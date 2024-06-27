https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/muzede-bir-gece-filminin-yildizi-bill-cobbs-hayatini-kaybetti-1085292859.html
'Müzede Bir Gece' filminin yıldızı Bill Cobbs hayatını kaybetti
'Müzede Bir Gece' filminin yıldızı Bill Cobbs hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Yaşamı boyunca 200'den fazla yapımda yer alan oyuncu Bill Cobbs, 90 yaşında hayatını kaybetti. 27.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-27T15:24+0300
2024-06-27T15:24+0300
2024-06-27T15:24+0300
dünya
film
yıldız
oyuncu
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"Müzede Bir Gece", "Bodyguard" ve "Sopranos" gibi yapımlarla tanınan ABD'li oyuncu Bill Cobbs, 90 yaşında hayatını kaybetti.Kariyeri boyunca Coen Biraderler ve Martin Scorsese gibi yönetmenlerle çalışan Bill Cobbs, Whitney Houston'ın "Bodyguard"da Houston'ın canlandırdığı karakterin menajerine hayat vermişti.Cobbs daha sonra "The Hudsucker Proxy", "Sunshine State", "Air Bud" gibi filmlerde de rol aldı. Oyuncu yer aldığı sinema filmlerinin yanı sıra "Sopranos", "West Wing", "Six Feet Under" ve "Susam Sokağı" gibi yapımlarda da yer aldı.
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film, yıldız, oyuncu
'Müzede Bir Gece' filminin yıldızı Bill Cobbs hayatını kaybetti
Yaşamı boyunca 200'den fazla yapımda yer alan oyuncu Bill Cobbs, 90 yaşında hayatını kaybetti.
"Müzede Bir Gece", "Bodyguard" ve "Sopranos" gibi yapımlarla tanınan ABD'li oyuncu Bill Cobbs, 90 yaşında hayatını kaybetti.
Kariyeri boyunca Coen Biraderler ve Martin Scorsese gibi yönetmenlerle çalışan Bill Cobbs, Whitney Houston'ın "Bodyguard"da Houston'ın canlandırdığı karakterin menajerine hayat vermişti.
Cobbs daha sonra "The Hudsucker Proxy", "Sunshine State", "Air Bud" gibi filmlerde de rol aldı.
Oyuncu yer aldığı sinema filmlerinin yanı sıra "Sopranos", "West Wing", "Six Feet Under" ve "Susam Sokağı" gibi yapımlarda da yer aldı.