremlin Sözcüsü, "Belarus müttefik ülke, istihbarat servisleri de dahil tüm ilgili kurumlar nezdinde özel diyalog formatlarımız var. Savunma bakanlıklarımız da sürekli temas halinde. Dolayısıyla bu sadece Minsk için değil, Moskova için de bir endişe nedeni" ifadelerini kullandı.'Orta menzilli füzelerin üretimi ve konuşlandırılmasına ilişkin detay vermeyeceğiz'Rusya lideri Vladimir Putin'in ABD'nin adımlarına cevaben orta ve kısa menzilli füze sistemlerinin üretimine başlanması gerektiği yönündeki açıklaması da basın toplantısında gündeme geldi.Gazeteciler Rusya'nın bu tür sistemlerin hangi bölgelere konuşlandırıldığına dair bilgi verip vermeyeceğinin sorulması üzerine Kremlin Sözcüsü, bunun son derece hassas bir konu olduğunu ve bununla ilgili detaylı bilgi verilmeyeceğini vurguladı.Rusya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle yaptığı toplantıda Putin, Rusya'nın orta ve kısa menzilli kara tabanlı füzeler üretmeye başlaması ve bunların konuşlandırılması konusunda ABD'nin eylemleriyle orantılı kararlar alması gerektiğini söylemişti.Putin, “Her halükarda buna tepki vermemiz ve bundan sonra bu yönde ne yapmamız gerektiğine dair kararlar almamız gerekiyor. Görünüşe göre, bu saldırı sistemlerini üretmeye başlamamız ve daha sonra, fiili duruma göre, güvenliğimizi sağlamak için bunları nereye konuşlandıracağımıza karar vermemiz gerekiyor” demişti.

