https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/orban-avrupa-ukraynada-hicbir-sey-kazanmayacak-cok-sey-kaybedecek-1085356602.html
Orban: Avrupa, Ukrayna’da hiçbir şey kazanmayacak, ama her şey kaybedebilir
Orban: Avrupa, Ukrayna’da hiçbir şey kazanmayacak, ama her şey kaybedebilir
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa’nın giderek fazla müdahil olduğu Ukrayna’daki çatışmada hiçbir şey kazanmayacağını, ama kolayca her şey kaybedeceğini... 29.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-29T16:00+0300
2024-06-29T16:00+0300
2024-06-29T15:58+0300
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Magyar Nemzet gazetesi için kaleme aldığı yazıda, "bir balon içinde yaşayan Brüksel bürokrasisi geçen yıllarda birkaç hatalı siyasi karar" aldığını kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü: “Brüksel’deki bürokratlar bu savaşı istiyor, kendi savaşları olarak görüyor ve Rusya’yı yenmek istiyor” diyen Orban, bu yüzden Avrupalı vergi mükelleflerinin “Ukrayna’ya sürekli para gönderdiğini, Avrupalı şirketlerin yaptırımlar yüzünden acı çektiğini, enflasyonun yükseldiğini ve milyonlarca Avrupa vatandaşının zor durumda kaldığını” kaydetti.Daha önce Orban, Avrupa’nın “aklını kaçırmış bir sürücüsü olan” tren gibi savaşa doğru ilerlediğini dile getirerek buna engel olunması gerektiğini vurgulamıştı. Macar lider, Batılı politikacı ve medyanın yaptığı açıklamaların Rusya’yla savaşa hazırlandıklarının delili olduğunu belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/trump-biden-karsi-karsiya-ukrayna-rusyayla-catismayi-kaybediyor-1085307879.html
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macaristan, viktor orban, avrupa, ab, brüksel, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, batı
macaristan, viktor orban, avrupa, ab, brüksel, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, batı
Orban: Avrupa, Ukrayna’da hiçbir şey kazanmayacak, ama her şey kaybedebilir
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa’nın giderek fazla müdahil olduğu Ukrayna’daki çatışmada hiçbir şey kazanmayacağını, ama kolayca her şey kaybedeceğini belirtti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban
, Magyar Nemzet
gazetesi için kaleme aldığı yazıda, "bir balon içinde yaşayan Brüksel bürokrasisi geçen yıllarda birkaç hatalı siyasi karar" aldığını kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:
Avrupa, kazanacağı hiçbir şeyin olmadığı ama kolayca her şeyi kaybedebileceği bir savaşın içine her geçen gün daha fazla çekiliyor. Ancak her gün elde edilen deneyimler, savaş konusunda onlar için hiçbir şeyin çok maliyetli olmadığını gösteriyor.
“Brüksel’deki bürokratlar bu savaşı istiyor, kendi savaşları olarak görüyor ve Rusya’yı yenmek istiyor” diyen Orban, bu yüzden Avrupalı vergi mükelleflerinin “Ukrayna’ya sürekli para gönderdiğini, Avrupalı şirketlerin yaptırımlar yüzünden acı çektiğini, enflasyonun yükseldiğini ve milyonlarca Avrupa vatandaşının zor durumda kaldığını” kaydetti.
Avrupa krizde, çünkü Hıristiyan uygarlığı zayıflıyor, Avrupa’nın ekonomik ağırlığı, rekabet gücü ve uluslararası politikada çıkarlarını savunma yeteneği giderek azalıyor.
Daha önce Orban, Avrupa’nın “aklını kaçırmış bir sürücüsü olan” tren gibi savaşa doğru ilerlediğini dile getirerek buna engel olunması gerektiğini vurgulamıştı. Macar lider, Batılı politikacı ve medyanın yaptığı açıklamaların Rusya’yla savaşa hazırlandıklarının delili olduğunu belirtmişti.