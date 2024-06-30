İzmir'de patlama: Can kaybı 5'e yaralı sayısı 63'e yükseldi
15:39 30.06.2024 (güncellendi: 17:06 30.06.2024)
© İHAİzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde bir binada doğalgaz patlaması meydana geldi
© İHA
Abone ol
İzmir Torbalı'da bir apartmandaki iş yerinde meydana gelen patlamada son duruma göre 5 kişi hayatını kaybetti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, patlamada 5 kişinin öldüğünü, 63 kişinin yaralandığını belirtti. İçişleri Bakanı Yerlikaya patlamanın sanayi tüpünden kaynaklandığını duyurdu.
İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde bir restoranda meydana gelen patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı açıklandı. Patlamadan bir süre sonra ise yaralılardan birinin hayatını kaybetmesiyle can kaybının 4'e yükseldiği, yaralı sayısının ise 10'u ağır 20 kişi olduğu duyuruldu.
İzmir Torbalı'da yaşanan doğalgaz patlaması sonrası ilk görüntüler https://t.co/WOjG9qltHY pic.twitter.com/3KDpkKlfhG— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 30, 2024
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Polis ekipleri, patlamanın yaşandığı restoran önünde geniş güvenlik önlemi aldı.
Patlamada çevredeki binalarda hasar oluştu.
Vali Elban: 11 binada hasar meydana geldi
İzmir Valisi Süleyman Elban, patlamanın bir iş yerindeki sanayi tipi tüpten kaynaklandığını, patlama sebebiyle 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını, sokakta bulunan 11 binada ise hasar meydana geldiğini açıkladı.
Yerlikaya: 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 35 vatandaşımız da yaralanmıştır
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya patlamayla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada can kaybının 4 yaralı sayısının da 35 olduğunu duyurdu.
Bakan Yerlikaya patlamanın nedenini de paylaştığı açıklamasında şunları ifade etti:
"Bugün İzmir Torbalı’daki Fevzi Çakmak mahallesinde bulunan bir Lokantada ilk belirlemelere göre sanayi tüpünden kaynaklandığı değerlendirilen bir patlama meydana gelmiştir. Olay bölgesine; İzmir İl AFAD'dan 2 araç 9 personel, İl Sağlık Müdürlüğünden 8 ambulans 2 UMKE ekibi ve 36 personel sevk edilmiştir. Patlamada maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 35 vatandaşımız da yaralanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Konuya ilişkin tahkikat devam etmektedir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."
Tugay, can kaybının 5, yaralı sayısının 63 olduğunu açıkladı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, patlamada 5 kişinin öldüğünü, 63 kişinin yaralandığını belirtti.