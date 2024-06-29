https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/rus-uzman-nato-yalnizca-batinin-jeopolitik-cikarlarina-hizmet-ediyor-1085362539.html

Rus uzman: NATO yalnızca Batı'nın jeopolitik çıkarlarına hizmet ediyor

Rus uzman: NATO yalnızca Batı'nın jeopolitik çıkarlarına hizmet ediyor

Sputnik Türkiye

Rus uzman Vladimir Fitin, NATO’nun şu anda sadece Batı'nın amaç ve değerlerine hizmet eden görevlere odaklanmış durumda olduğunu belirtti. 29.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-29T19:15+0300

2024-06-29T19:15+0300

2024-06-29T19:15+0300

görüş

vladimir fitin

rusya stratejik araştırmalar enstitüsü

nato

abd

batı

avrupa

komünizm

jeopolitik

beyaz saray

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ABD senatör adayı Diane Sayre, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin müsamaha gösterilmemesi gereken saçma bir fikir olduğunu söyledi. NATO'yu anakronizm olarak nitelendiren Sayre, dünyanın yeni bir güvenlik mimarisine ihtiyacı olduğunu vurguladı.Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Direktör Danışmanı Vladimir Fitin, Amerikalı siyasetçinin açıklamalarını ve NATO'nun geleceğine ilişkin kendi görüşlerini Sputnik’e değerlendirdi.Fitin, NATO fikrinin ‘eskidiğini’ ve artık yalnızca kolektif Batı'nın çıkarlarına hizmet ettiğini belirterek, şu görüşü dile getirdi:Ukrayna’nın ABD’deki Demokrat hükümet döneminde bile NATO'ya katılım açısından herhangi bir atılım beklememesi gerektiğini vurgulayan uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:Beyaz Saray'da yönetim kimde olursa olsun Kuzey Atlantik İttifakı'nın geleceğinin muğlak olduğunu belirten Fitin, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/nato-uyeleri-ukraynayi-desteklemeye-yonelik-uzun-vadeli-taahhutler-konusunda-hemfikir-degil-1085262007.html

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vladimir fitin, rusya stratejik araştırmalar enstitüsü, nato, abd, batı, avrupa, komünizm, jeopolitik, beyaz saray, joe biden, donald trump