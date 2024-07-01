https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligindan-kayserideki-taciz-iddialarina-yonelik-aciklama-1085400812.html
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Kayseri'deki taciz iddialarına yönelik açıklama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Kayseri'deki taciz iddialarına yönelik açıklama
Sputnik Türkiye
Kayseri'de dün yaşanan ve karışıklık çıkmasına sebep olan taciz iddiaları ardından bakanlıktan açıklama geldi. 01.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-01T11:35+0300
2024-07-01T11:35+0300
2024-07-01T11:53+0300
türkiye
kayseri
taciz
cinsel taciz
suriyeli
suriyeli mülteci çocuk
suriyeli mülteciler
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/1e/1077958313_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_919f2e5f0f3ff2c4b094c475da896633.jpg
Kayseri'deki 'taciz' iddialarının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık açıklamasında mağdur çocuk ve ailesinin devlet korumasına alındığını belirtti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında 'Kayseri'de 7 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğa taciz iddiası' şeklinde yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Olayın emniyet birimlerine intikal ettiği anda İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Mağdur çocuk, kardeşleri ve anne emniyetteki işlemlerin ardından devlet korumasına alınmıştır. Uzman ekiplerimiz tarafından çocuğa ve ailesine yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak suçlunun en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/iyi-parti-genel-baskani-dervisoglundan-kayserideki-taciz-iddialarina-iliskin-ilk-aciklama--1085397936.html
türkiye
kayseri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/1e/1077958313_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_a65eeb02adb72b2349835cfc61313423.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kayseri, taciz, cinsel taciz, suriyeli, suriyeli mülteci çocuk, suriyeli mülteciler, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
kayseri, taciz, cinsel taciz, suriyeli, suriyeli mülteci çocuk, suriyeli mülteciler, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Kayseri'deki taciz iddialarına yönelik açıklama
11:35 01.07.2024 (güncellendi: 11:53 01.07.2024)
Kayseri'de dün yaşanan ve karışıklık çıkmasına sebep olan taciz iddiaları ardından bakanlıktan açıklama geldi.
Kayseri'deki 'taciz' iddialarının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık açıklamasında mağdur çocuk ve ailesinin devlet korumasına alındığını belirtti.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında 'Kayseri'de 7 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğa taciz iddiası' şeklinde yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Olayın emniyet birimlerine intikal ettiği anda İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Mağdur çocuk, kardeşleri ve anne emniyetteki işlemlerin ardından devlet korumasına alınmıştır. Uzman ekiplerimiz tarafından çocuğa ve ailesine yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak suçlunun en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız" denildi.