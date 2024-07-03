https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/1085469365.html
'Halkın derdi Kanal İstanbul falan değil ki!"
'Halkın derdi Kanal İstanbul falan değil ki!"
Sputnik Türkiye
İBB Başkanı İmamoğlu'nun Kanal İstanbul ile ilgili açıklamalarına değinen Ali Çağatay, "Kent Lokantası, Kanal İstanbul’u yener. Halkın derdi Kanal İstanbul... 03.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-03T07:05+0300
2024-07-03T07:05+0300
2024-07-03T10:11+0300
seyir hali
radyo
radyo
kanal istanbul
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'Halkın derdi Kanal İstanbul falan değil ki!"
Sputnik Türkiye
'Halkın derdi Kanal İstanbul falan değil ki!"
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'İstanbul Sanayi Odası Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'nda Kanal İstanbul projesi için konuştu.İmar planı iptal edilen projeyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan İmamoğlu, “Kreş, Kent Lokantası, Kanal İstanbul’u yener” dedi.Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında değerlendirmelerde bulunan Ali Çağatay, şöyle konuştu:
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Ali Çağatay
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
аудио, radyo, radyo, kanal istanbul, ekrem imamoğlu, istanbul
аудио, radyo, radyo, kanal istanbul, ekrem imamoğlu, istanbul
'Halkın derdi Kanal İstanbul falan değil ki!"
07:05 03.07.2024 (güncellendi: 10:11 03.07.2024)
İBB Başkanı İmamoğlu'nun Kanal İstanbul ile ilgili açıklamalarına değinen Ali Çağatay, "Kent Lokantası, Kanal İstanbul’u yener. Halkın derdi Kanal İstanbul falan değil ki." dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'İstanbul Sanayi Odası Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'nda Kanal İstanbul projesi için konuştu.
İmar planı iptal edilen projeyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan İmamoğlu, “Kreş, Kent Lokantası, Kanal İstanbul’u yener” dedi.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında değerlendirmelerde bulunan Ali Çağatay, şöyle konuştu:
“Kesinlikle haklı. Kent Lokantası, Kanal İstanbul’u yener. Halkın derdi Kanal İstanbul falan değil ki. İstanbul’a Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapıyorsunuz, Kars’ta pankart açıyorsunuz. Kars’taki adamı ne ilgilendirir? Kars’taki adam da sahip çıkıyor diyeceksiniz ama öyle bir şey yok. Bu bir algı çalışması. Her yere yazarsanız, her yeri pankartlarla donatırsanız önemli bir şey sanılır. Avrasya Tüneli’yle Hakkari’deki insanın ne işi olabilir?”