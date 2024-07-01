İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Kayseri'deki taciz iddialarına ilişkin ilk açıklama
© AA / Muhammed Selim KorkutataMüsavat Dervişoğlu
© AA / Muhammed Selim Korkutata
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Müsavat Dervişoğlu, mülteciler için 'milli güvenlik krizi' yorumunu yaptı.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kayseri'de bir Suriyeli'nin küçük yaştaki çocuğa taciz iddiası ardından ilk defa değerlendirmelerde bulundu.
Dervişoğlu X'te yaptığı paylaşımda bu tablonun yaşanmaması için 'iktidarı defalarca uyardıklarını' belirtti.
'Milli güvenlik tehditi'
Sığınmacı meselesinin Türkiye'nin ve Türk milletinin geleceği için varoluşsal bir milli güvenlik tehdidi olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, artık sessiz ve saklı bir işgali aşan bu meselenin topyekun bir yıkıma dönüştüğünü kaydetti.
Dervişoğlu, paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:
"Bu uyarılarımızı kulak ardı eden ve milyonlarca sığınmacıyı taammüden sınırlarımızdan geçirenlere sesleniyorum. Türkiye'yi göz göre göre bir uçuruma sürüklediniz, şimdi o uçurumdan düşmesini sıcak koltuklarınızdan aymazca izlemeyin. Kayseri'de yaşanan insanlık dışı olay ve sonrasında yaşanan gelişmeler üzerine ciddiyetle gereğini yapın. Bu vesileyle bir kez daha tüm siyasi partilere, tüm sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulunuyorum. Hemen şimdi ortak bir çözüm önerisi ve ortak bir siyasi irade ile müşterek bir zeminde harekete geçelim."
Bugün Kayseri'de yaşanan tabloyu yaşamamak için iktidarı defalarca uyardık.— Müsavat Dervişoğlu (@MDervisogluTR) June 30, 2024
Sığınmacı meselesi Türkiye’nin ve Türk milletinin geleceği için varoluşsal bir millî güvenlik tehdididir dedik.
Ve artık sessiz ve saklı bir işgali aşan bu mesele topyekûn bir yıkıma dönüşmek üzeredir.…