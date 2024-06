https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/izmirde-dogalgaz-patlamasi-3-kisi-hayatini-kaybetti-1085379477.html

İzmir'de patlama: Can kaybı 5'e yaralı sayısı 63'e yükseldi

İzmir'de patlama: Can kaybı 5'e yaralı sayısı 63'e yükseldi

İzmir Torbalı'da bir apartmandaki iş yerinde meydana gelen patlamada son duruma göre 5 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde bir restoranda meydana gelen patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı açıklandı. Patlamadan bir süre sonra ise yaralılardan birinin hayatını kaybetmesiyle can kaybının 4'e yükseldiği, yaralı sayısının ise 10'u ağır 20 kişi olduğu duyuruldu.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Polis ekipleri, patlamanın yaşandığı restoran önünde geniş güvenlik önlemi aldı.Patlamada çevredeki binalarda hasar oluştu.Vali Elban: 11 binada hasar meydana geldiİzmir Valisi Süleyman Elban, patlamanın bir iş yerindeki sanayi tipi tüpten kaynaklandığını, patlama sebebiyle 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını, sokakta bulunan 11 binada ise hasar meydana geldiğini açıkladı.Yerlikaya: 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 35 vatandaşımız da yaralanmıştırİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya patlamayla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada can kaybının 4 yaralı sayısının da 35 olduğunu duyurdu.Bakan Yerlikaya patlamanın nedenini de paylaştığı açıklamasında şunları ifade etti:Tugay, can kaybının 5, yaralı sayısının 63 olduğunu açıkladıİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, patlamada 5 kişinin öldüğünü, 63 kişinin yaralandığını belirtti.

