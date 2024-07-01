https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/engelliye-aracta-tanim-degisiyor-vergi-paketi-bugun-reel-sektore-anlatilacak-1085395368.html

Engelliye araçta ‘tanım’ değişiyor: Vergi paketi bugün reel sektöre anlatılacak

Engelliye araçta ‘tanım’ değişiyor: Vergi paketi bugün reel sektöre anlatılacak

Sputnik Türkiye

Vergi paketi bugün reel sektöre anlatılacak. Paketin ilk haline göre birçok maddenin çıkarıldığı dile getirilirken, çok uluslu şirketlere asgari kurumlar... 01.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-01T09:37+0300

2024-07-01T09:37+0300

2024-07-01T09:37+0300

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

engelli

araç

otomobil

vergi

vergi borcu

mehmet şimşek

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Vergi paketinden ayrıntılar gelmeye devam ediyor.Bazı düzenlemeler çıkarılırken, engelli araç satışına ilişkin sınırlamayı içeren düzenlemenin paketteki yerini koruduğu kaydedildi. Milliyet'te yer alan habere göre kaynaklar engelli araç satışının yılın ilk aylarında tüm satışlar içindeki payının yüzde 30 civarında olduğunu söyledi. 2024 yılında engelli araç almak için belirlenen sınır 1 milyon 591 bin 200 lira. Engellilik derecesi yüzde 90 veya daha fazla olanlar için 5 yılda bir kez olmak üzere ÖTV’den bu sınırın altında kalanlar ÖTV’den muaf tutuluyor.5 yıldan 20 yıla çıkma teklifiGelir İdaresi Başkanlığı’nın vergi paketinde engelli araç satışına ilişkin yaptığı önerilerde; “istisnadan yararlanma süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkarılması, taşıtların veraset yoluyla intikalinde istisnaya konu vergilerin mirasçılar tarafından ödenmesi, her sene yeniden değerleme oranında artan tutarın (araç satış bedelinin), yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılması” gibi maddeler var.Nakit destek verilmesiİkinci bir alternatifte ise ÖTV Kanunundaki istisnanın kaldırılması teşvikin sosyal yardım şeklinde yapılması öneriliyor. Engellilerin gelir durumları ve alınacak taşıtların yerli olması gibi kriterler esas alınarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından nakit destek verilmesi düşünülüyor. Bu çalışmalarla birlikte araç alabilecek engellilere yönelik tanımla ilgili de bir çalışma yapıldığı öğrenildi. Tanımın kapsamının daraltılarak daha az engelli taşıtı alınmasının yolları aranıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/turkiye-gri-listeden-cikti-dolar-ve-borsada-beklenti-degisti-yeni-fiyatlama-araligina-giriyoruz-1085395224.html

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