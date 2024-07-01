https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/10-ekim-ankara-gar-katliaminda-10-saniga-muebbet--1085411981.html
10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nda 10 sanığa müebbet hapis cezası
10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nda 10 sanığa müebbet hapis cezası
Sputnik Türkiye
10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde toplanan kalabalığa terör örgütü İŞİD tarafından düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili görülen dava sonuçlandı. 01.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-01T16:26+0300
2024-07-01T16:26+0300
2024-07-01T16:30+0300
türkiye
ankara
terör
terör örgütü
terör saldırısı
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10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde toplanan kalabalığa terör örgütü İŞİD tarafından düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili görülen davanın karar duruşması görüldü.Tutuklu 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.Erman Ekici 101 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20211010/ankara-gari-saldirisinda-olen-103-kisi-anildi-1049688620.html
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ankara, terör, terör örgütü, terör saldırısı
ankara, terör, terör örgütü, terör saldırısı
10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nda 10 sanığa müebbet hapis cezası
16:26 01.07.2024 (güncellendi: 16:30 01.07.2024)
10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde toplanan kalabalığa terör örgütü İŞİD tarafından düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili görülen dava sonuçlandı.
10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde toplanan kalabalığa terör örgütü İŞİD tarafından düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili görülen davanın karar duruşması görüldü.
Tutuklu 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.
Erman Ekici 101 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı.