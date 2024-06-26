İPA raporu: İstanbul'da evlenmenin maliyeti ne kadar?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'İstanbul güzel kent ama içinde yaşayanlar mutlu değil'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Vergi cezalarında uzlaşma ve indirim dönemi sona erdi
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Başbakana baskıyla kaldırılan servet vergisi
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Radyo Sputnik'te konuğumuz Sema Moritz
12:07
83 dk
HABER MASASI
Türkiye'nin orman varlığı azalıyor mu?
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
TESK Başkanı Palandöken: Ekonomide alınan kararların esnafa yararı olmadı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Sivastopol’a yapılan saldırı bize napalm bombalarını hatırlatıyor’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
13 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Şair ceketli çocuk: Kazım Koyuncu
17:47
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Bayram tatilinde havalimanlarında rekor
18:15
2 dk
SESLİ HABER
TDK cinsiyetçi ifadeleri kaldırmaya hazırlanıyor
18:23
1 dk
SESLİ HABER
Putin'in Vietnam ziyaretindeki kritik detay
18:31
2 dk
SESLİ HABER
Çin'den dünyada ilk: Oradan örnek getirdi
18:39
2 dk
SESLİ HABER
Trump'ın ekibi Ukrayna formülünü açıkladı
18:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
Canan Karatay 'kelliğe yol açıyor' diyerek uyardı
19:15
2 dk
SESLİ HABER
Eski Amerikalı yetkililerden barış çağrısı
19:23
2 dk
SESLİ HABER
Sağlık Bakanlığı'ndan aşırı sıcak uyarısı
19:32
3 dk
SESLİ HABER
ABD'nin Pasifik hamleleri sürüyor: Yeni anlaşma imzalandı
19:42
1 dk
SESLİ HABER
Hamas siyasi ofisini taşımayı planlıyor
20:06
1 dk
SESLİ HABER
Amerikalı Demokratlardan boykot hazırlığı
20:18
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bir pop ikonu: Micheal Jackson
20:31
14 dk
SESLİ HABER
ABD'nin misket bombası ikiyüzlülüğü
20:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SESLİ HABER
TDK cinsiyetçi ifadeleri kaldırmaya hazırlanıyor
07:10
1 dk
SESLİ HABER
Bayram tatilinde havalimanlarında rekor
07:19
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en tehlikeli maddesi: 5 dakika bakmak 2 günde öldürüyor
07:28
3 dk
ÖZEL HABER
Başıboş sokak köpekleri ile ilgili düzenleme için Meclis’te harekete geçildi
07:37
5 dk
SESLİ HABER
Uzmanlara göre yiyecek ve içecek alanında en iyi 13 uluslararası şehir
07:47
1 dk
SESLİ HABER
ABD'nin Pasifik hamleleri sürüyor: Yeni anlaşma imzalandı
07:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
08:11
39 dk
SESLİ HABER
Çin'den dünyada ilk: Oradan örnek getirdi
08:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Gıda fiyatlarındaki artışın en önemli nedeni ithalat politikası'
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Canan Karatay 'kelliğe yol açıyor' diyerek uyardı
12:36
2 dk
SESLİ HABER
Hamas siyasi ofisini taşımayı planlıyor
12:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
SESLİ HABER
Putin'in Vietnam ziyaretindeki kritik detay
13:08
2 dk
SESLİ HABER
En zengin geçmişe sahip ülkeler listesinde Türkiye kaçıncı sırada?
13:17
1 dk
HABER MASASI
Orman yangını riski artarken alınabilecek önlemleri uzmanı anlatıyor.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
SESLİ HABER
İşverene 'ücret farkı' uyarısı
17:46
3 dk
SESLİ HABER
Rus vekil: BRICS geleceğe bakıyor
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Kumarda 270 bin dolar kazandı, kalp krizi geçirdi
18:17
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Biden, Rusya’ya yönelik yaptırımlarda daha ileriye gidemiyor
18:23
4 dk
SESLİ HABER
ABD, Suriye’ye askeri takviye yolladı
18:33
2 dk
SESLİ HABER
AYM’den emeklileri ilgilendiren karar
18:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
SESLİ HABER
Wikileaks sayesinde dünya neler öğrendi?
19:11
5 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanından BRICS yorumu: ABD kendini izole etti
19:22
3 dk
SESLİ HABER
Otomotiv sektöründe önemli karar
19:31
2 dk
SESLİ HABER
AB’den vize açıklaması: Daha ağır bir boyuta evrilebilir
19:42
2 dk
SESLİ HABER
Yüksek promosyon için tarih verildi
19:50
3 dk
SESLİ HABER
Ronaldo ile selfie çekildi, turnuvadan men edildi
20:10
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/ipa-raporu-istanbulda-evlenmenin-maliyeti-ne-kadar-1085266729.html
İPA raporu: İstanbul'da evlenmenin maliyeti ne kadar?
İPA raporu: İstanbul'da evlenmenin maliyeti ne kadar?
Sputnik Türkiye
İstanbul'da 2024 yılında evlenmenin ortalama maliyeti 600 bin lira olarak hesaplandı. Mobilya ve beyaz eşya masrafları 250 bin lirayı aşarken, ev kiralamak 100... 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T22:09+0300
2024-06-26T22:53+0300
türkiye
istanbul planlama ajansı (ipa)
istanbul büyükşehir belediyesi
istanbul büyükşehir belediyesi
evlilik masrafları
evlilik
salon
salon
düğün
düğün konvoyu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/16/1081011266_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_9deca2874f9d27a6ae35f0f64f2a44bc.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA), 2024 yılında evlilik maliyetleriyle ilgili yaptığı çalışmanın sonuçlarını açıkladı. Buna göre yeni bir ev kurmanın ve salonda düğün yapmanın toplam maliyeti 2023 yılına göre yüzde 69,4 artarak 589 bin 405 lira olarak hesaplandı. Söz konusu maliyet hesaplamasına kına, nişan, takılar ve balayı masraflarının dahil edilmediği belirtildi.İPA'dan yapılan açıklamaya göre evlilikle ilgili tüm harcamalar 5 kategori altında toplamda 79 kalem baz alınarak hesaplandı. Yeni bir ev kurmanın ve salonda düğün yapmanın toplam maliyeti 2023 yılına göre yüzde 69.4 artarak 589 bin 405 TL olarak hesaplandı. Kır düğünü yapmanın toplam maliyeti ise, geçen seneye göre yüzde 62,6 artış göstererek tüm masraflar dahil 754 bin 405 TL olarak hesaplandı. Maliyet hesaplamasında beyaz eşya, mobilya, düğün mekanı kiralama, yeni bir ev kurma masrafları ve diğer tüm giderler bu kategori içerisine dahil edilirken kına, nişan, takılar ve balayı masrafları dahil edilmedi.2023 yılına göre düğün salonu kiralama masrafları yüzde 106.8 arttı2023 yılında düğün için salon kiralama fiyatı ortalama 33 bin 843 TL olarak hesaplanırken 2024 yılında bu fiyat yüzde 106.8 artarak ortalama 70 bin TL olarak hesaplandı. Kır düğünü alanı kiralamanın maliyeti ise geçen seneye göre yüzde 56.7 artış göstererek 235 bin TL olarak hesaplandı.Mobilya masrafları geçen yıla göre yüzde 69.9 arttıBeyaz eşya masrafları 2023 yılına göre yüzde 67 artarak 105 bin 7 TL olarak hesaplandı. Mobilya masrafları ise yüzde 69.9 artarak 147 bin 875 TL oldu. İstanbul’da kiralık ev tutmanın maliyeti 96 bini geçtiEvlenirken İstanbul’da kiralık ev tutma maliyeti kira, depozito ve emlak komisyon ücreti dahil olmak üzere 2023 yılında 63 bin 388 TL iken, 2024 yılında yüzde 52,1 artış göstererek 96 bin 424TL olarak hesaplandı.2024 yılında çeyiz alışverişinin maliyeti 150 bini geçtiÇeyiz alışverişi harcamaları ev gereçleri, elektronik ev aletleri, dekorasyon, ev tekstili ve mutfak gereçleri ve diğer düğün masrafları olarak belirlendi. Çeyiz alışverişi 2023 yılında 100 bin 801 TL olarak hesaplanırken 2024 yılında bu ücret yüzde 68,7 artarak 170 bin 99 TL olarak hesaplandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240210/ipa-acikladi-istanbulda-yasamanin-maliyeti-ne-kadar-1080605640.html
türkiye
istanbul büyükşehir belediyesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/16/1081011266_188:0:1112:693_1920x0_80_0_0_01da377e81d4a48e7d4ca6fdb2620c70.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul'da evlenmenin maliyeti ne kadar? istanbulda yeni ev kurmanın maliyeti, istanbulda evlililk için ne kadar para lazım
istanbul'da evlenmenin maliyeti ne kadar? istanbulda yeni ev kurmanın maliyeti, istanbulda evlililk için ne kadar para lazım

İPA raporu: İstanbul'da evlenmenin maliyeti ne kadar?

22:09 26.06.2024 (güncellendi: 22:53 26.06.2024)
© İHA / ÖMER AKKOYUNçift - evlilik
çift - evlilik - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2024
© İHA / ÖMER AKKOYUN
Abone ol
İstanbul'da 2024 yılında evlenmenin ortalama maliyeti 600 bin lira olarak hesaplandı. Mobilya ve beyaz eşya masrafları 250 bin lirayı aşarken, ev kiralamak 100 bin liraya yaklaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA), 2024 yılında evlilik maliyetleriyle ilgili yaptığı çalışmanın sonuçlarını açıkladı.
Buna göre yeni bir ev kurmanın ve salonda düğün yapmanın toplam maliyeti 2023 yılına göre yüzde 69,4 artarak 589 bin 405 lira olarak hesaplandı. Söz konusu maliyet hesaplamasına kına, nişan, takılar ve balayı masraflarının dahil edilmediği belirtildi.
İPA'dan yapılan açıklamaya göre evlilikle ilgili tüm harcamalar 5 kategori altında toplamda 79 kalem baz alınarak hesaplandı. Yeni bir ev kurmanın ve salonda düğün yapmanın toplam maliyeti 2023 yılına göre yüzde 69.4 artarak 589 bin 405 TL olarak hesaplandı. Kır düğünü yapmanın toplam maliyeti ise, geçen seneye göre yüzde 62,6 artış göstererek tüm masraflar dahil 754 bin 405 TL olarak hesaplandı.
Maliyet hesaplamasında beyaz eşya, mobilya, düğün mekanı kiralama, yeni bir ev kurma masrafları ve diğer tüm giderler bu kategori içerisine dahil edilirken kına, nişan, takılar ve balayı masrafları dahil edilmedi.

Evlenme Maliyeti
(Salon Düğünü)*

Evlenme Maliyeti
(Kır Düğünü)*

2023

347.915 ₺

464.041 ₺

2024

589.405 ₺

754.405 ₺

Değişim

%69,4

%62,6

2023 yılına göre düğün salonu kiralama masrafları yüzde 106.8 arttı

2023 yılında düğün için salon kiralama fiyatı ortalama 33 bin 843 TL olarak hesaplanırken 2024 yılında bu fiyat yüzde 106.8 artarak ortalama 70 bin TL olarak hesaplandı. Kır düğünü alanı kiralamanın maliyeti ise geçen seneye göre yüzde 56.7 artış göstererek 235 bin TL olarak hesaplandı.

Yıl

Salon Düğünü

Kır Düğünü

2023

33.843 ₺

149.969 ₺

2024

70.000 ₺

235.000 ₺

Değişim

%106,8

%56,7

Mobilya masrafları geçen yıla göre yüzde 69.9 arttı

Beyaz eşya masrafları 2023 yılına göre yüzde 67 artarak 105 bin 7 TL olarak hesaplandı. Mobilya masrafları ise yüzde 69.9 artarak 147 bin 875 TL oldu.

Yıl

Beyaz Eşya

Mobilya

2023

62.867 ₺

87.016 ₺

2024

105.007 ₺

147.875 ₺

Değişim

%67,0

%69,9

İstanbul’da kiralık ev tutmanın maliyeti 96 bini geçti

Evlenirken İstanbul’da kiralık ev tutma maliyeti kira, depozito ve emlak komisyon ücreti dahil olmak üzere 2023 yılında 63 bin 388 TL iken, 2024 yılında yüzde 52,1 artış göstererek 96 bin 424TL olarak hesaplandı.

2024 yılında çeyiz alışverişinin maliyeti 150 bini geçti

Çeyiz alışverişi harcamaları ev gereçleri, elektronik ev aletleri, dekorasyon, ev tekstili ve mutfak gereçleri ve diğer düğün masrafları olarak belirlendi. Çeyiz alışverişi 2023 yılında 100 bin 801 TL olarak hesaplanırken 2024 yılında bu ücret yüzde 68,7 artarak 170 bin 99 TL olarak hesaplandı.
Eminönü'nde bayram alışverişi hareketliliği başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2024
TÜRKİYE
İPA açıkladı: İstanbul'da yaşamanın maliyeti ne kadar?
10 Şubat, 16:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала