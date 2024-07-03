https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/izmirde-orman-yangini-sabuncubeli-tunelleri-trafige-kapandi-1085488120.html
İzmir'de orman yangını: Sabuncubeli Tüneli trafiğe kapandı
İzmir'de orman yangını: Sabuncubeli Tüneli trafiğe kapandı
Sputnik Türkiye
İzmir'in Bornova ilçesindeki orman yangınına, 6 uçak, 3 helikopter olmak üzere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yoğun duman sebebiyle Sabuncubeli... 03.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-03T16:28+0300
2024-07-03T16:28+0300
2024-07-03T17:16+0300
türkiye
yangın
izmir
tünel
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/03/1085488882_0:463:1200:1138_1920x0_80_0_0_87ac5a8ed5a29c7b5fd7971a6717434c.jpg
Orman yangını, Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi'nde başladı. Saat 13.37'de çıkan orman yangına ilk müdahale 13.43'de yapıldı. Yangına; 6 uçak, 3 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal ve 4 dozer ile müdahalenin yapıldığı ve söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.Öte yandan, İzmir ve Manisa arasında ulaşımı sağlayan Sabuncubeli Tünelleri yoğun duman sebebi ile trafiğe kapatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/bursa-antalya-ve-muglada-orman-yangini-uludag-universitesindeki-yurtlar-bosaltiliyor-1085382850.html
türkiye
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/03/1085488882_0:350:1200:1250_1920x0_80_0_0_aced853a38d683d33ec8741f42a7343f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yangın, izmir, tünel
İzmir'de orman yangını: Sabuncubeli Tüneli trafiğe kapandı
16:28 03.07.2024 (güncellendi: 17:16 03.07.2024)
İzmir'in Bornova ilçesindeki orman yangınına, 6 uçak, 3 helikopter olmak üzere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yoğun duman sebebiyle Sabuncubeli Tünelleri trafiğe kapatıldı.
Orman yangını, Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi'nde başladı. Saat 13.37'de çıkan orman yangına ilk müdahale 13.43'de yapıldı. Yangına; 6 uçak, 3 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal ve 4 dozer ile müdahalenin yapıldığı ve söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Öte yandan, İzmir ve Manisa arasında ulaşımı sağlayan Sabuncubeli Tünelleri yoğun duman sebebi ile trafiğe kapatıldı.