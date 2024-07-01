https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/fransada-le-penin-zaferi-sonrasi-bircok-kentte-sokaklar-karisti-1085397304.html

Fransa'da Le Pen'in zaferi sonrası birçok kentte sokaklar karıştı

Fransa'da Le Pen'in zaferi sonrası birçok kentte sokaklar karıştı

Sputnik Türkiye

Fransa'da erken genel seçimin ilk turunu sağcı Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlik (RN) yüzde 33.4 ile önde tamamladı. Le Pen'in zaferi sonrası birçok... 01.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-01T10:19+0300

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Fransa İçişleri Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre Ulusal Birlik oyların yüzde 33.4'ünü alırken Yeni Halk Cephesi yüzde 27.98'de, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u destekleyen merkez blok yüzde 20.76'da kaldı.Cumhuriyetçilerin yüzde 6.56'yla 4. sırada yer aldığı seçimlerde diğer siyasi güçlerin oylarının toplamı yüzde 3.67 olarak kaydedildi.Seçimlerin ikinci turu 7 Temmuz'da gerçekleşecek.Binlerce kişi protesto için sokağa çıktıLe Pen'in kazandığı zaferin ardından, sağcı siyasetçinin politikalarına karşı çıkan çok sayıda kişi sokaklara çıkarak protesto gösterileri düzenledi.Huffington Post France, "Parlamento seçimlerinin birinci turunda çoğunluğu elde eden aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi aleyhinde düzenlenen gösteri, binlerce kişiyi Paris'in merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda topladı. Bu kişileri öfke ve üzüntü bir araya getirdi" ifadelerini kullandı.Haberde, bazı protestocuların mağaza ve kafelere saldırdığı, çöp kutularını devirip ateşe verdiği, polisle çatıştığı belirtildi.Lyon kentinde valilik, göstericilerin sayısının 800 civarında olduğunu, protestocuların aşırı sağ görüşe karşı olan anti-faşist ve aşırı sol grupların çağrısı üzerine toplandığını bildirdi. Bazı eylemciler, Lyon'un 1. bölgesindeki belediye binasına girmek için teşebbüste bulundu fakat başarısız oldu. Polis, Cumhuriyet Sokağı'ndaki göstericilere biber gazıyla müdahale etti.Lille kentindeki gösteriye yaklaşık 400 protestocu katılırken, Rennes'te yaklaşık 150 kişi Le Pen'in zaferine tepkisini göstermek için sokağa çıktı. 20minutes haber sitesiyse, Rennes'te 300 kişinin gösterilere katıldığını, protestocuların anti-faşist şarkılar söyleyip çöp tenekelerini ateşe verdiğini aktardı.Fransa'da erken seçim kararıFransa'da son 3 seçimdir oylarını artırmaya devam eden Ulusal Birlik Partisi, en son 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde yüzde 31.4 ile açık farkla ilk sıraya yerleşmiş, bunun üzerine Cumhurbaşkanı Macron, meclisi feshederek ilk turu 30 Haziran, ikinci turu 7 Temmuz'da olmak üzere erken seçime gitme kararı almıştı.Ülkede sağ partilerin yükselişi protestolara neden olmuş, çok sayıda kentte gösteriler düzenlenmişti. Fransa’da merkez partilerden birçok isim sağa karşı işbirliği yapılması çağrısında bulunmuş ve sol yelpazedeki Sosyalist Parti (PS), Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Yeşiller (EELV) ve Fransa Komünist Partisi (PCF) birlikte hareket edeceklerini açıklayarak Yeni Halk Cephesi İttifakı adı altında seçime girme kararı almıştı.Görev süresi Nisan 2027'de dolacak olan Cumhurbaşkanı Macron, Ulusal Birlik Partisi'nin mecliste çoğunluk sağlaması halinde bile istifa etmeyeceğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/fransada-secim-heyecani-ilk-turu-asiri-sag-kazandi-1085387766.html

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