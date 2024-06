https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/muzede-bir-gece-filminin-yildizi-bill-cobbs-hayatini-kaybetti-1085292859.html

'Müzede Bir Gece' filminin yıldızı Bill Cobbs hayatını kaybetti

'Müzede Bir Gece' filminin yıldızı Bill Cobbs hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Yaşamı boyunca 200'den fazla yapımda yer alan oyuncu Bill Cobbs, 90 yaşında hayatını kaybetti. 27.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-27T15:24+0300

2024-06-27T15:24+0300

2024-06-27T15:24+0300

dünya

film

yıldız

oyuncu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1b/1085292648_0:66:1024:642_1920x0_80_0_0_1fa6fbbfcbc970cc53ba78134cd0c70c.jpg

"Müzede Bir Gece", "Bodyguard" ve "Sopranos" gibi yapımlarla tanınan ABD'li oyuncu Bill Cobbs, 90 yaşında hayatını kaybetti.Kariyeri boyunca Coen Biraderler ve Martin Scorsese gibi yönetmenlerle çalışan Bill Cobbs, Whitney Houston'ın "Bodyguard"da Houston'ın canlandırdığı karakterin menajerine hayat vermişti.Cobbs daha sonra "The Hudsucker Proxy", "Sunshine State", "Air Bud" gibi filmlerde de rol aldı. Oyuncu yer aldığı sinema filmlerinin yanı sıra "Sopranos", "West Wing", "Six Feet Under" ve "Susam Sokağı" gibi yapımlarda da yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/oscar-odullu-oyuncu-adrien-brody-istanbulda-film-cekecek-1085265316.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

film, yıldız, oyuncu