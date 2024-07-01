Türkiye gri listeden çıktı, dolar ve borsada beklenti değişti: 'Yeni fiyatlama aralığına giriyoruz'
Dolar Euro
Abone ol
Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye’yi gri listeden çıkardı. Peki gri listeden çıkarılmanın Türkiye’ye avantajı ne, dolar ve borsada beklentiler ne yönde değişti?
BLG Finansal Danışmanlık ve Kurucu Ortağı Belgin Maviş, Türkiye'nin gri listeden çıkışının etkilerini milliyet.com.tr’ye anlattı.
Maviş konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
“Gri listeden çıkılması yani mali konularda kara para aklanması ve terörizmle mücadele kapsamı içerisinde para akışlarının bir yasal çerçeve şeklinde düzenlenmesi noktasında Türkiye üç yıl sonra kriterlerin 39’unu karşılayarak yeniden gri listeden çıkmayı başardı.
Borsada yeni tahmin
"Endekste geri çekilmelerde 10 bin 500 – 10 bin 250 puan destekleri önemli. 10 bin 250’nin altında satış baskısı artabilir ancak bu biraz daha zayıf bir ihtimal. Yukarı yönlü hareketlenmelerde 11 bin puan seviyeleri önemli bir direnç noktasıdır. Şu anda borsada mevcut para girişi artarsa bu seviyelere geçilebilir. Şu an için 11 bin puan seviyelerinin üzerinde kalıcılığın sağlanması zor. Ancak borsaya para girişi endeksi yukarı yönlü destekleyecek bir seviyede olursa 11 bin 300 puan ilk hedef seviyemiz olacaktır."
Dolarda beklenti ne?
"Dolar tarafında uzun suredir 32.30 seviyesindeki yatay hareketler geçtiğimiz haftanın son işlem günlerinde gelen alımlarla 33 TL seviyelerini zorlamıştı. Dikkatimizi bu noktada ikiye ayırmalıyız. Birincisi tahvil tarafındaki hareketler, diğeri ise döviz tarafındaki hareketlerdir. Genellikle yabancının ülkeye girişi esnasında dövizde yukarı yönlü hareketler görmemiz mümkündü. Dolar/TL tarafında kısa süreli yükselişleri görmemiz söz konusu olabilir. Dolar/TL tarafında 33.50-33.80 bandı önemli direnç noktalarıdır. Buraya doğru ataklar yeni alımlarla desteklenmezse yükseliş sınırlı kalabilir. Demek ki o zaman 33.00-33.50 bandında yeni fiyatlama aralığına giriyoruz diyebiliriz."
28 Haziran , 22:42