https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/ipa-raporu-istanbulda-evlenmenin-maliyeti-ne-kadar-1085266729.html

İPA raporu: İstanbul'da evlenmenin maliyeti ne kadar?

İPA raporu: İstanbul'da evlenmenin maliyeti ne kadar?

Sputnik Türkiye

İstanbul'da 2024 yılında evlenmenin ortalama maliyeti 600 bin lira olarak hesaplandı. Mobilya ve beyaz eşya masrafları 250 bin lirayı aşarken, ev kiralamak 100... 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T22:09+0300

2024-06-26T22:09+0300

2024-06-26T22:53+0300

türkiye

istanbul planlama ajansı (ipa)

istanbul büyükşehir belediyesi

istanbul büyükşehir belediyesi

evlilik masrafları

evlilik

salon

salon

düğün

düğün konvoyu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/16/1081011266_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_9deca2874f9d27a6ae35f0f64f2a44bc.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA), 2024 yılında evlilik maliyetleriyle ilgili yaptığı çalışmanın sonuçlarını açıkladı. Buna göre yeni bir ev kurmanın ve salonda düğün yapmanın toplam maliyeti 2023 yılına göre yüzde 69,4 artarak 589 bin 405 lira olarak hesaplandı. Söz konusu maliyet hesaplamasına kına, nişan, takılar ve balayı masraflarının dahil edilmediği belirtildi.İPA'dan yapılan açıklamaya göre evlilikle ilgili tüm harcamalar 5 kategori altında toplamda 79 kalem baz alınarak hesaplandı. Yeni bir ev kurmanın ve salonda düğün yapmanın toplam maliyeti 2023 yılına göre yüzde 69.4 artarak 589 bin 405 TL olarak hesaplandı. Kır düğünü yapmanın toplam maliyeti ise, geçen seneye göre yüzde 62,6 artış göstererek tüm masraflar dahil 754 bin 405 TL olarak hesaplandı. Maliyet hesaplamasında beyaz eşya, mobilya, düğün mekanı kiralama, yeni bir ev kurma masrafları ve diğer tüm giderler bu kategori içerisine dahil edilirken kına, nişan, takılar ve balayı masrafları dahil edilmedi.2023 yılına göre düğün salonu kiralama masrafları yüzde 106.8 arttı2023 yılında düğün için salon kiralama fiyatı ortalama 33 bin 843 TL olarak hesaplanırken 2024 yılında bu fiyat yüzde 106.8 artarak ortalama 70 bin TL olarak hesaplandı. Kır düğünü alanı kiralamanın maliyeti ise geçen seneye göre yüzde 56.7 artış göstererek 235 bin TL olarak hesaplandı.Mobilya masrafları geçen yıla göre yüzde 69.9 arttıBeyaz eşya masrafları 2023 yılına göre yüzde 67 artarak 105 bin 7 TL olarak hesaplandı. Mobilya masrafları ise yüzde 69.9 artarak 147 bin 875 TL oldu. İstanbul’da kiralık ev tutmanın maliyeti 96 bini geçtiEvlenirken İstanbul’da kiralık ev tutma maliyeti kira, depozito ve emlak komisyon ücreti dahil olmak üzere 2023 yılında 63 bin 388 TL iken, 2024 yılında yüzde 52,1 artış göstererek 96 bin 424TL olarak hesaplandı.2024 yılında çeyiz alışverişinin maliyeti 150 bini geçtiÇeyiz alışverişi harcamaları ev gereçleri, elektronik ev aletleri, dekorasyon, ev tekstili ve mutfak gereçleri ve diğer düğün masrafları olarak belirlendi. Çeyiz alışverişi 2023 yılında 100 bin 801 TL olarak hesaplanırken 2024 yılında bu ücret yüzde 68,7 artarak 170 bin 99 TL olarak hesaplandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240210/ipa-acikladi-istanbulda-yasamanin-maliyeti-ne-kadar-1080605640.html

türkiye

istanbul büyükşehir belediyesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul'da evlenmenin maliyeti ne kadar? istanbulda yeni ev kurmanın maliyeti, istanbulda evlililk için ne kadar para lazım