https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/nato-uyeleri-ukraynayi-desteklemeye-yonelik-uzun-vadeli-taahhutler-konusunda-hemfikir-degil-1085262007.html

'NATO üyeleri Ukrayna'yı desteklemeye yönelik uzun vadeli taahhütler konusunda hemfikir değil'

'NATO üyeleri Ukrayna'yı desteklemeye yönelik uzun vadeli taahhütler konusunda hemfikir değil'

Sputnik Türkiye

Bloomberg, NATO üyelerininUkrayna'yı desteklemeye yönelik uzun vadeli taahhütler konusunda temkinli davrandığını yazdı. 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T18:39+0300

2024-06-26T18:39+0300

2024-06-26T18:39+0300

ukrayna krizi

bloomberg

nato

ukrayna

kiev

abd

almanya

jens stoltenberg

kaynak

askeri destek

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Bloomberg'in kaynaklarına dayandırarak aktardığına göre NATO üyesi ülkeler, savaş alanındaki durumun öngörülemezliği ve Kiev'in gelecekte ne tür bir yardıma ihtiyaç duyacağının belirsizliği nedeniyle Ukrayna'ya uzun vadeli askeri destek taahhütleri üzerinde anlaşmayı reddediyor.Gazete, “Bazı NATO müttefikleri, Kiev'e uzun vadede daha fazla öngörülebilirlik sağlamayı amaçlayan Ukrayna'ya askeri yardım harcamaları konusunda çok yıllı özel taahhütlerde bulunmayı reddediyor” ifadelerine yer verdi.Gazetenin kaynaklarına göre, ittifak ülkeleri arasında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yıllık en az 42.7 milyar dolarlık finansman konusunda anlaşmaya varılması önerisiyle ilgili görüş ayrılıkları bulunuyor. Ortaya çıkan siyasi ve hukuki tartışmalar, Ukrayna ihtilafındaki durumun gelecekte nasıl gelişeceğine dair belirsizlik ve dolayısıyla destek miktarının artırılması mı yoksa azaltılması mı gerekeceğinin anlaşılamamasından kaynaklanıyor.Yazıda, “Bazı müttefikler resmi olarak belirli bir miktar üzerinde taahhütte bulunmaktan çekiniyor ve yalnızca aynı düzeyde desteği sürdürme sözü vermek istiyor. Bazıları ise yardımlarının gerçek boyutunun açığa çıkması ve katkılarıyla ilgili kesin rakamların yayınlanmasından endişe ediyor” ifadeleri yer aldı.Kaynaklara göre bazı ülkelerde, eğer bu ülkelerin maliye bakanlıkları eş zamanlı olarak ulusal savunma harcamalarını artırmayı ve Ukrayna'ya para tahsis etmeyi kabul etmezlerse, kendi savunma ihtiyaçlarına yönelik harcamaları azaltma riski de mevcut.Ayrıca, ABD ve Almanya’nın Ukrayna'nın NATO üyeliğine giden yolun ‘geri dönülemez’ olarak tanımlanmasına karşı çıktıkları ve bunun yerine ‘Kiev'in ittifak üyeliğine köprü’ niteliğinde yardım paketleri sundukları kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/rus-uzman-nato-muttefiklerini-kieve-yardim-etmeye-zorluyor-1084867394.html

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bloomberg, nato, ukrayna, kiev, abd, almanya, jens stoltenberg, kaynak, askeri destek