Türkiye gri listeden çıktı, dolar ve borsada beklenti değişti: 'Yeni fiyatlama aralığına giriyoruz'

"Endekste geri çekilmelerde 10 bin 500 – 10 bin 250 puan destekleri önemli. 10 bin 250’nin altında satış baskısı artabilir ancak bu biraz daha zayıf bir ihtimal. Yukarı yönlü hareketlenmelerde 11 bin puan seviyeleri önemli bir direnç noktasıdır. Şu anda borsada mevcut para girişi artarsa bu seviyelere geçilebilir. Şu an için 11 bin puan seviyelerinin üzerinde kalıcılığın sağlanması zor. Ancak borsaya para girişi endeksi yukarı yönlü destekleyecek bir seviyede olursa 11 bin 300 puan ilk hedef seviyemiz olacaktır."