https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/bakan-ozhaseki-acikladi-pet-sise-atiklari-paraya-donusecek-1085322116.html

Bakan Özhaseki açıkladı: Pet şişe atıkları paraya dönüşecek

Bakan Özhaseki açıkladı: Pet şişe atıkları paraya dönüşecek

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki bakanlığın yürüttüğü çevre projeleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi. Özhaseki... 28.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-28T13:21+0300

2024-06-28T13:21+0300

2024-06-28T13:21+0300

türkiye

mehmet özhaseki

çevre ve şehircilik bakanlığı

çevre

çevre kirliliği

pet şişe

cam

geri dönüşüm

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Bakanlıkta düzenlediği toplantı ile yürütülen çevre projeleri hakkında bilgi verdi. Önümüzdeki süreçte, denizler halkındır, mapa şamandıra ve depozito yönetim sistemi projelerini sürdürdüklerini belirten projelerin detayları hakkında bilgi verdi.‘Pet şişe toplama makinaları kuracağız’Pet şişe, cam şişe ve içecek kutularının geri dönüşümünü teşvik etmek için bir depozito yönetim sistemi projesini hayata geçirdiklerini anlatan Özhaseki projenin nasıl çalışacağını şöyle özetledi:Proje ile toplanacak malzemeden yıllık 120 milyon Euro geri kazanım geliri, geri kazanılmış ürünlerin tekrar üretimde kullanılmasından dolayı yıllık 250 milyon Euro hammadde tasarrufu, yıllık 50 milyon Euro atık ithalatından azalma, 100 milyon Euro yerel yönetimlerin atık bertarafı için harcadıkları lojistik ve enerjiden tasarruf hedefleniyor.‘Sahiller halka açılacak’Sahilleri işgal eden ve vatandaşların sahilleri kullanımını engelleyenlere karşı yürüttükleri proje hakkında da bilgi veren Bakan Özhaseki “Vatandaşlarımızın kıyılara ulaşımına engel olan tüm işgalleri, engelleri ve kaçak yapıları tespit edip mevzuatın gereğini yapacağız. İlk aşamada bayram boyunca 2 ilimizde 8 noktada işgalleri ortadan kaldırdık. Ayrıca denetimlerimizi sürekli, vatandaşımızı da sürecin aktif bir paydaşı kılmak için Çevre-Deniz WhatsApp İhbar Hattını kurduk” ifadelerini kullandı.‘Mapa şamandıra projesi’Yatların denizi kirletmesine karşı aldıkları önlemleri de sıralayan Bakan Özhaseki “Kirliliğin önüne geçecek atık alımlarının gerçekleşmesi için Gemi Kimliklendirme ve Atık İzleme Sistemi kurma çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Fethiye-Göcek Bölgesi’nde 50’şer metre arayla 700 adet mapa şamandıra yerleştireceğiz. Yatlar ve tekneler artık bu mapa şamandıralara bağlanacak. Bu yatlar, tekneler atıklarını da denizlere keyfi şekilde boşaltamayacaklar. Atık kabul tesislerine ve atık alım gemilerine bu atıkları verecekler" dedi. ‘2025 kadar konutları teslim edeceğiz’Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesindeki konutlarla ilgili ise şu bilgileri verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/bakan-ozhaseki-amacimiz-marmara-denizini-eski-guzel-haline-yeniden-el-birligiyle-kavusturabilmek-1085292203.html

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