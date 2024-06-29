https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/orban-avrupa-ukraynada-hicbir-sey-kazanmayacak-cok-sey-kaybedecek-1085356602.html

Orban: Avrupa, Ukrayna’da hiçbir şey kazanmayacak, ama her şey kaybedebilir

Orban: Avrupa, Ukrayna’da hiçbir şey kazanmayacak, ama her şey kaybedebilir

Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa’nın giderek fazla müdahil olduğu Ukrayna’daki çatışmada hiçbir şey kazanmayacağını, ama kolayca her şey kaybedeceğini... 29.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-29T16:00+0300

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Magyar Nemzet gazetesi için kaleme aldığı yazıda, "bir balon içinde yaşayan Brüksel bürokrasisi geçen yıllarda birkaç hatalı siyasi karar" aldığını kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü: “Brüksel’deki bürokratlar bu savaşı istiyor, kendi savaşları olarak görüyor ve Rusya’yı yenmek istiyor” diyen Orban, bu yüzden Avrupalı vergi mükelleflerinin “Ukrayna’ya sürekli para gönderdiğini, Avrupalı şirketlerin yaptırımlar yüzünden acı çektiğini, enflasyonun yükseldiğini ve milyonlarca Avrupa vatandaşının zor durumda kaldığını” kaydetti.Daha önce Orban, Avrupa’nın “aklını kaçırmış bir sürücüsü olan” tren gibi savaşa doğru ilerlediğini dile getirerek buna engel olunması gerektiğini vurgulamıştı. Macar lider, Batılı politikacı ve medyanın yaptığı açıklamaların Rusya’yla savaşa hazırlandıklarının delili olduğunu belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/trump-biden-karsi-karsiya-ukrayna-rusyayla-catismayi-kaybediyor-1085307879.html

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