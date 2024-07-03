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Ali Çağatay, her sabah Türkiye ve dünya gündemiyle, radyo mikrofonunun başına geçiyor. Son dakika haberleri, gazete manşetleri, köşe yazıları, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/1085469365.html
'Halkın derdi Kanal İstanbul falan değil ki!"
'Halkın derdi Kanal İstanbul falan değil ki!"
Sputnik Türkiye
İBB Başkanı İmamoğlu'nun Kanal İstanbul ile ilgili açıklamalarına değinen Ali Çağatay, "Kent Lokantası, Kanal İstanbul’u yener. Halkın derdi Kanal İstanbul... 03.07.2024, Sputnik Türkiye
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'Halkın derdi Kanal İstanbul falan değil ki!"
Sputnik Türkiye
'Halkın derdi Kanal İstanbul falan değil ki!"
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'İstanbul Sanayi Odası Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'nda Kanal İstanbul projesi için konuştu.İmar planı iptal edilen projeyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan İmamoğlu, “Kreş, Kent Lokantası, Kanal İstanbul’u yener” dedi.Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında değerlendirmelerde bulunan Ali Çağatay, şöyle konuştu:
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аудио, radyo, radyo, kanal istanbul, ekrem imamoğlu, istanbul

'Halkın derdi Kanal İstanbul falan değil ki!"

07:05 03.07.2024 (güncellendi: 10:11 03.07.2024)
SEYİR HALİ
'Halkın derdi Kanal İstanbul falan değil ki!"
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Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
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İBB Başkanı İmamoğlu'nun Kanal İstanbul ile ilgili açıklamalarına değinen Ali Çağatay, "Kent Lokantası, Kanal İstanbul’u yener. Halkın derdi Kanal İstanbul falan değil ki." dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'İstanbul Sanayi Odası Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'nda Kanal İstanbul projesi için konuştu.
İmar planı iptal edilen projeyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan İmamoğlu, “Kreş, Kent Lokantası, Kanal İstanbul’u yener” dedi.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında değerlendirmelerde bulunan Ali Çağatay, şöyle konuştu:
“Kesinlikle haklı. Kent Lokantası, Kanal İstanbul’u yener. Halkın derdi Kanal İstanbul falan değil ki. İstanbul’a Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapıyorsunuz, Kars’ta pankart açıyorsunuz. Kars’taki adamı ne ilgilendirir? Kars’taki adam da sahip çıkıyor diyeceksiniz ama öyle bir şey yok. Bu bir algı çalışması. Her yere yazarsanız, her yeri pankartlarla donatırsanız önemli bir şey sanılır. Avrasya Tüneli’yle Hakkari’deki insanın ne işi olabilir?”
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