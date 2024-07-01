https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/10-ekim-ankara-gar-katliaminda-10-saniga-muebbet--1085411981.html

10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nda 10 sanığa müebbet hapis cezası

10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nda 10 sanığa müebbet hapis cezası

Sputnik Türkiye

10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde toplanan kalabalığa terör örgütü İŞİD tarafından düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili görülen dava sonuçlandı. 01.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-01T16:26+0300

2024-07-01T16:26+0300

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türkiye

ankara

terör

terör örgütü

terör saldırısı

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10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde toplanan kalabalığa terör örgütü İŞİD tarafından düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili görülen davanın karar duruşması görüldü.Tutuklu 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.Erman Ekici 101 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20211010/ankara-gari-saldirisinda-olen-103-kisi-anildi-1049688620.html

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ankara

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ankara, terör, terör örgütü, terör saldırısı