CHP Genel Başkanı Özel'den Suriye açıklaması: 'Gerekirse Esad ile ilk görüşmeyi ben yapacağım'

CHP Genel Başkanı Özel, Halk TV'de "İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah" programında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. 28.06.2024, Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'deki Suriye vatandaşları konusuna ilişkin, "Suriye ile Türkiye arasındaki diyalog kanallarının açılması için gerekirse ilk görüşmeyi, gideceğim, ben yapacağım Esad'la. Bunun zeminini araştırıyoruz. Olumlu gelişmeler var. Günü geldiğinde açıklayacağız" dedi."Türkiye'de sığınmacıların kalmasını, fiili bir durumun kalıcılaşmasını istemiyoruz. Esad'la görüşmek dahil tüm alternatifleri değerlendiriyoruz. Birkaç ay içinde çok aktif bir tutum alacağız" sözlerinin hatırlatılması ve bunu nasıl çözeceklerinin sorulması üzerine Özel, inisiyatif almaya hazır olduğunu söyledi.CHP Genel Başkanı Özel, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile bir araya geldiği yemekte kendisine ve bütün büyükelçilere "Yanı başınızda hem demokratik hem istikrarlı bir Türkiye'ye ihtiyaç var. Bunun olabilmesi için de sığınmacı sorununun tamamen çözülmüş olması lazım" dediğini de aktardı.Özel, "Suriye ile Türkiye arasındaki diyalog kanallarının açılması için gerekirse ilk görüşmeyi, gideceğim, ben yapacağım Esad'la. Bunun zeminini araştırıyoruz. Olumlu gelişmeler var. Günü geldiğinde açıklayacağız. Gidip, Sayın Esad'la görüşüp, Türkiye'yle bir masaya oturmasıyla ilgili net talebimizi iletip, bu konuda kolaylaştırıcılık mı dersiniz, arabuluculuk mu dersiniz, ana muhalefet sorumluluğu mu dersiniz, bunu yapacağız. Çünkü masaya oturmadan bu sorun çözülmeyecek" diye konuştu.Özgür Özel, Esad'ın, Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin varlığıyla ilgili ön şartları olduğunu, bunun da meseleyi Türkiye açısından müzakere edilemez bir zemine çektiğini belirterek, "Yoksa Erdoğan dünya kadar laf etti ama 'Esad'la yakında görüşebiliriz' noktasına da geldi. Çünkü bu sorun artık Türkiye'nin taşıyamayacağı bir noktada" ifadesini kullandı.Türkiye'deki Suriye vatandaşlarının ülkelerine dönmesi için şartların konuşulması, Esad'in de bu konuda belli güvenceler vermesi gerektiğini söyleyen Özel, Türkiye'nin bu konuda belli garantörlükleri ortaya koymasının gerekebileceğini kaydetti.Özel, örneğin Türkiye'de doğan Suriyeli çocuklar için okul zamanlarında ya da ileri yaşlarda tatile gelmek istediklerinde vize kolaylığı gibi birtakım jestlerin yapılabileceğini, bunlar üzerine çalıştıklarını dile getirdi.Özgür Özel, "Yarın, öbür gün Esad meselesinde bir mesafe alırsak, ben Sayın Erdoğan'dan randevu da alırım. Gerekirse Esad'la Erdoğan görüşmesine aracılık da yaparım. Yeter ki masaya oturalım. Bu işe para lazımsa ben o parayı AB'den bulacağım. AB'de o irade var. Onlar parasında değil işin. Onların korkusu o sığınmacıların kendilerine gelmesi. Türkiye, Avrupa'nın sınırı. Her sınırı geçen Avrupa'da. Bunun yerine, bunların hepsinin memleketlerine dönmesi Avrupa için de en büyük güvence" görüşünü paylaştı.'Rakibiz, düşman değil'Özel, bu fotoğrafın, toplumsal barışa katkı sağladığını, Türkiye'deki ayrılıkların ülkeyi dışarıda zayıflatması durumunda, "Türkiye olarak bir ve bütünüz" mesajı verdiğini belirtti.Erdoğan ile rakip olduklarını ama düşman olmadıklarını vurgulayan Özel sözlerini şöyle sürdürdü:Özel, normalleşme sürecinin bitmeyeceğinin altını çizerek, iktidarla muhalefetin müzakere edebileceğini, belli konularda, milli meselelerde işbirliği yapabileceğini, sürecin sonunda da milletin kimin iktidar, kimin muhalefet olacağına bir daha karar vereceğini kaydetti.'Erken seçim kaçınılmaz olur'CHP Genel Başkanı Özel, "Erken seçim olur mu? Olursa, ne zaman olur?" sorusu üzerine, ilk günden beri her seferinde, "Erken seçimi millet isterse kaçınılmaz olur" dediğini dile getirdi.Seçimin ertesi günü erken seçim talebi yüzde 20'yken, şimdi bu oranın yüzde 50'lere geldiğini aktaran Özel şu değerlendirmelerde bulundu:'Somut bir şey maalesef beklemeyelim'Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ile görüşmesinde neler konuşulduğu sorusu üzerine Özel, "Somut bir şey maalesef beklemeyelim" ifadesini kullandı.Bakan Şimşek'e, vatandaşın taleplerini, CHP'nin bu konudaki önerilerini ve bir makro çözüm önerisi götürdüklerini aktaran Özel, "En düşük emekli maaşını asgari ücret durumuna yükseltelim", "Asgari ücrete enflasyon zammı verelim", "Çay taban fiyatının 25 lira, buğday taban fiyatının 15 lira, çiftçinin aldığı desteklemenin gayrisafi milli hasılanın yüzde 1'i olmasını sağlayalım", "Kredi kartı faizlerini düşürelim, faizden alınan yüzde 30 vergiyi sıfırlayalım ve bir kereye mahsus, bilhassa esnafın kredi kartı faizlerini silip, ana parasını bölelim" şeklinde 4 taleplerinin bulunduğunu anlattı.Özgür Özel, bunlar için kaynağa ihtiyaç olduğunu, bunun için de "Türkiye'nin vergi sistemini Meclis'te baştan aşağıya değiştirelim" önerisinde bulunduklarını belirtti.Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alacaklarını, kazanmayandan vergi almayacaklarını söyleyen Özel, "Aslında Sayın Mehmet Şimşek de 'Bu öneriniz yanlış' demedi. 'Bizim tercihimiz bu olamaz' diyorlar, yani tercümesi bu dediklerinin. Onlar vergi sistemini böyle sürdürmek istiyorlar. Biz vergi sistemini tersine değiştirmek istiyoruz. Çok kazanan ödesin. Onlar diyor ki 'Şirketler, muafiyetler, aflar, vergi kaçırmalar. Şirketler böyle az ödesin, biz yine vatandaşın sırtından inmeyeceğiz'. Bizim itirazımız buna" diye konuştu.Özel, vergi konusunda yaptığı değerlendirmede, "İğneden ipliğe vergi yapacak bir paket geliyor. Maalesef bu paketin ödeyeni, yani kimin sırtına binecek derseniz, yine yoksulun sırtına binecek, işçinin, emeklinin, esnafın, çalışanın sırtına binecek. Şunu açıklasalar, 'vergi cennetlerini ilan edeceğiz' deseler iş bitecek. Beklediklerinin 50 katı para gelecek. Ama para kimden gelecek, kayırdıklarından gelecek. Onlar, onları kayırmak istemiyorlar" sözlerini sarf etti.Küçükkaya'nın, "AK Parti cenahına 'Sayın Erdoğan, Özgür Özel'le ilgili (görüşmesinde) ne izlenim edindi' diye baktım. Şu iki tutumunuzun belirleyici olduğunu söylüyor. 15 Temmuz'daki tutumunuz Erdoğan'ı etkilemiş. Bir de görüşmede dediniz ya 'Yurt dışında güçlüyüm, özellikle Avrupa'da siyasi akrabalarım var.' Bu da onu çok etkilemiş" şeklindeki sözlerinin ardından yönelttiği soruyu Özgür Özel şöyle cevapladı:'Benim üzerime düşen nezaket, vefa'Özgür Özel, partisinin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilişkilerinin gayet iyi ve son derece samimi olduğunu belirtti.Kılıçdaroğlu'nun dün eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış'ın cenazesi için TBMM'ye geldiğini söyleyen Özel, "Sayın Genel Başkanım Meclise gelecekse ondan önce gidiyorum, kendisini karşılıyorum, eşlik ediyorum, arabasına kadar uğurluyorum. Bana düşen bu. Zaman zaman randevu alıyorum, ofisinde görüşüyoruz, birlikte yemek yiyoruz. Benim üzerime düşen nezaket, vefa, kendilerinin bilgilerinden istifade etme... İlişkimizde herhangi bir sorun yok hatta gün geçtikte bence daha da iyiye gidecek. Herkes konuşmaya bir şey arıyor. Kemal Bey ile Mansur (Yavaş) Bey yemek yiyor. 'Vay efendim ne oluyor?' falan. Normali bu, olmasa 'Neden bir araya gelmiyorlar?' demek lazım. CHP'nin önceki genel başkanının birikiminden, deneyiminden istifade etmek kadar doğal bir şey yok. Bunu mutlaka sürdürmek lazım" diye konuştu.'Esas azmettiren kim, o bulunsun'Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 1 Temmuz'da görülecek duruşmaya katılacağını dile getiren Özel, Ateş'in eşi Ayşe Ateş'le pazartesi günü üçüncü kez görüştüklerini söyledi.Özel, Ateş'in kendisini bir kez daha duruşmaya davet ettiğini aktararak, "Ben de mutlaka katılacağımı söyledim. Duruşma meselesinde de gerginlik yaratıyorlardı. Yok efendim, bizi sokmamak üzere Türkiye'nin dört bir yanından otobüsler falan. Sayın Bahçeli de sağ olsun, çok sert şeyler söylüyor bana ama 'Duruşmaya sırf avukatlarımız katılacak.' dedi. Sayın Bahçeli'nin tutumu, tansiyonu düşürmeye yönelik doğru bir tutum. Biz gideceğiz. Keşke MHP'den siyasiler de gelse. Adalet aranıyor yani oraya gideceğiz. Adalet arayışında Sayın Ayşe Ateş'in, evlatlarının yanında duracağız. Adalet tecelli etsin, bir başka beklentimiz yok. Soruşturma, yargılama sonucunda nereye kadar gidiyorsa, kime uzanıyorsa uzansın. Tek beklentimiz budur" değerlendirmesinde bulundu.Ayşe Ateş'in eşinin kanının yerde kalmamasını ve adalet istediğine dikkati çeken Özel, "Katil demek sırf tetiği çeken demek değil. Tetiği çeken, ona yardım eden ve azmettirenler var. Ayşe Hanım'ın tetiği çekenin ceza alacağından şüphesi yok. Çektiren, yardım edenlerden de yok. Hepsinin bütün kayıtları, dökümleri ortada. Esas azmettiren kim, o bulunsun. Gerçek katiller yakalansın istiyor." dedi.'Mutlaka gelen gideni aratacaktır'CHP Genel Başkanı Özel, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa ettiği iddialarına ilişkin ise şunları söyledi:'Çıkarsa muhteşem olacak'Özgür Özel, Gezi Parkı olaylarıyla ilgili davada tutuklu bulunan Tayfun Kahraman'a ilişkin, "Adalet Bakanlığında 'kanun yararına bozma' görüşülüyor. Ümit ediyorum bu dosya kanun yararına bozulacak. Vera babasına kavuşacak. 'Bu insanlar, artık geç de olsa adalete kavuşacak.' diye bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Davanın hükümlüsü Osman Kavala hakkında yeniden yargılanma talebinin reddedilmesinin ardından Adalet Bakanlığı'na 'kanun yararına bozma' talebinde bulunulmasını değerlendiren Özel, "Çıkarsa muhteşem olacak. Çok da doğru olacak. Türkiye için çok iyi olacak" diye konuştu.AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'in Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde Türk Delegasyonu Başkanı olduğunu dile getiren Özel şunları belirtti:CHP Genel Başkanı Özel, Yargıtayda görülen FETÖ'nün kumpas davalarından Ergenekon'a bakan eski hakim ve savcıların yargılandığı davada sanık Hasan Hüseyin Özese, Fatih Mehmet Uslu ve Nihat Topal'a 22 yıl altışar ay, Hüsnü Çalmuk'a 21 yıl 3 ay hapis cezası verildiğinin anımsatılması üzerine, Özese'nin bir mahkemede kararı gizli okuyacağını söyleyerek kendilerini dışarı çıkarmaya çalıştığına ilişkin anısını anlattı.Özel, "Gücü eline geçirip de orantısız kullanan herkes bilsin. Adalet, bazen ayağı sürter, topaldır, aksaktır ama eninde sonunda tecelli eder" dedi.'Çok utanç verici bir şeydi'CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) gri listesinden çıkarılmasına ilişkin, "Gri listeden çıkma meselesiyle ilgili yıllardır uğraşıyoruz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kripto Yasası, bir sürü şey vardı. Dilimizde tüy bitti her seferinde. En son dediğimiz noktaya geldiler. Türkiye'nin gri listeden çıkması, son derece olumlu bir şey" dedi.CHP Genel Başkanı Özel, Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) gri listesinden çıkarılmasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Başardık" paylaşımının kendisine aktarılması üzerine şunları kaydetti:

