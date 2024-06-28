https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/trump-biden-karsi-karsiya-ukrayna-rusyayla-catismayi-kaybediyor-1085307879.html

Trump-Biden karşı karşıya: ‘Ukrayna, Rusya’yla çatışmayı kaybediyor’

Trump-Biden karşı karşıya: ‘Ukrayna, Rusya’yla çatışmayı kaybediyor’

Sputnik Türkiye

Demokrat Joe Biden ve Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, CNN’in ev sahipliğinde yapılan ilk televizyon tartışmasında karşı karşıya geldi. İki aday ekonomiden... 28.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-28T06:16+0300

2024-06-28T06:16+0300

2024-06-28T07:33+0300

dünya

abd

joe biden

donald trump

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CNN’nin Atlanta merkezindeki stüdyosunda gerçekleşen seçim tartışması tarihte ilk kez izleyiciler olmadan yapıldı.İlk soru: Ekonomi ve fiyatlarBiden ve Trump arasındaki seçim tartışması ekonomiyle başladı. Mevcut ülke lideri, selefini arkasında kaos bırakmakla suçlarken eski başkan ülkenin hiçbir zaman onun döneminde olduğu kadar iyi yaşamadığını savundu.Trump, rakibinin gurur duyduğu başta işgücü piyasasında olmak üzere ekonomik büyümenin onarıcı nitelik taşıdığını, enflasyonunda “ülkeyi öldürmekte” olduğunu söyledi.HakaretlerRakibine ilk hakaret eden Biden oldu. Demokrat aday, rakibi için “talihsiz gevşek” nitelendirmesinde bulundu.Trump da mevcut ülke liderinin seçimleri tekrar kazanması halinde “ABD’den geriye hiçbir şey kalmayacağı” yönündeki endişelerini dile getirdi. Cumhuriyetçi aday, Biden’ı “Amerikan tarihinin en kötü başkanı” olarak nitelendirdi.Biden’in “Amerikan tarihinin en kötü başkanı” olduğunu söyleyen Trump, şu anda ülkenin “cehennem” içinde olduğunu savundu.Eski ABD Başkanı, fiziksel sağlığının mükemmel olduğunu söyledi ve şimdiki halefi Joe Biden’e zihinsel yetenek testine girmeyi önerdi.Dünya savaşı olasılığıTrump, mevcut ülke liderinin uyguladığı politikalar yüzünden dünyanın savaşa çok yakın olduğunu belirtti. Demokrat politikacı ise dünya savaşının sadece “Rusya, Kiev’i alırsa” çıkacağını iddia etti.Cumhuriyetçi aday, Ukrayna’nın Rusya’yla çatışmayı kaybetmek üzere olduğunu kaydetti. Eski Başkan, Ukrayna’daki çatışmayı henüz Beyaz Saray’a dönmeden çözüme kavuşturma sözünü verdi.Biden, televizyon tartışması sırasında bir kez daha Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e hakaret etti.Putin için “savaş suçlusu” diyen ABD Başkanı, “Ukrayna’yı aldığında Polonya’ya ne olacağını düşünüyorsunuz? Belarus’a ne olacak? Diğer NATO ülkelerine ne olacak?” yorumunda bulundu.Her iki aday, tartışma boyunca 7’şer kez Putin’in adını çekti. Ayrıca Trump konuşması sırasında 16 kez ‘Rusya’ derken, Biden bir kez olsun Rusya’nın adını dile getirmedi.İsrail’e destek ve Çin’le ilişkilerEski ABD Başkanı, halefinin İsrail’e destek konusunda “çok kötü ve zayıf Filistinli” gibi davrandığını dile getirdi. Trump’ın görüşüne göre, mevcut ülke liderinin İsrail’e Gazze Şeridi’nde Hamas’la mücadele konusunda “sonuna kadar gitmesine” izin vermesi gerekiyor.Ayrıca rakibini Çin’den para almakla suçlayan Trump, “O bir Mançuryalı aday. Çin’den para alıyor” şeklinde konuştu.En hararetli tartşıma konuları: İklim değişikliği ve golfCanlı yayında en hararetli tartışmanın yaşandığı konu iklim değişikliği oldu. İklim değişikliğini insanoğlu için tek varoluşsal tehdit olarak nitelendiren Biden, kaba bir şekilde rakibini bu konuda hiçbir şey yapmamakla suçladı.Kimin daha iyi golf oynadığı tartışması da bir o kadar hararetli geçti.Tartışmanın sonuBiden, tartışmanın sonunda, sadece sunucuların ve kameramanların bulunduğu salona hitaben, “Buradaki tüm seyircilere soruyorum” dedi.ABD liderinin yaptığı konuşmanın son bölümü kafa karıştırıcı ve duraklamalarla doluydu.

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