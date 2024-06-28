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Bakan duyurdu: 'Şehit yakınları, gazi ve engelli yolcular indirimli uçacak'
Bakan duyurdu: 'Şehit yakınları, gazi ve engelli yolcular indirimli uçacak'
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile AJet arasında yapılan anlaşmayla tüm şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları, malul ve malul yakınları iç hat ile KKTC... 28.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-28T13:27+0300
2024-06-28T13:27+0300
türkiye
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
mahinur özdemir göktaş
şehit
gazi
engelli
indirim
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yeşilköy'deki THY Genel Müdürlük binasında düzenlenen protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sosyal devlet olma anlayışıyla hareket edip her alanda vatandaşlarına destek verdiğini söyledi.Özellikle engelli bireyler, şehit yakınları ve gazilere yönelik kapsamlı politikalar yürüttüklerini belirten Göktaş, "Bugün imzalayacağımız işbirliği çerçevesinde protokol imzalamak için bir aradayız. Bu anlamda, Bakanlık olarak hizmetlerimize bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. İmzalayacağımız bu protokolün sağlayacağı kolaylıklardan faydalanan engelli, şehit yakını ve gazilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dile getirdiği, hiçbir vatandaşın devletin şefkat şemsiyesi dışında kalmaması için çalıştıklarını kaydetti.Engelli vatandaşların topluma entegre olabilmesi ve günlük hayata katılabilmesi için büyük bir azimle çalıştıklarını dile getiren Göktaş, "Milletimizin bizlere emaneti olan şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her daim yanlarında olduk. Bakanlık olarak tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Eğitimden sağlığa, istihdamdan bakım ve rehabilitasyona kadar ihtiyaç duydukları her konuda destek olmaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı.Göktaş, sosyal hizmetlerden yararlanan engelli, şehit yakını ve gazilerin toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanmalarını sağladıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:'İndirimlerden bugünden itibaren faydalanabilecekler'THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ise şehitlerin yakınlarına ve gazilere yönelik özel indirimleri ilgilendiren, ortaklıklarının tamamen engelsiz bir hayata doğru attığı adımların son haritasını oluşturan anlaşmanın imza töreni için bir araya geldiklerini dile getirdi.THY'nin yüzde 100 iştiraki olan, 2008'den beri hizmet veren Anadolu Jet'in geçen yıldan itibaren 'AJet' olarak havacılık hayatına başladığını aktaran Bolat, bugün filosunda 95 uçakla, 30 ülkede 89 noktaya uçuşları olan bir ağa sahip olduklarını kaydetti.Aynı zamanda AJet'in de Yönetim Kurulu Başkanı olan Bolat, şirketin, şehit yakınları, gaziler, gazi yakınları ve engelli yolcular için özel kolaylıklar ve indirimler sağlayacağına dikkati çekerek, "Şehit yakınlarımıza, gazilerimize ve gazi yakınlarımıza yurt içi uçuşlarda yüzde 50, yurt dışı uçuşlarda ise yüzde 20 indirim sağlayacağız. Bu indirimlerden bugünden itibaren ofislerimiz veya çağrı merkezlerimizden faydalanabilecekler" dedi.Engelli yolcular için de benzer indirimlerin sağlanacağını vurgulayan Bolat, "Engelli vatandaşlarımız da yurt içi uçuşlarda yüzde 20, yurt dışı uçuşlarda ise yüzde 25 indirimden faydalanacaklar. Milli bayrak taşıyıcı marka olmanın bilinciyle şehit yakınları, gaziler ve engelli vatandaşlarımıza verdiğimiz desteği arttırarak sürdüreceğiz" diye konuştu.Bolat, THY'nin 2018 yılında başlattığı işitme engelli vatandaşlara destek olmak amacıyla hayata geçirilen "Görüşlü Çağrı Merkezi" hizmetinden bugüne kadar 200 bine yakın vatandaşın yararlandığını bildirdi.Son dönemde Avrupa'da hava trafiğinde yaşanan yoğunluk ve hava şartlarındaki değişikliklerin uçuş operasyonlarında gecikmelere yol açtığının altını çizen Bolat, Avrupa havalimanlarının performansının Türkiye'deki havalimanlarına kıyasla daha düşük olduğunu sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/bakan-ozhaseki-acikladi-pet-sise-atiklari-paraya-donusecek-1085322116.html
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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, mahinur özdemir göktaş, şehit, gazi, engelli, indirim
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, mahinur özdemir göktaş, şehit, gazi, engelli, indirim

Bakan duyurdu: 'Şehit yakınları, gazi ve engelli yolcular indirimli uçacak'

13:27 28.06.2024
© AA / Abdulhamid HoşbaşAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2024
© AA / Abdulhamid Hoşbaş
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile AJet arasında yapılan anlaşmayla tüm şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları, malul ve malul yakınları iç hat ile KKTC seferlerinde yüzde 50, dış hatta yüzde 20, engelliler ise iç hat ve KKTC uçuşlarında yüzde 20, dış hatta yüzde 25 indirimli uçabilecek.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yeşilköy'deki THY Genel Müdürlük binasında düzenlenen protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sosyal devlet olma anlayışıyla hareket edip her alanda vatandaşlarına destek verdiğini söyledi.
Özellikle engelli bireyler, şehit yakınları ve gazilere yönelik kapsamlı politikalar yürüttüklerini belirten Göktaş, "Bugün imzalayacağımız işbirliği çerçevesinde protokol imzalamak için bir aradayız. Bu anlamda, Bakanlık olarak hizmetlerimize bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. İmzalayacağımız bu protokolün sağlayacağı kolaylıklardan faydalanan engelli, şehit yakını ve gazilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.
Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dile getirdiği, hiçbir vatandaşın devletin şefkat şemsiyesi dışında kalmaması için çalıştıklarını kaydetti.
Engelli vatandaşların topluma entegre olabilmesi ve günlük hayata katılabilmesi için büyük bir azimle çalıştıklarını dile getiren Göktaş, "Milletimizin bizlere emaneti olan şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her daim yanlarında olduk. Bakanlık olarak tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Eğitimden sağlığa, istihdamdan bakım ve rehabilitasyona kadar ihtiyaç duydukları her konuda destek olmaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı.
Göktaş, sosyal hizmetlerden yararlanan engelli, şehit yakını ve gazilerin toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanmalarını sağladıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

Bu kapsamda, 2024 Mart ayı sonuna kadar ulaşım hizmeti veren kurumlara yaklaşık 2,5 milyar lira ücretsiz seyahat gelir desteği ödemesi yaptık. Bunun yanı sıra bugüne kadar 234 bin 759 ücretsiz seyahat kartını, şehit yakını, gazi ve gazi yakınları ile vazife malullerimize ulaştırdık. 2015 yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığımızla işbirliğinde resmi, özel eğitim okulları ve özel eğitim sınıflarına devam eden öğrencilere ücretsiz okul servisi imkanı sunduk. THY'yle imzaladığımız protokolle, şehit yakını ve gazilerimiz için yüzde 50 indirimle uçakla seyahat etme imkanı sağladık. Bu hizmetten 2022 Ekim ayından bu yana 32 bin 909 şehit yakını ve gazimiz yararlandı. Benzer şekilde, 2013'ten bugüne 248 bin engelli vatandaşımız bu hizmetten yararlandı.

'İndirimlerden bugünden itibaren faydalanabilecekler'

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ise şehitlerin yakınlarına ve gazilere yönelik özel indirimleri ilgilendiren, ortaklıklarının tamamen engelsiz bir hayata doğru attığı adımların son haritasını oluşturan anlaşmanın imza töreni için bir araya geldiklerini dile getirdi.
THY'nin yüzde 100 iştiraki olan, 2008'den beri hizmet veren Anadolu Jet'in geçen yıldan itibaren 'AJet' olarak havacılık hayatına başladığını aktaran Bolat, bugün filosunda 95 uçakla, 30 ülkede 89 noktaya uçuşları olan bir ağa sahip olduklarını kaydetti.
Aynı zamanda AJet'in de Yönetim Kurulu Başkanı olan Bolat, şirketin, şehit yakınları, gaziler, gazi yakınları ve engelli yolcular için özel kolaylıklar ve indirimler sağlayacağına dikkati çekerek, "Şehit yakınlarımıza, gazilerimize ve gazi yakınlarımıza yurt içi uçuşlarda yüzde 50, yurt dışı uçuşlarda ise yüzde 20 indirim sağlayacağız. Bu indirimlerden bugünden itibaren ofislerimiz veya çağrı merkezlerimizden faydalanabilecekler" dedi.
Engelli yolcular için de benzer indirimlerin sağlanacağını vurgulayan Bolat, "Engelli vatandaşlarımız da yurt içi uçuşlarda yüzde 20, yurt dışı uçuşlarda ise yüzde 25 indirimden faydalanacaklar. Milli bayrak taşıyıcı marka olmanın bilinciyle şehit yakınları, gaziler ve engelli vatandaşlarımıza verdiğimiz desteği arttırarak sürdüreceğiz" diye konuştu.
Bolat, THY'nin 2018 yılında başlattığı işitme engelli vatandaşlara destek olmak amacıyla hayata geçirilen "Görüşlü Çağrı Merkezi" hizmetinden bugüne kadar 200 bine yakın vatandaşın yararlandığını bildirdi.
Son dönemde Avrupa'da hava trafiğinde yaşanan yoğunluk ve hava şartlarındaki değişikliklerin uçuş operasyonlarında gecikmelere yol açtığının altını çizen Bolat, Avrupa havalimanlarının performansının Türkiye'deki havalimanlarına kıyasla daha düşük olduğunu sözlerine ekledi.
Mehmet Özhaseki - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2024
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