Orban: Avrupa, Ukrayna’da hiçbir şey kazanmayacak, ama her şey kaybedebilir

Avrupa, kazanacağı hiçbir şeyin olmadığı ama kolayca her şeyi kaybedebileceği bir savaşın içine her geçen gün daha fazla çekiliyor. Ancak her gün elde edilen deneyimler, savaş konusunda onlar için hiçbir şeyin çok maliyetli olmadığını gösteriyor.