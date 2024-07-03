https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/izmirde-orman-yangini-sabuncubeli-tunelleri-trafige-kapandi-1085488120.html

İzmir'de orman yangını: Sabuncubeli Tüneli trafiğe kapandı

İzmir'de orman yangını: Sabuncubeli Tüneli trafiğe kapandı

Sputnik Türkiye

İzmir'in Bornova ilçesindeki orman yangınına, 6 uçak, 3 helikopter olmak üzere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yoğun duman sebebiyle Sabuncubeli... 03.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-03T16:28+0300

2024-07-03T16:28+0300

2024-07-03T17:16+0300

türkiye

yangın

izmir

tünel

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Orman yangını, Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi'nde başladı. Saat 13.37'de çıkan orman yangına ilk müdahale 13.43'de yapıldı. Yangına; 6 uçak, 3 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal ve 4 dozer ile müdahalenin yapıldığı ve söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.Öte yandan, İzmir ve Manisa arasında ulaşımı sağlayan Sabuncubeli Tünelleri yoğun duman sebebi ile trafiğe kapatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/bursa-antalya-ve-muglada-orman-yangini-uludag-universitesindeki-yurtlar-bosaltiliyor-1085382850.html

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