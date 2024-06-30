https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/yeni-goruntu-izmirde-binada-patlama-ani-1085382065.html
İzmir'de yaşanan patlama anına ait görüntüler ortaya çıktı
İzmir'de yaşanan patlama anına ait görüntüler ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
İzmir Valisi Süleyman Elban, Torbalı Ayrancılar Mahallesi'ndeki patlamanın bir iş yerindeki sanayi tipi tüpten kaynaklandığını, patlama sebebiyle 4 kişinin... 30.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-30T17:17+0300
2024-06-30T17:17+0300
2024-06-30T17:24+0300
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İzmir’in Torbalı ilçesinde bir binanın zemin katında saat 15.00 sıralarında patlama meydana geldi.Sanayi tüpünün neden olduğu patlamada 5 kişi yaşamını yitirdi.Patlamada 63 kişi de yaralandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/izmirde-dogalgaz-patlamasi-3-kisi-hayatini-kaybetti-1085379477.html
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izmir patlama,izmir5 patlama son dakika,izmir patlama anı
İzmir'de yaşanan patlama anına ait görüntüler ortaya çıktı
17:17 30.06.2024 (güncellendi: 17:24 30.06.2024)
Ayrıntılar geliyor
İzmir Valisi Süleyman Elban, Torbalı Ayrancılar Mahallesi'ndeki patlamanın bir iş yerindeki sanayi tipi tüpten kaynaklandığını, patlama sebebiyle 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını, sokakta bulunan 11 binada ise hasar meydana geldi. Binada yaşanan patlama anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.
İzmir’in Torbalı ilçesinde bir binanın zemin katında saat 15.00 sıralarında patlama meydana geldi.
Sanayi tüpünün neden olduğu patlamada 5 kişi yaşamını yitirdi.
Patlamada 63 kişi de yaralandı.