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98. Gazi Koşusu'nu 'Dragon Flame' kazandı
98. Gazi Koşusu'nu 'Dragon Flame' kazandı
Sputnik Türkiye
Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 98'incisini Emrah Agun'un sahibi olduğu, jokeyliğini Akın Sözen'in yaptığı... 30.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-30T18:16+0300
2024-06-30T18:47+0300
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Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuya bu yıl 22 safkan katıldı.Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen koşuyu Akın Sözen'in bindiği "Dragon Flame" isimli safkan 2.28.36'lık derecesiyle ilk sırada bitirdi. Akın Sözen, kariyerinde ilk kez Gazi Koşusu'nda birinci oldu.Yarışta ikinciliği 2.28.75'lik derecesiyle Selim Kaya'nın bindiği ve Sanem Kahraman'ın sahibi olduğu "Zizka" adlı safkan elde etti. Üçüncü sırada ise 2.28.93'lük derecesiyle Hayrullah Doğan'ın sahibi olduğu ve Mehmet Salih Çelik'in bindiği "Borrego" adlı safkan geldi.Ali Muhiddin Hacıbekir'in "Neriman" isimli kısrağı tarafından kazanılan 1927 yılındaki ilk Gazi Koşusu ile başlayan ve kesintisiz devam eden yarış, "Türk at yarışçılığının derbisi" olarak tanımlanıyor.Kazanan atın sahibine büyük ödülTürk at yarışçılığının bu önemli koşusunu kazanan "Dragon Flame", sahibine 13 milyon 500 bin lira ödül kazandırdı.Koşuda ikinciye 5 milyon 400 bin, üçüncüye 2 milyon 700 bin, dördüncüye 1 milyon 350 bin, beşinciye de 675 bin lira ikramiye ödenecek. Böylece ilk beşe girecek safkanların kazanacağı toplam ikramiye 23 milyon 625 bin lira olacak.Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 20 milyon 967 bin lira gelir elde edecek. At sahibi, aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 24 milyon 848 bin 250 liraya ulaşacak.Akın Sözen kimdir?Akın Sözen, 98. Gazi Koşusu Şampiyonu olmasının ardından merak edilen isimler arasında yer almaya başladı. Akın Sözen, adını ilk kez Arda Turan ile birlikte katıldığı Galatasaray seçmelerinde duyurdu.6 ayda 100 yarış kazanan ve jokey unvanını alarak önemli bir başarıya imza atan Akın Sözen, küçük yaşlarda futbola olan ilgisiyle biliniyordu.Amatör kulüplerden Cennet Barbarossporun alt yapısında iki yıl oynadıktan sonra katıldığı Galatasaray'ın altyapı seçmelerinde bin 200 kişi arasından seçilen 7 kişiden biri olmuştur.Akın Sözen, o dönemde seçilenler arasında Arda Turan, Cafercan Aksu, Uğur Uçar ve Mülayim Erdem'in de olduğunu ifade etmektedir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/resmi-gazetede-yayimlandi-doping-yerine-yasakli-madde-ifadesi-kullanilacak-1083494747.html
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dragon flame,gazi koşusu kim kazandı,gazi koşusu,98'nci gazi koşusu'nu dragon flame ve jokeyi akın sözen kazandı,98'inci gazi koşusu,akın sözen kimdir?,akın sözen kim

98. Gazi Koşusu'nu 'Dragon Flame' kazandı

18:16 30.06.2024 (güncellendi: 18:47 30.06.2024)
© İHA / ENES GÜMÜŞ-AW23712298. Gazi Koşusu'nu 'Dragon Flame' kazandı
98. Gazi Koşusu'nu 'Dragon Flame' kazandı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2024
© İHA / ENES GÜMÜŞ-AW237122
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 98'incisini Emrah Agun'un sahibi olduğu, jokeyliğini Akın Sözen'in yaptığı "Dragon Flame" isimli safkan kazandı.
Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuya bu yıl 22 safkan katıldı.
Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen koşuyu Akın Sözen'in bindiği "Dragon Flame" isimli safkan 2.28.36'lık derecesiyle ilk sırada bitirdi. Akın Sözen, kariyerinde ilk kez Gazi Koşusu'nda birinci oldu.
Yarışta ikinciliği 2.28.75'lik derecesiyle Selim Kaya'nın bindiği ve Sanem Kahraman'ın sahibi olduğu "Zizka" adlı safkan elde etti. Üçüncü sırada ise 2.28.93'lük derecesiyle Hayrullah Doğan'ın sahibi olduğu ve Mehmet Salih Çelik'in bindiği "Borrego" adlı safkan geldi.
Ali Muhiddin Hacıbekir'in "Neriman" isimli kısrağı tarafından kazanılan 1927 yılındaki ilk Gazi Koşusu ile başlayan ve kesintisiz devam eden yarış, "Türk at yarışçılığının derbisi" olarak tanımlanıyor.

Kazanan atın sahibine büyük ödül

Türk at yarışçılığının bu önemli koşusunu kazanan "Dragon Flame", sahibine 13 milyon 500 bin lira ödül kazandırdı.
Koşuda ikinciye 5 milyon 400 bin, üçüncüye 2 milyon 700 bin, dördüncüye 1 milyon 350 bin, beşinciye de 675 bin lira ikramiye ödenecek. Böylece ilk beşe girecek safkanların kazanacağı toplam ikramiye 23 milyon 625 bin lira olacak.
Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 20 milyon 967 bin lira gelir elde edecek. At sahibi, aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 24 milyon 848 bin 250 liraya ulaşacak.
Gazi Koşusu - at yarışı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2024
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5 Mayıs, 13:06

Akın Sözen kimdir?

Akın Sözen, 98. Gazi Koşusu Şampiyonu olmasının ardından merak edilen isimler arasında yer almaya başladı. Akın Sözen, adını ilk kez Arda Turan ile birlikte katıldığı Galatasaray seçmelerinde duyurdu.

6 ayda 100 yarış kazanan ve jokey unvanını alarak önemli bir başarıya imza atan Akın Sözen, küçük yaşlarda futbola olan ilgisiyle biliniyordu.

Amatör kulüplerden Cennet Barbarossporun alt yapısında iki yıl oynadıktan sonra katıldığı Galatasaray'ın altyapı seçmelerinde bin 200 kişi arasından seçilen 7 kişiden biri olmuştur.
Akın Sözen, o dönemde seçilenler arasında Arda Turan, Cafercan Aksu, Uğur Uçar ve Mülayim Erdem'in de olduğunu ifade etmektedir.
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