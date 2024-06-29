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İlk 5 ayda tax free alışverişlerin yüzde 79’unu moda ve hazır giyim oluşturdu
İlk 5 ayda tax free alışverişlerin yüzde 79’unu moda ve hazır giyim oluşturdu
Sputnik Türkiye
Yılın ilk 5 aylık döneminde Türkiye'deki vergiden muaf (tax free) alışverişlerin yüzde 79'luk kısmını moda ve hazır giyim mağazaları oluşturdu. 29.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-29T02:29+0300
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ekonomi
tax free
alışveriş
türkiye
ortadoğu
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Global Blue Türkiye Genel Müdürü Selim Şeyhun, ilk 5 aylık tax free verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, ilk 5 ayda toplam tax free işlemlerinde 2023'e göre yüzde 28'lik bir azalış yaşandığını belirterek, satış tutarlarında ise yüzde 46'lık bir artış kaydedildiğini söyledi.Türkiye'de yapılan tax free alışverişlerin yüzde 79'luk kısmını moda ve hazır giyim mağazalarının oluşturduğunu, onu yüzde 12 ile saat, takı, mücevher sektörünün takip ettiğini dile getiren Şeyhun, "Tax free alışveriş yapan her turist Türkiye'deki seyahati sırasında ortalama 3,3 adet alışveriş yaptı ve bu alışverişlerin toplamında da 40 bin 700 lira harcama yaptı" dedi.Şeyhun, yılın ilk 5 ayında Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin tax free alışveriş işlemlerindeki paylara bakıldığında geçen yıla göre ilk 10 milliyetin Azerbaycan hariç tamamında küçülme görüldüğünü aktararak, "Geçen yıla göre Rus turistler yüzde 41, Suudi Arabistanlı turistler yüzde 7, Kuveytli turistler ise yüzde 51 oranında küçülüyor. Katar'dan gelen ziyaretçiler ki bu en önemli ziyaretçi gruplarından birini oluşturur çünkü ortalama harcamaları da yüksektir, maalesef yüzde 22 geçen yılın gerisinde seyrediyor" diye konuştu.Ortadoğu'dan gelen turistlerin tax free alışverişin yüzde 37'lik kısmını oluşturduğunu belirten Şeyhun, şu bilgileri verdi:Tax free işlem başına ortalama harcamalar ilk 5 ayda yüzde 102 artış gösterdiŞeyhun, tax free işlem başına TL ortalama harcamanın ilk 5 ay datasına bakıldığında yüzde 102 artış gösterdiğini belirterek, "Katar'dan gelen ziyaretçiler her yıl olduğu gibi en yüksek tutarlı tax free işlemlerini kimseye kaptırmıyorlar. Katarlılar tax free işlem başına 36 bin lira harcıyorlar, bu rakam geçen yıl 17 bin lira civarındaydı" diye konuştu.Çinli turistlerin Kovid-19 öncesinde tax free işlemlerinde yüzde 10 pay aldığını, ancak şu an aldıkları payın yüzde 1 seviyelerinde olduğunu ifade eden Şeyhun, şunları söyledi:Bir seferde en büyük işlem 7,5 milyon lira ile saat ve mücevher grubunda olduSelim Şeyhun, şirket olarak turistlere en iyi hizmeti sunmayı hedeflediklerini dile getirdi. Bu kapsamda, oldukça yaygın olan havalimanı iade noktalarının yanı sıra tax free alışverişin ağırlıklı olarak yapıldığı AVM ve bölgelerde bulunan şehir içi iade noktalarıyla hizmet verdiklerini anlatan Şeyhun, "Mobil platformumuz sayesinde turistlerle kendi dillerinde en etkin şekilde iletişim kurabiliyor ve isterlerse KDV iadelerini onlara dijital yollardan sağlıyoruz. Bu dijitalleşme süreci, turistlerin işini büyük ölçüde kolaylaştırıyor ve alışveriş deneyimlerini daha sorunsuz hale getiriyor. Dijitalleşmenin sağladığı avantajlarla, Türkiye'nin cazip bir alışveriş destinasyonu olarak öne çıkmasını ve turistlerin tekrar tekrar ziyaret etmelerini sağlamayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.Şeyhun, bu yılın bir seferde en büyük işleminin ise Türk Cumhuriyetlerinden gelen bir turistin 7,5 milyon lira üzerindeki saat ve mücevher harcaması olduğunu sözlerine ekledi.
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tax free, alışveriş, türkiye, ortadoğu
tax free, alışveriş, türkiye, ortadoğu

İlk 5 ayda tax free alışverişlerin yüzde 79’unu moda ve hazır giyim oluşturdu

02:29 29.06.2024
© AA / Ahmet Bolat AVM - alışveriş merkezleri - maske - koronavirüs - sosyal mesafe -
 AVM - alışveriş merkezleri - maske - koronavirüs - sosyal mesafe - - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2024
© AA / Ahmet Bolat
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Yılın ilk 5 aylık döneminde Türkiye'deki vergiden muaf (tax free) alışverişlerin yüzde 79'luk kısmını moda ve hazır giyim mağazaları oluşturdu.
Global Blue Türkiye Genel Müdürü Selim Şeyhun, ilk 5 aylık tax free verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, ilk 5 ayda toplam tax free işlemlerinde 2023'e göre yüzde 28'lik bir azalış yaşandığını belirterek, satış tutarlarında ise yüzde 46'lık bir artış kaydedildiğini söyledi.
Türkiye'de yapılan tax free alışverişlerin yüzde 79'luk kısmını moda ve hazır giyim mağazalarının oluşturduğunu, onu yüzde 12 ile saat, takı, mücevher sektörünün takip ettiğini dile getiren Şeyhun, "Tax free alışveriş yapan her turist Türkiye'deki seyahati sırasında ortalama 3,3 adet alışveriş yaptı ve bu alışverişlerin toplamında da 40 bin 700 lira harcama yaptı" dedi.
Şeyhun, yılın ilk 5 ayında Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin tax free alışveriş işlemlerindeki paylara bakıldığında geçen yıla göre ilk 10 milliyetin Azerbaycan hariç tamamında küçülme görüldüğünü aktararak, "Geçen yıla göre Rus turistler yüzde 41, Suudi Arabistanlı turistler yüzde 7, Kuveytli turistler ise yüzde 51 oranında küçülüyor. Katar'dan gelen ziyaretçiler ki bu en önemli ziyaretçi gruplarından birini oluşturur çünkü ortalama harcamaları da yüksektir, maalesef yüzde 22 geçen yılın gerisinde seyrediyor" diye konuştu.
Ortadoğu'dan gelen turistlerin tax free alışverişin yüzde 37'lik kısmını oluşturduğunu belirten Şeyhun, şu bilgileri verdi:
"Genellikle işlem başına olan ortalama harcamaları da diğer grupların üzerindedir. Dolayısıyla perakende tarafında iyi servis almalarının yanı sıra ülkemizin de bu gruba devamlı bir cazibe göstermesi önemlidir. Kovid-19 öncesi, özellikle 2019'da Ortadoğulu ziyaretçilerin toplamdaki payı yüzde 43 olarak gerçekleşmişti. Bu gruptaki düşüş, toplam tax free işlemlerine de önemli bir etki yapmaktadır. Buradaki en önemli bilgi GCC ülkelerinden gelen turistlerin tax free alışverişlerin Avrupa'da rekor seviyelere ulaşırken Türkiye'de azalma trendinde olmasıdır."

Tax free işlem başına ortalama harcamalar ilk 5 ayda yüzde 102 artış gösterdi

Şeyhun, tax free işlem başına TL ortalama harcamanın ilk 5 ay datasına bakıldığında yüzde 102 artış gösterdiğini belirterek, "Katar'dan gelen ziyaretçiler her yıl olduğu gibi en yüksek tutarlı tax free işlemlerini kimseye kaptırmıyorlar. Katarlılar tax free işlem başına 36 bin lira harcıyorlar, bu rakam geçen yıl 17 bin lira civarındaydı" diye konuştu.
Çinli turistlerin Kovid-19 öncesinde tax free işlemlerinde yüzde 10 pay aldığını, ancak şu an aldıkları payın yüzde 1 seviyelerinde olduğunu ifade eden Şeyhun, şunları söyledi:
"Çinliler için yaşadıkları deneyim kadar fiyat da önem taşıyor ve Çinli ziyaretçiler yurt dışına çıkmadan önce nereden hangi ürünü, kaça ve nereden alacaklarını planlamış oluyorlar. Bu nedenle, Çinli turistleri tekrar ülkemize çekmek için onların beklentilerini karşılayan stratejiler geliştirmek kritik önem taşımaktadır. Bu konuda özellikle Alipay ve WeChat Pay gibi, Global Blue sistemlerine de entegre olan dijital cüzdanların perakende sektöründe kabul edilebilir bir hale gelmesi çok önemlidir."

Bir seferde en büyük işlem 7,5 milyon lira ile saat ve mücevher grubunda oldu

Selim Şeyhun, şirket olarak turistlere en iyi hizmeti sunmayı hedeflediklerini dile getirdi. Bu kapsamda, oldukça yaygın olan havalimanı iade noktalarının yanı sıra tax free alışverişin ağırlıklı olarak yapıldığı AVM ve bölgelerde bulunan şehir içi iade noktalarıyla hizmet verdiklerini anlatan Şeyhun, "Mobil platformumuz sayesinde turistlerle kendi dillerinde en etkin şekilde iletişim kurabiliyor ve isterlerse KDV iadelerini onlara dijital yollardan sağlıyoruz. Bu dijitalleşme süreci, turistlerin işini büyük ölçüde kolaylaştırıyor ve alışveriş deneyimlerini daha sorunsuz hale getiriyor. Dijitalleşmenin sağladığı avantajlarla, Türkiye'nin cazip bir alışveriş destinasyonu olarak öne çıkmasını ve turistlerin tekrar tekrar ziyaret etmelerini sağlamayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Şeyhun, bu yılın bir seferde en büyük işleminin ise Türk Cumhuriyetlerinden gelen bir turistin 7,5 milyon lira üzerindeki saat ve mücevher harcaması olduğunu sözlerine ekledi.
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