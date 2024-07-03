“Kesinlikle haklı. Kent Lokantası, Kanal İstanbul’u yener. Halkın derdi Kanal İstanbul falan değil ki. İstanbul’a Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapıyorsunuz, Kars’ta pankart açıyorsunuz. Kars’taki adamı ne ilgilendirir? Kars’taki adam da sahip çıkıyor diyeceksiniz ama öyle bir şey yok. Bu bir algı çalışması. Her yere yazarsanız, her yeri pankartlarla donatırsanız önemli bir şey sanılır. Avrasya Tüneli’yle Hakkari’deki insanın ne işi olabilir?”