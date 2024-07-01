https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/engelliye-aracta-tanim-degisiyor-vergi-paketi-bugun-reel-sektore-anlatilacak-1085395368.html
Engelliye araçta ‘tanım’ değişiyor: Vergi paketi bugün reel sektöre anlatılacak
Engelliye araçta ‘tanım’ değişiyor: Vergi paketi bugün reel sektöre anlatılacak
Sputnik Türkiye
Vergi paketi bugün reel sektöre anlatılacak. Paketin ilk haline göre birçok maddenin çıkarıldığı dile getirilirken, çok uluslu şirketlere asgari kurumlar... 01.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-01T09:37+0300
2024-07-01T09:37+0300
2024-07-01T09:37+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
engelli
araç
otomobil
vergi
vergi borcu
mehmet şimşek
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/15/1073790309_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e94c96f14d1e34205b5c1aa7c5e0fcc7.jpg
Vergi paketinden ayrıntılar gelmeye devam ediyor.Bazı düzenlemeler çıkarılırken, engelli araç satışına ilişkin sınırlamayı içeren düzenlemenin paketteki yerini koruduğu kaydedildi. Milliyet'te yer alan habere göre kaynaklar engelli araç satışının yılın ilk aylarında tüm satışlar içindeki payının yüzde 30 civarında olduğunu söyledi. 2024 yılında engelli araç almak için belirlenen sınır 1 milyon 591 bin 200 lira. Engellilik derecesi yüzde 90 veya daha fazla olanlar için 5 yılda bir kez olmak üzere ÖTV’den bu sınırın altında kalanlar ÖTV’den muaf tutuluyor.5 yıldan 20 yıla çıkma teklifiGelir İdaresi Başkanlığı’nın vergi paketinde engelli araç satışına ilişkin yaptığı önerilerde; “istisnadan yararlanma süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkarılması, taşıtların veraset yoluyla intikalinde istisnaya konu vergilerin mirasçılar tarafından ödenmesi, her sene yeniden değerleme oranında artan tutarın (araç satış bedelinin), yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılması” gibi maddeler var.Nakit destek verilmesiİkinci bir alternatifte ise ÖTV Kanunundaki istisnanın kaldırılması teşvikin sosyal yardım şeklinde yapılması öneriliyor. Engellilerin gelir durumları ve alınacak taşıtların yerli olması gibi kriterler esas alınarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından nakit destek verilmesi düşünülüyor. Bu çalışmalarla birlikte araç alabilecek engellilere yönelik tanımla ilgili de bir çalışma yapıldığı öğrenildi. Tanımın kapsamının daraltılarak daha az engelli taşıtı alınmasının yolları aranıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/turkiye-gri-listeden-cikti-dolar-ve-borsada-beklenti-degisti-yeni-fiyatlama-araligina-giriyoruz-1085395224.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/15/1073790309_51:0:699:486_1920x0_80_0_0_3f2e2ff4a0d7cbe4e4fc9c4d64dfe1a5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
engelli araç alma şartı,engelli araç verg, düzenlemesi,engelli araç alma şartları
engelli araç alma şartı,engelli araç verg, düzenlemesi,engelli araç alma şartları
Engelliye araçta ‘tanım’ değişiyor: Vergi paketi bugün reel sektöre anlatılacak
Vergi paketi bugün reel sektöre anlatılacak. Paketin ilk haline göre birçok maddenin çıkarıldığı dile getirilirken, çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi, yurtiçi firmalara asgari kurumlar vergisi, asgari gelir vergisi gibi uygulamalar reel sektöre anlatılacak.
Vergi paketinden ayrıntılar gelmeye devam ediyor.
Bazı düzenlemeler çıkarılırken, engelli araç satışına ilişkin sınırlamayı içeren düzenlemenin paketteki yerini koruduğu kaydedildi. Milliyet'te yer alan habere göre kaynaklar engelli araç satışının yılın ilk aylarında tüm satışlar içindeki payının yüzde 30 civarında olduğunu söyledi. 2024 yılında engelli araç almak için belirlenen sınır 1 milyon 591 bin 200 lira. Engellilik derecesi yüzde 90 veya daha fazla olanlar için 5 yılda bir kez olmak üzere ÖTV’den bu sınırın altında kalanlar ÖTV’den muaf tutuluyor.
5 yıldan 20 yıla çıkma teklifi
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın vergi paketinde engelli araç satışına ilişkin yaptığı önerilerde; “istisnadan yararlanma süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkarılması, taşıtların veraset yoluyla intikalinde istisnaya konu vergilerin mirasçılar tarafından ödenmesi, her sene yeniden değerleme oranında artan tutarın (araç satış bedelinin), yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılması” gibi maddeler var.
İkinci bir alternatifte ise ÖTV Kanunundaki istisnanın kaldırılması teşvikin sosyal yardım şeklinde yapılması öneriliyor. Engellilerin gelir durumları ve alınacak taşıtların yerli olması gibi kriterler esas alınarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından nakit destek verilmesi düşünülüyor. Bu çalışmalarla birlikte araç alabilecek engellilere yönelik tanımla ilgili de bir çalışma yapıldığı öğrenildi. Tanımın kapsamının daraltılarak daha az engelli taşıtı alınmasının yolları aranıyor.