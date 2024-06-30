https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/erdoganin-yogun-diplomasi-trafigi-kazakistan-azerbaycan-ve-abdye-gidecek-1085383393.html

Erdoğan’ın yoğun diplomasi trafiği: Kazakistan, Azerbaycan ve ABD’ye gidecek

Erdoğan’ın yoğun diplomasi trafiği: Kazakistan, Azerbaycan ve ABD’ye gidecek

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Erdoğan'ın yeni haftada yoğun bir programı olacak. 30.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-30T18:05+0300

2024-06-30T18:05+0300

2024-06-30T18:05+0300

politika

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Temmuz ayında yoğun bir diplomasi trafiği var.Yeni haftada önce Kazakistan’a ardından da Azerbaycan’a gidecek.9 Temmuz’da ise Amerika Birleşik Devletleri’nde olacak.İlk durak AstanaErdoğan’ın ilk durağı 3-4 Temmuz’da Kazakistan’ın başkenti Astana olacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılacak.Türkiye’nin diyalog ortağı olduğu teşkilatın toplantısında enerji ve ticaret başta olmak üzere ikili ilişkiler ele alınacak.Erdoğan, Kazakistan’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le baş başa bir görüşme yapması da planlanıyor.O görüşmenin gündeminde; Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz tahıl girişimi ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatındaki son durum olacak.Erdoğan ve Putin’in Suriye’nin kuzeyinde PKK-YPG-PYD’nin sözde seçim girişimini de konuşması bekleniyor.Erdoğan, Astana’nın ardından Azerbaycan’a geçecek.6 Temmuz’da Şuşa’da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi’ne katılacak.Zirvede Hazar gazının Türkiye üzerinden batıya taşınması, Türk devletleri arasındaki ticari faaliyetlerin artırılması gibi başlıklar masada olacak.Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış süreci de önemli gündem başlıklarından bir diğeri olacak.NATO Zirvesi'ne katılacakCumhurbaşkanı Erdoğan’ın Temmuz ayındaki son ziyareti ise ABD’ye olacak.Erdoğan, 9-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO liderler zirvesi için Washington’a gidecek.Zirvenin en sıcak gündem maddesi Rusya-Ukrayna ve İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları.

astana

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