https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/yeni-goruntu-izmirde-binada-patlama-ani-1085382065.html

İzmir'de yaşanan patlama anına ait görüntüler ortaya çıktı

İzmir'de yaşanan patlama anına ait görüntüler ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

İzmir Valisi Süleyman Elban, Torbalı Ayrancılar Mahallesi'ndeki patlamanın bir iş yerindeki sanayi tipi tüpten kaynaklandığını, patlama sebebiyle 4 kişinin... 30.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-30T17:17+0300

2024-06-30T17:17+0300

2024-06-30T17:24+0300

türkiye

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son dakika

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İzmir’in Torbalı ilçesinde bir binanın zemin katında saat 15.00 sıralarında patlama meydana geldi.Sanayi tüpünün neden olduğu patlamada 5 kişi yaşamını yitirdi.Patlamada 63 kişi de yaralandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/izmirde-dogalgaz-patlamasi-3-kisi-hayatini-kaybetti-1085379477.html

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