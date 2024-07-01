İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Kayseri'deki taciz iddialarına ilişkin ilk açıklama

"Bu uyarılarımızı kulak ardı eden ve milyonlarca sığınmacıyı taammüden sınırlarımızdan geçirenlere sesleniyorum. Türkiye'yi göz göre göre bir uçuruma sürüklediniz, şimdi o uçurumdan düşmesini sıcak koltuklarınızdan aymazca izlemeyin. Kayseri'de yaşanan insanlık dışı olay ve sonrasında yaşanan gelişmeler üzerine ciddiyetle gereğini yapın. Bu vesileyle bir kez daha tüm siyasi partilere, tüm sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulunuyorum. Hemen şimdi ortak bir çözüm önerisi ve ortak bir siyasi irade ile müşterek bir zeminde harekete geçelim."