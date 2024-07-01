https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligindan-kayserideki-taciz-iddialarina-yonelik-aciklama-1085400812.html

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Kayseri'deki taciz iddialarına yönelik açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Kayseri'deki taciz iddialarına yönelik açıklama

Sputnik Türkiye

Kayseri'de dün yaşanan ve karışıklık çıkmasına sebep olan taciz iddiaları ardından bakanlıktan açıklama geldi. 01.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-01T11:35+0300

2024-07-01T11:35+0300

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türkiye

kayseri

taciz

cinsel taciz

suriyeli

suriyeli mülteci çocuk

suriyeli mülteciler

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

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Kayseri'deki 'taciz' iddialarının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık açıklamasında mağdur çocuk ve ailesinin devlet korumasına alındığını belirtti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında 'Kayseri'de 7 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğa taciz iddiası' şeklinde yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Olayın emniyet birimlerine intikal ettiği anda İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Mağdur çocuk, kardeşleri ve anne emniyetteki işlemlerin ardından devlet korumasına alınmıştır. Uzman ekiplerimiz tarafından çocuğa ve ailesine yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak suçlunun en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız" denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/iyi-parti-genel-baskani-dervisoglundan-kayserideki-taciz-iddialarina-iliskin-ilk-aciklama--1085397936.html

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kayseri, taciz, cinsel taciz, suriyeli, suriyeli mülteci çocuk, suriyeli mülteciler, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı