Resmi Gazete'de yayımlandı: 'Doping' yerine 'yasaklı madde' ifadesi kullanılacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
İran’dan ABD’ye ‘İsrail’ yaptırımları
07:04
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna istihbaratı: Ruslar her an ele geçirebilir
07:17
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:30
9 dk
SESLİ HABER
‘Macron, Napolyon’un hatasını tekrarlamak istiyor’
07:48
2 dk
SESLİ HABER
Otomobil sahipleri dikkat: 'Ucuz kasko dönemi bitecek'
08:17
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi maddelerini askıya aldı
08:30
2 dk
SESLİ HABER
Çin basını: Batı’nın kazanmasına yardımcı olmayacak
09:17
2 dk
SESLİ HABER
ABD-Ukrayna anlaşmasına Elon Musk tepkisi: Çılgınlık
09:30
2 dk
SESLİ HABER
Irak Sınır Muhafızları, 30 yıl sonra ilk kez Türkiye’ye en yakın sınır noktasında
09:45
1 dk
SESLİ HABER
Yabancı ajan yasası kriz yarattı: ABD ziyareti iptal edildi
10:04
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye'nin bağımsız politikası ABD'yi rahatsız ediyor
10:18
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Paraşütçülükten Türkiye’nin ilk kadın jet pilotluğuna
10:34
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Eski CIA ajanı: Batı, Putin’i hafife aldı
11:10
1 dk
SESLİ HABER
İngiltere’nin ‘Rusya’ korkusu: Askeri projeyi görüşüyorlar
11:21
1 dk
SESLİ HABER
İsrail Ordu Radyosu: ABD sistemleri başarısız oldu
11:33
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’dan itiraf: Rusya, Batı’dan daha etkili
11:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Eski NATO generali: Batı'nın ölümcül hatası
12:11
3 dk
SESLİ HABER
Daily Mail: Ukrayna için en kötü barış, savaştan daha iyi
12:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
SESLİ HABER
Amerikan basını: Ukrayna kayıplarını eksik bildirmiş olabilir
16:10
2 dk
SESLİ HABER
Aşırı tükedildiğinde ölümcül etkileri olabilecek 13 yiyecek belli oldu
16:21
1 dk
SESLİ HABER
Dugin: Putin geleneksel değerleri koruduğu için Batı'da sevilmiyor
16:34
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
SESLİ HABER
Pentagon açıkladı: Rus ve ABD askerleri aynı üste bulunuyor
17:11
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Dışişleri Bakanı, Rusya’yla anlaşma iddialarını reddetti
20:05
2 dk
SESLİ HABER
Bulgaristan'da Türk rüzgarı: 52 altın madalya
20:27
1 dk
SESLİ HABER
Otomobil sahipleri dikkat: 'Ucuz kasko dönemi bitecek'
09:17
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:31
9 dk
SESLİ HABER
Daily Mail: Ukrayna için en kötü barış, savaştan daha iyi
09:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Eski NATO generali: Batı'nın ölümcül hatası
11:11
3 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Selvi Boylum Al Yazmalım','Kibar Feyzo' gibi birçok ünlü filmin mimarıydı...
11:26
6 dk
SESLİ HABER
İran’dan ABD’ye ‘İsrail’ yaptırımları
11:45
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna istihbaratı: Ruslar her an ele geçirebilir
11:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Yabancı ajan yasası kriz yarattı: ABD ziyareti iptal edildi
12:08
2 dk
SESLİ HABER
İngiltere’nin ‘Rusya’ korkusu: Askeri projeyi görüşüyorlar
12:22
1 dk
SESLİ HABER
‘Macron, Napolyon’un hatasını tekrarlamak istiyor’
12:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Dugin: Putin geleneksel değerleri koruduğu için Batı'da sevilmiyor
15:09
3 dk
SESLİ HABER
Çin basını: Batı’nın kazanmasına yardımcı olmayacak
15:22
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA ajanı: Batı, Putin’i hafife aldı
15:36
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Dışişleri Bakanı, Rusya’yla anlaşma iddialarını reddetti
15:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:01
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:01
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD-Ukrayna anlaşmasına Elon Musk tepkisi: Çılgınlık
18:10
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye'nin bağımsız politikası ABD'yi rahatsız ediyor
18:21
5 dk
SESLİ HABER
Irak Sınır Muhafızları, 30 yıl sonra ilk kez Türkiye’ye en yakın sınır noktasında
18:54
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi maddelerini askıya aldı
19:04
2 dk
SESLİ HABER
Aşırı tükedildiğinde ölümcül etkileri olabilecek 13 yiyecek belli oldu
19:18
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon açıkladı: Rus ve ABD askerleri aynı üste bulunuyor
19:30
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’dan itiraf: Rusya, Batı’dan daha etkili
19:44
2 dk
SESLİ HABER
İsrail Ordu Radyosu: ABD sistemleri başarısız oldu
20:04
2 dk
SESLİ HABER
Amerikan basını: Ukrayna kayıplarını eksik bildirmiş olabilir
20:31
2 dk
SESLİ HABER
Bulgaristan'da Türk rüzgarı: 52 altın madalya
21:04
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/resmi-gazetede-yayimlandi-doping-yerine-yasakli-madde-ifadesi-kullanilacak-1083494747.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: 'Doping' yerine 'yasaklı madde' ifadesi kullanılacak
Resmi Gazete'de yayımlandı: 'Doping' yerine 'yasaklı madde' ifadesi kullanılacak
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik kapsamında at yarışlarında 'Doping' yerine 'yasaklı madde' ifadesinin kullanılmasına karar verildi. 05.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-05T13:06+0300
2024-05-05T13:06+0300
türkiye
doping
yasaklı madde
resmi gazete
at yarışı
https://img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104057/39/1040573908_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_4bfea39e9171297ad5771c0d898d9492.jpg
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın At Yarışları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i, "At Yarışları Müşterek Bahisler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i ve Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, yarışmalara katılan atların performanslarını artırmaya dönük yasaklı madde ve uygulamalarla daha etkin mücadele edilmesi amacıyla düzenleme yapıldı.Doping kavramı, yasaklı madde ve uygulamaları olarak değiştirildi. Atın performansını artırmaya yönelik yarış dürüstlüğüne aykırı yasaklı maddeler ile tıbbi kullanımdan kaynaklanan uygulamalar ayırt edilerek yaptırımları yeniden düzenlendi.Atların yarış veya start denemesinin yapıldığı günlerde yasaklı madde ve uygulamaları muayenesine tabi tutulması esas olacak. Yasaklı madde ve uygulamaları muayenesine tabi tutulacak atların idrar, kan, doku ve organ gibi şüpheli numuneleri, at yarışları genel hükümlerinde belirlenen süre içerisinde alınacak. Ancak, koşu ve start denemesi öncesi yasaklı madde ve uygulamaları muayenesi için alınan kan veya uygun görülen diğer doku ve organ parçalarının şüpheli numunesi bu sürelere tabi olmayacak.Binicilik hayatına başlayan aprantilerin (jokey yamağı), jokey olmak için kazanmak zorunda oldukları yarış sayısı 210'a yükseltildi ve kazandıkları yarış sayısına göre yararlanacakları ağırlık indirimleri yeniden düzenlendi.Yönetmeliklerle, At Yarışları Hakkında Kanun hükümlerince yarış düzenleme ve bahis kabul etme hususunda lisans sahibi olarak 49 yıl süreyle yetkilendirilen Türkiye Varlık Fonu AŞ'nin, yarış müessesesi sıfatıyla kullanacağı hak ve yetkiler ile lisans sahibinin devrettiği yetkileri kullanmakla görevli yüklenici sıfatıyla Türkiye Jokey Kulübünün yetki ve sorumluluklarına ilişkin düzenleme yapıldı. Müşterek bahisler konusunda yapılacak iş ve işlemlerde aksamalara meydan vermemek için görev ve görevliler yeniden belirlendi.Bakanlık, lisans konusu faaliyetlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun yürütmeye, izlemeye ve denetlemeye devam edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/istanbuldaki-1-mayis-gosterileriyle-ilgili-12-kisi-daha-gozaltina-alindi-1083493677.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104057/39/1040573908_199:0:1000:601_1920x0_80_0_0_cbe6f7e74230b5987d607ab436505f5c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
doping, yasaklı madde, resmi gazete, at yarışı
doping, yasaklı madde, resmi gazete, at yarışı

Resmi Gazete'de yayımlandı: 'Doping' yerine 'yasaklı madde' ifadesi kullanılacak

13:06 05.05.2024
© AAGazi Koşusu - at yarışı
Gazi Koşusu - at yarışı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2024
© AA
Abone ol
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik kapsamında at yarışlarında 'Doping' yerine 'yasaklı madde' ifadesinin kullanılmasına karar verildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın At Yarışları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i, "At Yarışları Müşterek Bahisler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i ve Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, yarışmalara katılan atların performanslarını artırmaya dönük yasaklı madde ve uygulamalarla daha etkin mücadele edilmesi amacıyla düzenleme yapıldı.
Doping kavramı, yasaklı madde ve uygulamaları olarak değiştirildi. Atın performansını artırmaya yönelik yarış dürüstlüğüne aykırı yasaklı maddeler ile tıbbi kullanımdan kaynaklanan uygulamalar ayırt edilerek yaptırımları yeniden düzenlendi.
Atların yarış veya start denemesinin yapıldığı günlerde yasaklı madde ve uygulamaları muayenesine tabi tutulması esas olacak. Yasaklı madde ve uygulamaları muayenesine tabi tutulacak atların idrar, kan, doku ve organ gibi şüpheli numuneleri, at yarışları genel hükümlerinde belirlenen süre içerisinde alınacak. Ancak, koşu ve start denemesi öncesi yasaklı madde ve uygulamaları muayenesi için alınan kan veya uygun görülen diğer doku ve organ parçalarının şüpheli numunesi bu sürelere tabi olmayacak.
Binicilik hayatına başlayan aprantilerin (jokey yamağı), jokey olmak için kazanmak zorunda oldukları yarış sayısı 210'a yükseltildi ve kazandıkları yarış sayısına göre yararlanacakları ağırlık indirimleri yeniden düzenlendi.
Yönetmeliklerle, At Yarışları Hakkında Kanun hükümlerince yarış düzenleme ve bahis kabul etme hususunda lisans sahibi olarak 49 yıl süreyle yetkilendirilen Türkiye Varlık Fonu AŞ'nin, yarış müessesesi sıfatıyla kullanacağı hak ve yetkiler ile lisans sahibinin devrettiği yetkileri kullanmakla görevli yüklenici sıfatıyla Türkiye Jokey Kulübünün yetki ve sorumluluklarına ilişkin düzenleme yapıldı. Müşterek bahisler konusunda yapılacak iş ve işlemlerde aksamalara meydan vermemek için görev ve görevliler yeniden belirlendi.
Bakanlık, lisans konusu faaliyetlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun yürütmeye, izlemeye ve denetlemeye devam edecek.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Saraçhane'de güvenlik önlemleri - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2024
TÜRKİYE
İstanbul'daki 1 Mayıs gösterileriyle ilgili 12 kişi daha gözaltına alındı
12:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала