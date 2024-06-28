https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/bakan-ozhaseki-acikladi-pet-sise-atiklari-paraya-donusecek-1085322116.html
Bakan Özhaseki açıkladı: Pet şişe atıkları paraya dönüşecek
Bakan Özhaseki açıkladı: Pet şişe atıkları paraya dönüşecek
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki bakanlığın yürüttüğü çevre projeleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi. Özhaseki... 28.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-28T13:21+0300
2024-06-28T13:21+0300
2024-06-28T13:21+0300
türkiye
mehmet özhaseki
çevre ve şehircilik bakanlığı
çevre
çevre kirliliği
pet şişe
cam
geri dönüşüm
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Bakanlıkta düzenlediği toplantı ile yürütülen çevre projeleri hakkında bilgi verdi. Önümüzdeki süreçte, denizler halkındır, mapa şamandıra ve depozito yönetim sistemi projelerini sürdürdüklerini belirten projelerin detayları hakkında bilgi verdi.‘Pet şişe toplama makinaları kuracağız’Pet şişe, cam şişe ve içecek kutularının geri dönüşümünü teşvik etmek için bir depozito yönetim sistemi projesini hayata geçirdiklerini anlatan Özhaseki projenin nasıl çalışacağını şöyle özetledi:Proje ile toplanacak malzemeden yıllık 120 milyon Euro geri kazanım geliri, geri kazanılmış ürünlerin tekrar üretimde kullanılmasından dolayı yıllık 250 milyon Euro hammadde tasarrufu, yıllık 50 milyon Euro atık ithalatından azalma, 100 milyon Euro yerel yönetimlerin atık bertarafı için harcadıkları lojistik ve enerjiden tasarruf hedefleniyor.‘Sahiller halka açılacak’Sahilleri işgal eden ve vatandaşların sahilleri kullanımını engelleyenlere karşı yürüttükleri proje hakkında da bilgi veren Bakan Özhaseki “Vatandaşlarımızın kıyılara ulaşımına engel olan tüm işgalleri, engelleri ve kaçak yapıları tespit edip mevzuatın gereğini yapacağız. İlk aşamada bayram boyunca 2 ilimizde 8 noktada işgalleri ortadan kaldırdık. Ayrıca denetimlerimizi sürekli, vatandaşımızı da sürecin aktif bir paydaşı kılmak için Çevre-Deniz WhatsApp İhbar Hattını kurduk” ifadelerini kullandı.‘Mapa şamandıra projesi’Yatların denizi kirletmesine karşı aldıkları önlemleri de sıralayan Bakan Özhaseki “Kirliliğin önüne geçecek atık alımlarının gerçekleşmesi için Gemi Kimliklendirme ve Atık İzleme Sistemi kurma çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Fethiye-Göcek Bölgesi’nde 50’şer metre arayla 700 adet mapa şamandıra yerleştireceğiz. Yatlar ve tekneler artık bu mapa şamandıralara bağlanacak. Bu yatlar, tekneler atıklarını da denizlere keyfi şekilde boşaltamayacaklar. Atık kabul tesislerine ve atık alım gemilerine bu atıkları verecekler" dedi. ‘2025 kadar konutları teslim edeceğiz’Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesindeki konutlarla ilgili ise şu bilgileri verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/bakan-ozhaseki-amacimiz-marmara-denizini-eski-guzel-haline-yeniden-el-birligiyle-kavusturabilmek-1085292203.html
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Osman Nuri Cerit
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
pet şişe nasıl toplanır,petşişeden para kazanma,atıklardan para kazanma,atıklar nasıl toplanıt,geri dönüşüm atıklarından para kaznama,
pet şişe nasıl toplanır,petşişeden para kazanma,atıklardan para kazanma,atıklar nasıl toplanıt,geri dönüşüm atıklarından para kaznama,
Bakan Özhaseki açıkladı: Pet şişe atıkları paraya dönüşecek
Özel
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki bakanlığın yürüttüğü çevre projeleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi. Özhaseki kurulacak makinalar ile pet şişe, cam şişe ve metal kutuların paraya dönüşeceğini açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki
Bakanlıkta düzenlediği toplantı ile yürütülen çevre projeleri hakkında bilgi verdi. Önümüzdeki süreçte, denizler halkındır, mapa şamandıra ve depozito yönetim sistemi projelerini sürdürdüklerini belirten projelerin detayları hakkında bilgi verdi.
‘Pet şişe toplama makinaları kuracağız’
Pet şişe, cam şişe ve içecek kutularının geri dönüşümünü teşvik etmek için bir depozito yönetim sistemi projesini hayata geçirdiklerini anlatan Özhaseki projenin nasıl çalışacağını şöyle özetledi:
“Depozito Yönetim Sistemi’nin en önemli ayağı ise iade noktalarıdır. Vatandaşımız kendisine en yakın olan bu iade noktalarına gelerek ellerindeki ambalajlı ürünleri geri dönüşüm ve iade sistemine dahil edecekler. Bu ürünlerin depozito bedeli, vatandaşın mobil uygulamadaki hesabına yani E-Cüzdanına doğrudan geçecek. Bunun dışında akıllı telefon kullanmayı tercih etmeyen vatandaşlarımızı da düşündük. Onlar da iade ettikleri ürünlerin depozito ücretlerini fiş olarak alacaklar. Bu fişlerin tanımlı olduğu işyerlerinde kullanabilecekler. Depozito Yönetim Sisteminin ülkemizde uygulanmaya başlanması ile en önemli kazancımız; çevremizin, sokaklarımızın ve denizlerimizin kirlenmesini önlemek, gelecek nesillerimize daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak olacaktır.”
Proje ile toplanacak malzemeden yıllık 120 milyon Euro geri kazanım geliri, geri kazanılmış ürünlerin tekrar üretimde kullanılmasından dolayı yıllık 250 milyon Euro hammadde tasarrufu, yıllık 50 milyon Euro atık ithalatından azalma, 100 milyon Euro yerel yönetimlerin atık bertarafı için harcadıkları lojistik ve enerjiden tasarruf hedefleniyor.
‘Sahiller halka açılacak’
Sahilleri işgal eden ve vatandaşların sahilleri kullanımını engelleyenlere karşı yürüttükleri proje hakkında da bilgi veren Bakan Özhaseki “Vatandaşlarımızın kıyılara ulaşımına engel olan tüm işgalleri, engelleri ve kaçak yapıları tespit edip mevzuatın gereğini yapacağız. İlk aşamada bayram boyunca 2 ilimizde 8 noktada işgalleri ortadan kaldırdık. Ayrıca denetimlerimizi sürekli, vatandaşımızı da sürecin aktif bir paydaşı kılmak için Çevre-Deniz WhatsApp İhbar Hattını kurduk” ifadelerini kullandı.
Yatların denizi kirletmesine karşı aldıkları önlemleri de sıralayan Bakan Özhaseki “Kirliliğin önüne geçecek atık alımlarının gerçekleşmesi için Gemi Kimliklendirme ve Atık İzleme Sistemi kurma çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Fethiye-Göcek Bölgesi’nde 50’şer metre arayla 700 adet mapa şamandıra yerleştireceğiz. Yatlar ve tekneler artık bu mapa şamandıralara bağlanacak. Bu yatlar, tekneler atıklarını da denizlere keyfi şekilde boşaltamayacaklar. Atık kabul tesislerine ve atık alım gemilerine bu atıkları verecekler" dedi.
‘2025 kadar konutları teslim edeceğiz’
Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesindeki konutlarla ilgili ise şu bilgileri verdi:
"Deprem bölgesinde 76 bin 644 konutu teslim ettik. 2024 yılı sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz. 2025 yılı sonuna kadar tüm hak sahiplerine evlerini teslim edeceğiz. 2025 yılı sonuna kadar tüm hak sahiplerine evlerini teslim edeceğiz."